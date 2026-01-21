|
Обзор TWS-наушников HUAWEI FreeClip 2: самые удобные «вкладыши» с неожиданно мощным звуком
⇣ Содержание
С моделью FreeClip, вышедшей ровно два года назад, Huawei попыталась решить вечную проблему наушников-вкладышей — они неудобные и выпадают из уха. Не у всех, конечно, у кого-то ушные раковины буквально заточены под то, чтобы держать миниатюрные наушники открытой конструкции, — но у многих (например, у меня) это не так. Да, всегда есть опция обратиться к наушникам вставным, с силиконовой накладкой, но они отсекают внешние звуки, параллельно с основным назначением играя роль берушей. Это замечательно, если вам нужно шумоподавление, и не очень хорошо, если вы занимаетесь спортом, например.
HUAWEI FreeClip за счет своего клипсового крепления снимали эту проблему, держась в ухе с помощью грузика, который крепится за мочкой. Прилегание к ушному каналу не плотное, но этого хватает, чтобы обеспечить вас достаточно громким и качественным звучанием, — сочетания всех факторов хватило, чтобы первая итерация FreeClip разошлась тиражом в три миллиона экземпляров. Вторая версия стала легче, меньше, при этом получила корпус, лучше защищенный от влаги, да и автономность повышена.
⇡#Дизайн и конструкция
Глобально HUAWEI FreeClip 2 не поменялись — да и не могли поменяться, все же это продолжение экспериментальной модели, чья концепция выстрелила. В чем смысл ее менять?
Так что сами наушники выглядят почти так же — «горошина» наушника (производитель называет ее Acoustic Ball) ложится в ушную раковину, на перемычке с ней — более тяжелый грузик (официальное название – Comfort Bean, «фасолинка»), он закрепляется за ухом, где вам удобно. Я, например, располагаю его под мочкой уха, производитель на картинках предлагает носить FreeClip горизонтально, то есть грузик находится чуть выше мочки.
То есть конструкция та же, но детали все же изменились. Главное — это перемычка-коннектор между грузиком и наушником. Она здесь другая на ощупь (более шершавая) и из нового материала, теперь это сплав с участием силикона — утверждается, что с эффектом памяти, но я подобного не заметил.
Также FreeClip 2 стали чуть меньше — и перемычка короче, и грузик слегка «похудел». Каждый наушник весит 5,1 грамма против 5,6 грамма ранее — заметить такую разницу невозможно, но сам факт отмечаем. Вероятно, при длительном ношении даже эти полграмма скажутся.
В грузики, как и ранее, встроены контактные площадки для зарядки (теперь окрашенные в цвет корпуса) и датчик движения. В одном из них — микрофон. Я сознательно не пишу, в левом или в правом, такого разделения у FreeClip 2 нет, наушники на месте «договариваются» о позиционировании, определяя свое положение в пространстве. Делают они это быстро и качественно, перебоев в связи между ними я не заметил, стереоэффект передается без ошибок.
А вот чехол (зарядный кейс) изменился кардинально, став намного компактнее и легче. Из-за его маленьких габаритов наушники внутри располагаются прихотливым образом, «спиной» друг к другу, с непривычки я в первый раз долго не мог уложить их назад — не запомнив, как они там лежали. Но со второго-третьего раза привыкаешь, и проблем это не вызывает. Кейс невесомый — 37,8 грамма. Сделан он из шершавого пластика — и выронить меньше шансов, и на ощупь интереснее, чем постылый глянец, как у почти всех других TWS-наушников. Несмотря на миниатюрность, чехол исполнен здорово — крышка с доводчиком, магниты в пазухах для наушников, общее ощущение достаточно «дорогое».
На нижнем его торце находится порт зарядки USB Type-C, чуть ниже крышки — индикатор уровня заряда, на правой грани — кнопка принудительного сопряжения по Bluetooth.
HUAWEI FreeClip 2 представлены на российском рынке в трех цветовых вариациях: белой, черной и голубой. Последняя досталась нам на тест. Наушники защищены от пыли и влаги по стандарту IP57 (легкая защита от пыли, способность выдержать кратковременное погружение на глубину до метра), чехол — по стандарту IP54.
Посадка кажется очень непривычной — наушник находится далеко от слухового канала, даже о минимальной шумоизоляции говорить не приходится. Но ощущения, что звук находится где-то далеко, не возникает — тут громкие и мощные динамики. Об этом, впрочем, мы подробнее поговорим ниже.
⇡#Привязка, управление, функциональность
HUAWEI FreeClip 2 предлагают стандартный для TWS-наушников набор функций: они воспроизводят звук, могут использоваться в качестве гарнитуры. На одной из чашечек расположен микрофон с шумоподавлением — разговаривать по телефону (ну или по интернету) при помощи FreeClip 2 можно с определенным комфортом. Выдающегося уровня (например, полного отсекания внешних шумов) наушники не демонстрируют, но в обычных условиях собеседники не жаловались.
Также при помощи HUAWEI FreeClip 2 можно управлять воспроизведением, причем особым способом. Благодаря встроенному датчику костной проводимости наушники реагируют не только на прикосновения к ним (как к чашечкам, так и к перемычке), но и на прикосновения… к уху! Два раза коснулись ушной раковины — остановили/запустили воспроизведение или ответили на вызов, три раза — переключили композицию (можно настроить сторону, чтобы переключаться вперед/назад), провели по уху вверх или вниз — настроили громкость. Отвечать на вызов или отбивать его можно, кивая или качая головой.
FreeClip 2 снабжены датчиками движения, так что воспроизведение останавливается, стоит только вынуть один из наушников из уха. Имеется возможность «позвонить» на наушники, чтобы определить их местоположение, — из приложения посылается сигнал, FreeClip 2 воспроизводят звук на максимальной громкости. Более того, они начинают воспроизводить звук при падении на пол, самостоятельно определяя эту ситуацию.
Функциональность HUAWEI FreeClip 2 и приложение HUAWEI AI Life
Для активации части этих функций, настройки эквалайзера, обновления, понимания точного уровня заряда и другого специфического управления HUAWEI FreeClip 2 используется приложение HUAWEI AI Life, доступное как для iOS, так и для Android. На устройствах HUAWEI это приложение предустановлено, и, более того, там наушники добавляются в экосистемную среду «Суперустройство», отображается уровень заряда (причем с анимацией), а для первоначального сопряжения не надо активировать специальный режим, оно стартует просто при открывании зарядного кейса.
Для передачи сигнала используется свежий модуль Bluetooth 6.0 с поддержкой профилей AAC, LDAC и LH2C (профиль передачи данных высокого разрешения на смартфонах Huawei). Поддерживается одновременная синхронизация с двумя устройствами, между которыми FreeClip 2 переключаются самостоятельно.
⇡#Звучание, время автономной работы
Перед оценкой качества звучания – немного технической информации. Наушники получили динамические излучатели диаметром 10,8 мм c двумя диафрагмами — довольно крупные для TWS-модели. Заявлен стандартный диапазон частот – от 20 до 20 000 Гц.
Для оценки качества звучания акустических устройств мы используем метод FSQ. В своем стандартном варианте он включает 14 тестовых дорожек, с помощью которых оцениваются следующие характеристики акустической системы:
Желающим проверить собственную аудиосистему или наушники советуем скачать тестовый диск «Аудиодоктор FSQ» и инструкции по тестированию со страницы Акустического центра МТУСИ. Одно из достоинств этого метода — четкие критерии оценки, которые компенсируют субъективный характер тестирования. Во многих тестах эксперту нужно всего лишь ответить, слышны ли на записи те звуки, которые должны в ней быть, или, наоборот, те, которых быть не должно.
Далее мы последовательно перечислим результаты прослушивания тестовых записей FSQ на HUAWEI FreeClip 2. Каждый тест будет сопровождаться кратким описанием из инструкции к «Аудиодоктору FSQ». Тестирование проводилось в связке со смартфоном Apple iPhone 13 Pro Max.
Добавлю субъективные ощущения к результатам тестирования. HUAWEI FreeClip 2 звучат неожиданно мощно для «вкладышей» — запас громкости действительно позволяет свободно их использовать на улице и дает возможность слушать не только музыку, но и даже подкасты в транспорте. На пределе громкости становится уже некомфортно — и это при том, что поначалу постоянно хочется поправить «выпавшие» из ушей горошины. Звучание при этом весьма ровное, басовитое (но без перегруза), хорошо подходит для танцевальной музыки, хип-хопа и рока. Для спокойной же музыки FreeClip 2 подходят, на мой вкус, меньше — не хватает микродетализации, сказывается как раз особенность конструкции с достаточно далеким расположением наушника относительно слухового канала. Это выражается в том числе и при просмотре кино — какие-то мелкие звучки, детали постоянно ускользают, при этом общая звуковая картина складывается хорошо.
Что касается времени работы, то производитель обещает до 9 часов без промежуточной «дозаправки» и до 38 часов с использованием чехла. Необычная конструкция с большими «фасолинками» позволила разместить в корпусе относительно крупные аккумуляторы – емкостью по 60 мА·ч (это даже больше, чем у первых FreeClip), в чехле — на 537 мА·ч. Все это довольно-таки удивительно при том, что если наушники более-менее сохранили габариты, то чехол уменьшился кардинально (и все равно оснащен более мощной батареей). Прибавляет наушникам автономности и отсутствие активного шумоподавления.
⇡#Заключение
HUAWEI FreeClip 2 созданы, чтобы повторить успех первых FreeClip, ставших, пожалуй, самыми удобными «вкладышами» на рынке и обретших популярность как у людей, занимающихся спортом (и не желающих полностью изолировать себя от внешних звуков), так и просто у любителей наушников подобного типа. FreeClip 2 одновременно и лучше защищены, и более изящны, получили намного более легкий и компактный кейс. Улучшена автономность, добавлены новые функции (вроде звукового сигнализирования от упавшего наушника). Но самое главное — звук стал заметно мощнее и громче. Не могу назвать звучание HUAWEI FreeClip 2 выдающимся, но они действительно способны удивить в этом отношении.
Отмечу, что HUAWEI FreeClip 2 уже доступны в продаже по цене от 20 000 рублей.
