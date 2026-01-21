Обзор TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2: самые удобные «вкладыши» с неожиданно мощным звуком

С моделью FreeClip, вышедшей ровно два года назад, Huawei попыталась решить вечную проблему наушников-вкладышей — они неудобные и выпадают из уха. Не у всех, конечно, у кого-то ушные раковины буквально заточены под то, чтобы держать миниатюрные наушники открытой конструкции, — но у многих (например, у меня) это не так. Да, всегда есть опция обратиться к наушникам вставным, с силиконовой накладкой, но они отсекают внешние звуки, параллельно с основным назначением играя роль берушей. Это замечательно, если вам нужно шумоподавление, и не очень хорошо, если вы занимаетесь спортом, например.

HUAWEI FreeClip за счет своего клипсового крепления снимали эту проблему, держась в ухе с помощью грузика, который крепится за мочкой. Прилегание к ушному каналу не плотное, но этого хватает, чтобы обеспечить вас достаточно громким и качественным звучанием, — сочетания всех факторов хватило, чтобы первая итерация FreeClip разошлась тиражом в три миллиона экземпляров. Вторая версия стала легче, меньше, при этом получила корпус, лучше защищенный от влаги, да и автономность повышена.

⇡#Дизайн и конструкция

Глобально HUAWEI FreeClip 2 не поменялись — да и не могли поменяться, все же это продолжение экспериментальной модели, чья концепция выстрелила. В чем смысл ее менять?

Так что сами наушники выглядят почти так же — «горошина» наушника (производитель называет ее Acoustic Ball) ложится в ушную раковину, на перемычке с ней — более тяжелый грузик (официальное название – Comfort Bean, «фасолинка»), он закрепляется за ухом, где вам удобно. Я, например, располагаю его под мочкой уха, производитель на картинках предлагает носить FreeClip горизонтально, то есть грузик находится чуть выше мочки.

То есть конструкция та же, но детали все же изменились. Главное — это перемычка-коннектор между грузиком и наушником. Она здесь другая на ощупь (более шершавая) и из нового материала, теперь это сплав с участием силикона — утверждается, что с эффектом памяти, но я подобного не заметил.

Также FreeClip 2 стали чуть меньше — и перемычка короче, и грузик слегка «похудел». Каждый наушник весит 5,1 грамма против 5,6 грамма ранее — заметить такую разницу невозможно, но сам факт отмечаем. Вероятно, при длительном ношении даже эти полграмма скажутся.

В грузики, как и ранее, встроены контактные площадки для зарядки (теперь окрашенные в цвет корпуса) и датчик движения. В одном из них — микрофон. Я сознательно не пишу, в левом или в правом, такого разделения у FreeClip 2 нет, наушники на месте «договариваются» о позиционировании, определяя свое положение в пространстве. Делают они это быстро и качественно, перебоев в связи между ними я не заметил, стереоэффект передается без ошибок.

А вот чехол (зарядный кейс) изменился кардинально, став намного компактнее и легче. Из-за его маленьких габаритов наушники внутри располагаются прихотливым образом, «спиной» друг к другу, с непривычки я в первый раз долго не мог уложить их назад — не запомнив, как они там лежали. Но со второго-третьего раза привыкаешь, и проблем это не вызывает. Кейс невесомый — 37,8 грамма. Сделан он из шершавого пластика — и выронить меньше шансов, и на ощупь интереснее, чем постылый глянец, как у почти всех других TWS-наушников. Несмотря на миниатюрность, чехол исполнен здорово — крышка с доводчиком, магниты в пазухах для наушников, общее ощущение достаточно «дорогое».

На нижнем его торце находится порт зарядки USB Type-C, чуть ниже крышки — индикатор уровня заряда, на правой грани — кнопка принудительного сопряжения по Bluetooth.

HUAWEI FreeClip 2 представлены на российском рынке в трех цветовых вариациях: белой, черной и голубой. Последняя досталась нам на тест. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP57 (легкая защита от пыли, способность выдержать кратковременное погружение на глубину до метра), чехол — по стандарту IP54.

Посадка кажется очень непривычной — наушник находится далеко от слухового канала, даже о минимальной шумоизоляции говорить не приходится. Но ощущения, что звук находится где-то далеко, не возникает — тут громкие и мощные динамики. Об этом, впрочем, мы подробнее поговорим ниже.

HUAWEI FreeClip 2 предлагают стандартный для TWS-наушников набор функций: они воспроизводят звук, могут использоваться в качестве гарнитуры. На одной из чашечек расположен микрофон с шумоподавлением — разговаривать по телефону (ну или по интернету) при помощи FreeClip 2 можно с определенным комфортом. Выдающегося уровня (например, полного отсекания внешних шумов) наушники не демонстрируют, но в обычных условиях собеседники не жаловались.

Также при помощи HUAWEI FreeClip 2 можно управлять воспроизведением, причем особым способом. Благодаря встроенному датчику костной проводимости наушники реагируют не только на прикосновения к ним (как к чашечкам, так и к перемычке), но и на прикосновения… к уху! Два раза коснулись ушной раковины — остановили/запустили воспроизведение или ответили на вызов, три раза — переключили композицию (можно настроить сторону, чтобы переключаться вперед/назад), провели по уху вверх или вниз — настроили громкость. Отвечать на вызов или отбивать его можно, кивая или качая головой.

FreeClip 2 снабжены датчиками движения, так что воспроизведение останавливается, стоит только вынуть один из наушников из уха. Имеется возможность «позвонить» на наушники, чтобы определить их местоположение, — из приложения посылается сигнал, FreeClip 2 воспроизводят звук на максимальной громкости. Более того, они начинают воспроизводить звук при падении на пол, самостоятельно определяя эту ситуацию.

Функциональность HUAWEI FreeClip 2 и приложение HUAWEI AI Life

Для активации части этих функций, настройки эквалайзера, обновления, понимания точного уровня заряда и другого специфического управления HUAWEI FreeClip 2 используется приложение HUAWEI AI Life, доступное как для iOS, так и для Android. На устройствах HUAWEI это приложение предустановлено, и, более того, там наушники добавляются в экосистемную среду «Суперустройство», отображается уровень заряда (причем с анимацией), а для первоначального сопряжения не надо активировать специальный режим, оно стартует просто при открывании зарядного кейса.

Для передачи сигнала используется свежий модуль Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей AAC, LDAC и LH2C (профиль передачи данных высокого разрешения на смартфонах Huawei). Поддерживается одновременная синхронизация с двумя устройствами, между которыми FreeClip 2 переключаются самостоятельно.

⇡#Звучание, время автономной работы

Перед оценкой качества звучания – немного технической информации. Наушники получили динамические излучатели диаметром 10,8 мм c двумя диафрагмами — довольно крупные для TWS-модели. Заявлен стандартный диапазон частот – от 20 до 20 000 Гц.

Для оценки качества звучания акустических устройств мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:

запас звукового тракта по неискаженному уровню громкости;

правильность фазировки аудиоаппаратуры;

наличие посторонних призвуков, шумов и помех в звуковом тракте;

способность звукового тракта к воспроизведению самых низких звуковых частот;

неравномерность АЧХ звукового тракта;

линейность стереокартины по ширине звуковой сцены;

микродинамика и эшелонирование звуковой сцены в глубину;

положение и фокусировка стереокартины в горизонтальной и вертикальной плоскостях и натуральность передачи музыкальной атаки;

музыкальный и тембральный баланс звучания музыкальных инструментов и вокала;

линейность звуковой картины по уровню громкости и макродинамика.

Желающим проверить собственную аудиосистему или наушники советуем скачать тестовый диск «Аудиодоктор FSQ» и инструкции по тестированию со страницы Акустического центра МТУСИ. Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или, наоборот, те, которых быть не должно.

Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на HUAWEI FreeClip 2. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Apple iPhone 13 Pro Max.

Номер дорожки Описание теста HUAWEI FreeClip 2 1 Запас неискаженной громкости Хрипов нет, вокал воспринимается нормально. Запас громкости при этом огромный, на максимуме слушать трек уже дискомфортно. Magic Pump, "Open The Door" RDM, CD RDM 801201, «Наши в Городе». Неискаженный уровень громкости определяется по первой дорожке тестового диска. На ней звучит музыкальный фрагмент, где партии вокала и баса дополнительно скомпрессированы. Уровень громкости увеличивают с нуля до начала перегрузки, когда на басе и вокале начинают отчетливо прослушиваться нелинейные искажения, воспринимаемые на слух как хрипы. 2–4 Фазировка звукового тракта между каналами Фазировка осуществляется корректно на средних и низких частотах — уровень громкости почти не меняется, но ощущается расфокусировка. На высоких частотах разница между фазой и противофазой ощущается меньше. Голос диктора в фазе/противофазе, СЧ (300–3 000 Гц), ВЧ (5 000–22 500 Гц), НЧ (10–50 Гц). На дорожке записан голос диктора со словами: «Средние частоты. Фаза». Эти слова должны быть слышны из центра звуковой сцены. Далее диктор произносит: «Средние частоты. Противофаза». В этом случае дикторский текст должен воспроизводиться с меньшим уровнем громкости и (или) расфокусированным для слушателя и (или) смещенным в ту или иную сторону от центра. Аналогично проводится проверка фазировки в полосе ВЧ и в полосе НЧ. 5–6 Наличие помех, дребезжаний, посторонних призвуков и шумов в звуковом тракте Помехи и дребезжание отсутствуют. Скользящий тон, левый/правый канал (20–15 000 Гц). Тональный (синусоидальный) сигнал, частота которого плавно изменяется от самых низких до самых верхних частот. Раздельно, сначала для левого, а потом и правого каналов. 7 Набор частот для проверки НЧ-тракта Минимально звук слышен на частоте 30 Гц (хотя совсем невыразительно). Громкость, совпадающая с опорной, — на уровне 60 Гц. Фонограмма, сначала для левого, а потом и для правого каналов, содержит запись ряда фиксированных звуковых частот НЧ-диапазона. Сначала диктор сообщает о том, что звучит опорная частота 60 Гц. Затем диктор объявляет: «20 Гц», «25 Гц», «30 Гц» и так далее. Первый чистый низкочастотный тон (без искажений и турбулентных сипов), совпадающий по громкости с опорным, и определяет низшую рабочую частоту звукового тракта. В идеальном случае громкость остальных тонов вплоть до 150 Гц должна быть одинаковой. 8 Неравномерность АЧХ в области средних звуковых частот Звук распознается как аплодисменты без проблем, АЧХ равномерна. Фонограмма представляет собой высококачественную стереофоническую запись аплодисментов большого количества зрителей в зале. Хлопки в ладоши в достаточно гулком помещении эквивалентны равномерно распределенному по спектру диффузному полю — шуму. Однако на фоне этого монотонного шума человеческое ухо успевает различать самое начало хлопков (всплески). На звуковом тракте с линейной АЧХ вы действительно слышите аплодисменты, но при неравномерности («заборе») они становятся похожими на шум проливного дождя. 9 Линейность стереокартины по ширине звуковой сцены Стереоэффект выражен отлично, звук «перемещается» в пространстве. Перемещающийся барабан, IASCA Competition CD. Фонограмма содержит семь ударов барабана, плавно перемещающегося слева направо по всей ширине стереокартины. Удары точно локализованы по направлению, и перемещение их в пространстве линейно, то есть углы между ударами одинаковы. 10 Микродинамика и глубина звуковой сцены Сцена ощущается хорошо — инструменты распределены в пространстве, причем не только на правый и левый канал, но и в глубину. Alex Rostotsky Trio, "Intro", POPE Musik PM1014-2, "Boiled Borsht". Фонограмма представляет собой небольшой музыкальный фрагмент с двумя инструментами — контрабасом и ударной установкой. Оба музыканта находятся в глубине сцены. Неприемлемой глубиной звуковой сцены считается, если музыканты визуально находятся на переднем плане. При неудовлетворительной микродинамике не слышны тихие удары по барабанам и тарелкам, а игра смычком на контрабасе плохо различима. Микродинамику можно считать удовлетворительной, если барабаны, тарелки и контрабас слышны, но в звучании контрабаса не слышно постукивающих о гриф пальцев музыканта и (или) при игре контрабасиста смычком вы отчетливо не слышите «упирающегося» движения смычка по струнам. И микродинамика будет хорошей, если пальцы контрабасиста слышны четко и ясно. Отличной микродинамикой обладает звуковой тракт, если слышен очень тихий шелест, когда барабанщик случайно задевает локтем тарелку и тут же зажимает ее рукой 11 Натуральность в звукопередаче музыкальной атаки, положение и фокусировка звуковой сцены по ширине и высоте Барабаны звучат упруго, тарелки почти без "песка", фрагмент динамичен. Сцена ощущается отлично, все ударные имеют свое "место" в звуковой картине. Ron Tutt, "Improvisation", Sheffild Lab CD-14/20. На фонограмме представлен фрагмент барабанного соло. Неприемлемой передачей атаки считается, если звучание барабанов тускло, в нем нет упругости и «мясистости». Малоприемлемой — если звучание барабанов достаточно динамично, но имеет элемент «картонности» в ударе. Неприемлемой или малоприемлемой считается, если звуковая сцена уже пространства между источниками звука. Неприемлемо или малоприемлемо, если тарелки и хай-хэт находятся на одной высоте или разница незначительна. 12 Тембральный и музыкальный баланс звучания Фонограмма звучит отлично, каждый инструмент выразителен, голос не "забивает" все. Mighty Sam McClain, "Give It Up To Love", Audioquest, XRCD, "Got To Have Your Love". Фонограмма представляет собой фрагмент джазовой пьесы с мужским вокалом. Неприемлемым или малоприемлемым с точки зрения тембрального баланса считается, если какой-либо из инструментов звучит ненатурально и (или) если тембр вокала имеет резкий или неприятный характер. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если вокал или какой-либо из музыкальных инструментов явно выделяется по уровню громкости — выдвинут вперед или отодвинут назад. 13 Линейность звукового тракта по уровню громкости, его макродинамика и способность к передаче полифонического звукового образа Пиццикато в начале звучит тихо, но не назвал бы его невыразительным. Нарастание громкости и детализация звучания не вызывают нареканий. A. Schnitke, "Childhood", Gorenstein/R.S.O., POPE Musik, PM 1007-2 1996, "Gogol Suite". Фонограмма содержит высококачественную запись симфонического оркестра, выполненную в помещении Большого зала Московской консерватории. Фрагмент состоит из четырех основных частей, отличающихся друг от друга уровнем громкости и динамикой. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если струнное пиццикато в первой части совсем неразборчиво или звучит слишком тихо, вяло и невнятно по сравнению со следующей, более громкой частью. Неприемлемым или малоприемлемым считается, если в третьей части (после вступления группы виолончелей и контрабасов) не чувствуется заметный скачок громкости и далее, в финальной, еще один скачок. Неприемлемым или малоприемлемым можно считать, когда в третьей и четвертой частях фонограммы явно слышны нелинейные искажения или же искажений нет, но оркестр явно не дотягивает по громкости до forte fortissimo. Неприемлемо, если оркестр уже в третьей части начинает звучать общей «кашей», отдельные группы музыкальных инструментов слабо различимы или совсем неразличимы. 14 Дополнительная дорожка для оценки качества звучания самых низких звуковых частот. Большой барабан вполне различим. Guiseppe Verdi, "La Donna E Mobile", Telarc CD-80447. Фонограмма содержит девятисекундный отрывок звучания симфонического оркестра, в составе которого есть большой (турецкий) барабан с очень низким регистром. Его можно услышать только при наличии высококачественного сабвуфера, натурально воспроизводящего частоты 20–25 Гц.

Добавлю субъективные ощущения к результатам тестирования. HUAWEI FreeClip 2 звучат неожиданно мощно для «вкладышей» — запас громкости действительно позволяет свободно их использовать на улице и дает возможность слушать не только музыку, но и даже подкасты в транспорте. На пределе громкости становится уже некомфортно — и это при том, что поначалу постоянно хочется поправить «выпавшие» из ушей горошины. Звучание при этом весьма ровное, басовитое (но без перегруза), хорошо подходит для танцевальной музыки, хип-хопа и рока. Для спокойной же музыки FreeClip 2 подходят, на мой вкус, меньше — не хватает микродетализации, сказывается как раз особенность конструкции с достаточно далеким расположением наушника относительно слухового канала. Это выражается в том числе и при просмотре кино — какие-то мелкие звучки, детали постоянно ускользают, при этом общая звуковая картина складывается хорошо.

Что касается времени работы, то производитель обещает до 9 часов без промежуточной «дозаправки» и до 38 часов с использованием чехла. Необычная конструкция с большими «фасолинками» позволила разместить в корпусе относительно крупные аккумуляторы – емкостью по 60 мА·ч (это даже больше, чем у первых FreeClip), в чехле — на 537 мА·ч. Все это довольно-таки удивительно при том, что если наушники более-менее сохранили габариты, то чехол уменьшился кардинально (и все равно оснащен более мощной батареей). Прибавляет наушникам автономности и отсутствие активного шумоподавления.

HUAWEI FreeClip 2 созданы, чтобы повторить успех первых FreeClip, ставших, пожалуй, самыми удобными «вкладышами» на рынке и обретших популярность как у людей, занимающихся спортом (и не желающих полностью изолировать себя от внешних звуков), так и просто у любителей наушников подобного типа. FreeClip 2 одновременно и лучше защищены, и более изящны, получили намного более легкий и компактный кейс. Улучшена автономность, добавлены новые функции (вроде звукового сигнализирования от упавшего наушника). Но самое главное — звук стал заметно мощнее и громче. Не могу назвать звучание HUAWEI FreeClip 2 выдающимся, но они действительно способны удивить в этом отношении.

Отмечу, что HUAWEI FreeClip 2 уже доступны в продаже по цене от 20 000 рублей.