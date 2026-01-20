В Steam открылась страница Armita's Search — постапокалиптической карточной игры о том, как сложно оставаться человеком

Разработчики из независимой Raiders World Studio сообщили об открытии в цифровом магазине Steam страницы сюжетного карточного роглайта Armita's Search, объединяющего элементы Slay the Spire и визуальной новеллы.

События игры развернутся в безжалостном постапокалиптическом мире, наполовину терраформированном пришельцами, наполовину выжженном и разграбленном одичавшими выжившими.

Игрокам достанется роль девочки Армиты, которая росла в безопасном бункере, пока Патруль не похитил её отца. Теперь юной героине вместе с роботом-нянькой Фредом предстоит выйти в пустошь, найти родителя и узнать правду об апокалипсисе.

Скриншоты

Пользователи будут вести Армиту по пустошам, собирать колоду карт, участвовать в карточных боях и принимать непростые с моральной точки зрения решения, которые формируют человечность протагонистки.

Поступки Армиты открывают и закрывают новые возможности, влияют на окружающий мир и определяют концовку игры: «Милосердие делает путь сложнее, жестокость облегчает выживание».

Обещают нелинейную историю о взрослении, тактические бои, три типа карт (спутники, предметы, проблемы), «грязную» комиксовую стилизацию и поддержку 22 языков, включая русский (озвучка только на английском).

Релиз Armita's Search ожидается в 2027 году на ПК (Steam). В составе Raiders World Studio трудятся специалисты с опытом работы над King’s Bounty 2, Call of Duty: Modern Warfare 2 и мобильной Armored Warfare Assault.