Китай запустил гибрид ветряка и дирижабля — небесную электростанцию мощностью 3 МВт

Китайские инженеры активно продвигают проекты высотной ветроэнергетики, пытаясь использовать для производства электроэнергии сильные и стабильные ветры на больших высотах. Традиционные наземные и морские ветровые фермы уже не новость, но они ограничены относительно слабыми потоками воздуха у поверхности земли и воды. Высотные системы могут стать новым словом в ветроэнергетике.

В начале января 2026 года в провинции Сычуань компания SAWES Energy подняла в небо воздушный аппарат S2000. Это самый большой демонстратор гибрида дирижабля и ветряка, созданный этой компанией. Его длина достигает 60 м, а ширина — 40 м. И если до этого ветряные турбины и электронная обвязка размещались на подвесной платформе, как в случае испытаний прототипа S1500 в конце лета 2025 года, то прототип S2000 интегрировал все компоненты в своей конструкции.

В процессе испытаний дирижабль-ветряк был поднят на высоту 2000 м. Вырабатываемая его турбинами электроэнергия передавалась по кабелю на землю. Во время тестирования платформа выработала 385 кВт·ч энергии, чего достаточно для снабжения электроэнергией одного хозяйства в течение месяца. Утверждается, что мощность генерации прототипа S2000 достигает 3 МВт. Уровень рабочего шума установки не превысил 60 дБ, что довольно тихо для ветряков.

По словам разработчика, уже существует технология, позволяющая сохранять целостность оболочки дирижабля и предотвращать утечки гелия в течение 25 лет. Такие небесные электростанции позволят сэкономить значительные объёмы металла для башен и бетона для фундаментов обычных ветряков. Кроме того, стоимость выработки электроэнергии при массовом использовании небесных электростанций может приблизиться к стоимости энергии, получаемой при сжигании ископаемого топлива.

Высотные ветроэнергетические системы, такие как S2000, рассматриваются не только как научно-технические эксперименты, но и как потенциально коммерчески жизнеспособные решения для отдалённых районов, зон стихийных бедствий и густонаселённых территорий. Если эти технологии будут доведены до массового производства и интеграции, они могут существенно изменить подход к генерации электроэнергии.