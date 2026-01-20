OnePlus повторяет судьбу Nokia: расследование вскрыло, что Oppo запустила тихую ликвидацию бренда

Похоже, история одного из самых ярких брендов на рынке смартфонов скоро подойдёт к концу. Бренд OnePlus, когда-то ворвавшийся в индустрию с концепцией «убийц флагманов», сегодня фактически демонтируется. Громких прощальных заявлений не будет — материнская компания Oppo постепенно сворачивает операции по всему миру.

Масштабное расследование, проведённое порталом Android Headlines и охватившее аналитиков и отраслевые источники в Китае, США, Индии и Европе, демонстрирует картину системного краха OnePlus. Пока поклонники бренда, которых по всему миру наберётся немало, ждут новых анонсов, внутри компании принимаются решения и происходят изменения, которые мы уже видели под занавес Nokia, BlackBerry и LG.

Несмотря на попытки руководства OnePlus сохранить лицо, неутешительная статистика говорит об обратном:

Глобальный обвал. В 2024 году мировые поставки OnePlus рухнули более чем на 20 % — с 17 млн до 13–14 млн устройств. Для сравнения, материнская Oppo за тот же период показала рост на 2,8 %. Аналитики Omdia резюмируют: рост группы, включающей Oppo, OnePlus и Realme, обеспечен исключительно брендом Oppo, в то время как OnePlus тянет показатели вниз.

Крах в Индии. Рынок, который являлся для компании стратегическим и должен был стать спасательным кругом, отвернулся от неё. В мае 2024 года около 4500 розничных магазинов прекратили продажи OnePlus из-за проблем с гарантией и низкой маржинальности. Итог: доля бренда в премиум-сегменте Индии обвалилась с 21 % до 6 % всего за год, а общая доля рынка сократилась с 6,1 % до 3,9 %.

Провал в Китае. Амбициозная цель президента OnePlus Ли Цзе (Li Jie) обойти Xiaomi (без учёта Redmi) была провалена. Вместо ожидаемых 3 % рынка компания заняла лишь 1,6 %.

На Индию и Китай сейчас приходится 74 % поставок OnePlus, и оба эти рынка компания сейчас теряет. Кроме того, TechInsights назвала «слабый спрос в Северной Америке и Западной Европе» основными факторами спада, так что Запад не придёт на помощь. Более того, в США, где продажи смартфонов через операторов связи критически важны, OnePlus 15 будет продаваться только в разблокированном виде — партнёрство с T-Mobile завершилось ещё в 2023 году. Фактически OnePlus теперь почти негде продавать телефоны.

Параллельно с падением продаж OnePlus начал незаметно сокращать своё присутствие за пределами Китая. В США без официальных объявлений была закрыта штаб-квартира в Далласе, а команда в Северной Америке сократилась до символического числа сотрудников. В Европе ещё раньше исчезли офисы во Франции, Германии и Великобритании. Даже в Индии, где руководство OnePlus обещало создать крупный центр разработки на полторы тысячи сотрудников, по факту осталась лишь команда из чуть более чем сотни работников. Многие сотрудники напрямую говорят о том, что китайский офис не доверяет индийским разработкам.

В Android Headlines отмечают, что и журналисты видят кризис в OnePlus. Презентация OnePlus 15 прошла в формате Zoom-звонка, хотя раньше организовывались пресс-туры на презентации, где выдавали новые флагманы и показывали производство. «Это было похоже не на презентацию флагмана, а на анонс от стартапа, растягивающий бюджет краудфандинга. Маркетинговые расходы не были сокращены. Их просто не было», — резюмировали коллеги.

Также отмечается, что сотрудники отдела коммуникаций OnePlus, с которыми журналисты работали в течение многих лет, уже тихо ушли из компании. Американская PR-команда, которая когда-то активно работала с прессой, сократилась до пары человек. «Ничто из этого само по себе не является доказательством. Но когда вы освещаете эту отрасль в течение пятнадцати лет, вы учитесь распознавать признаки. Это бренд, находящийся на грани краха, который следует инструкции по ликвидации страница за страницей», — констатируют в Android Headlines.

Также Oppo начала отменять выпуск некоторых новых моделей OnePlus. По данным источников, были отменены сразу несколько перспективных проектов — в том числе складной смартфон Open 2 и компактный флагман OnePlus 15s, который должен был выйти в ближайшее время. Ключевые решения теперь принимаются исключительно в Китае, а региональные офисы лишены самостоятельности.

Нельзя сказать, что Oppo не пыталась спасти OnePlus. В декабре 2022 года Oppo объявила о вливании $14 млрд в развитие OnePlus, предоставив доступ к своим каналам продаж и сервису. Бренду фактически разрешили работать с нулевой прибылью ради увеличения доли рынка. Это была экстренная реанимация, но пациент её не перенёс. С глобальной долей рынка около 1,1 % и падением продаж содержание отдельной структуры с собственным маркетингом и PR стало для Oppo финансово бессмысленным. Теперь компания фиксирует убытки и сворачивает эксперимент, повторяя сценарий, который рынок уже видел на примере других производителей.

Для владельцев смартфонов OnePlus в краткосрочной перспективе ничего не меняется: компания продолжит выполнять гарантийные обязательства и выпускать обещанные обновления Android и безопасности. Однако будущее бренда как самостоятельного игрока выглядит туманно.

OnePlus пока официально не объявляла о реструктуризации или закрытии, но совокупность признаков — сокращения, отмена продуктов и уход с рынков — говорит сама за себя. Возможно, бренд ещё сохранится в виде линейки устройств внутри Oppo, но эпоха бренда с лозунгом Never Settle («Не соглашайся на меньшее»), похоже, подходит к концу.