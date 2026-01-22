Сегодня 22 января 2026
Закрытая «альфа» Warhammer 40,000: Dark Heresy стала «оглушительным успехом» — Owlcat Games раскрыла статистику игроков

С запуска закрытого альфа-тестирования амбициозной партийной ролевой игры Warhammer 40,000: Dark Heresy во вселенной мрачного будущего прошло уже больше месяца, и разработчикам из студии Owlcat Games есть чем поделиться.

Источник изображений: Owlcat Games

По словам Owlcat, закрытая «альфа» стала «оглушительным успехом» — тестовая версия Warhammer 40,000: Dark Heresy привлекла уже более 10 тыс. пользователей, собирает позитивные реакции от игроков и журналистов.

Разработчики также представили инфографику, которая предлагает взглянуть на Warhammer 40,000: Dark Heresy глазами участников «альфы» — какие пути и решения они принимали, с какими трудностями столкнулись и так далее.

Статистика игроков закрытой «альфы»:

  • 77 % пользователей начали игру на нормальной сложности;
  • огрин Когг стал самым популярным компаньоном;
  • бой в ходе личного квеста Лаартира оказался самым сложным для участников «альфы»;
  • самыми популярными предметами у торговца были медкомплект, мельта-заряд и верёвка — их купили более 17 тыс. раз;
  • любимый элемент снаряжения аколитов — сапоги пулемётчика (снижают входящий огненный урон);
  • более 3,5 тыс. поделились своими отзывами в опросе для участников «альфы» — систему расследований оценили на 4,4 из 5;
  • разработчики отметили наградой за преданность пользователя, который в каждой открытой секции опроса просил добавить в игру роман с космодесантником.

Доступ к закрытой «альфе» Warhammer 40,000: Dark Heresy полагается покупателям «Цифрового комплекта разработчика» ($80) и коллекционного издания ($289). Приобрести наборы можно на официальном сайте Owlcat Games.

Закрытое альфа-тестирование Warhammer 40,000: Dark Heresy началось 18 декабря 2025 года эксклюзивно в Steam. Испытания продлятся «ещё несколько месяцев» с целью сбора разработчиками дополнительных отзывов.

Dark Heresy создаётся для PC (Steam, EGS, GOG), PS5, Xbox Series X и S. Заявлена мрачная детективная история, непростой моральный выбор, система убеждений, пошаговые бои, озвучка диалогов и поддержка русского языка (текст).

warhammer 40,000: dark heresy, owlcat games, ролевая игра
