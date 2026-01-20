Сегодня 20 января 2026
Asus добавила в мониторы ProArt синхронизацию цвета с компьютерами Apple Mac

Компания Asus выпустила для некоторых моделей мониторов серии ProArt новые функции настройки цветопередачи, ориентированные на пользователей компьютеров Mac. Новые функции доступны через обновление утилиты Asus DisplayWidget Center для macOS. Обновление предназначено для конфигураций MacBook, Mac mini и Mac Studio.

Источник изображений: Asus

Источник изображений: Asus

Утилита для macOS позволяет изменять распространённые настройки монитора прямо с рабочего стола, включая яркость, контрастность и цветовую температуру. Клавиши регулировки яркости на MacBook также позволяют управлять яркостью монитора, когда курсор находится на дисплее ProArt.

Новая предустановка цветопередачи M Model P3 предназначена для согласования цветопередачи мониторов ProArt с дисплеями подключённых ноутбуков MacBook и призвана обеспечить более стабильную и единообразную цветопередачу на обоих экранах. Asus позиционирует эту функцию для задач, требующих высокой точности цветопередачи, например для редактирования фотографий, видеопроизводства и дизайна.

Asus перечислила модели мониторов ProArt, поддерживающие DisplayWidget Center через встроенное программное обеспечение: PA16USV, PA24ACRV, PA248CRV, PA248QFV, PA27ACRV, PA27JCV, PA27UCGE, PA278CFRV, PA278QGV, PA279CRV, PA32KCX, PA32QCV, PA32UCDM, PA32UCE.

Компания подчёркивает заводскую калибровку и поддержку macOS во всех своих инструментах калибровки мониторов ProArt. Asus заявляет, что дисплеи ProArt прошли проверку Calman и могут достигать значения точности цветопередачи Delta E < 1, а калибровка ProArt может работать в режимах SDR и HDR. При этом профили настроек можно сохранять непосредственно в памяти монитора, а не на компьютере.

Asus также упоминает об оснащении моделей мониторов ProArt разъёмами Thunderbolt 4 (USB-C с функцией DisplayPort и передачей питания до 96 Вт по одному кабелю). Некоторые модели предлагают переменную частоту обновления до 240 Гц для Mac с технологией ProMotion, а также функции USB-концентратора и Auto KVM для переключения между двумя системами с помощью одного набора клавиатуры и мыши.

Источник:

Теги: asus, asus proart, мониторы, цветопередача, mac
