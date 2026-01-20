Сегодня 20 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости окружающая среда Китай запустил гибрид ветряка и дирижабл...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Китай запустил гибрид ветряка и дирижабля — небесную электростанцию мощностью 3 МВт

Китайские инженеры активно продвигают проекты высотной ветроэнергетики, пытаясь использовать для производства электроэнергии сильные и стабильные ветры на больших высотах. Традиционные наземные и морские ветровые фермы уже не новость, но они ограничены относительно слабыми потоками воздуха у поверхности земли и воды. Высотные системы могут стать новым словом в ветроэнергетике.

Источник изображений: SAWES Energy

Источник изображений: SAWES Energy

В начале января 2026 года в провинции Сычуань компания SAWES Energy подняла в небо воздушный аппарат S2000. Это самый большой демонстратор гибрида дирижабля и ветряка, созданный этой компанией. Его длина достигает 60 м, а ширина — 40 м. И если до этого ветряные турбины и электронная обвязка размещались на подвесной платформе, как в случае испытаний прототипа S1500 в конце лета 2025 года, то прототип S2000 интегрировал все компоненты в своей конструкции.

В процессе испытаний дирижабль-ветряк был поднят на высоту 2000 м. Вырабатываемая его турбинами электроэнергия передавалась по кабелю на землю. Во время тестирования платформа выработала 385 кВт·ч энергии, чего достаточно для снабжения электроэнергией одного хозяйства в течение месяца. Утверждается, что мощность генерации прототипа S2000 достигает 3 МВт. Уровень рабочего шума установки не превысил 60 дБ, что довольно тихо для ветряков.

По словам разработчика, уже существует технология, позволяющая сохранять целостность оболочки дирижабля и предотвращать утечки гелия в течение 25 лет. Такие небесные электростанции позволят сэкономить значительные объёмы металла для башен и бетона для фундаментов обычных ветряков. Кроме того, стоимость выработки электроэнергии при массовом использовании небесных электростанций может приблизиться к стоимости энергии, получаемой при сжигании ископаемого топлива.

Высотные ветроэнергетические системы, такие как S2000, рассматриваются не только как научно-технические эксперименты, но и как потенциально коммерчески жизнеспособные решения для отдалённых районов, зон стихийных бедствий и густонаселённых территорий. Если эти технологии будут доведены до массового производства и интеграции, они могут существенно изменить подход к генерации электроэнергии.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Китай установил крупнейший в мире морской ветрогенератор — 20 МВт и высотой с Эйфелеву башню
Солнечная и ветровая энергия впервые могут с избытком перекрыть все новые потребности в энергии в мире
Китайцы встроили ЦОД в основание морского ветряка — получилось эффективно и экономично
В США заложили основу для компактных квантовых чипов на ловушках ионов
Дата-центры будущего смогут отапливать дома — благодаря пассивному охлаждению на тепловых трубках
Туманность Кольцо оказалась с сюрпризом, который ждал открытия 250 лет
Теги: ветроэнергетика, китай
ветроэнергетика, китай
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.