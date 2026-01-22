Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости аудио/видео периферия, наушники, веб-кам... Sony представила наушники-клипсы LinkBud...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Sony представила наушники-клипсы LinkBuds Clip с автономностью до 37 часов за $230

Компания Sony представила новые беспроводные наушники LinkBuds Clip. Как следует из названия, это наушники-вкладыши с зажимом. Данная конструкция в последнее время становится всё более популярной среди производителей наушников, пишет GSMArena.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

Главное преимущество конструкции с зажимом заключается в том, что пользователь может слушать не только свою музыку (или что бы ни воспроизводилось через наушники), а также окружающую обстановку. Sony заявляет, что разработала их для «комфортной и надёжной посадки с учётом разного строения ушей благодаря съёмным амбушюрам, идеально подходящим для ношения в течение всего дня».

Наушники LinkBuds Clip имеют три режима прослушивания: «стандартный», «усиление голоса» и «подавление утечки звука». Мобильное приложение-компаньон поддерживает десятиполосный эквалайзер. По словам Sony, наушники также обеспечивают «отличное качество звонков». В них используется датчик костной проводимости для захвата голоса и система шумоподавления на основе искусственного интеллекта для устранения фонового шума.

Наушники LinkBuds Clip обеспечивают до девяти часов автономной работы или до 37 часов с учётом зарядного кейса. Быстрая зарядка позволяет за три минуты восполнить заряд для прослушивания музыки в течение ещё одного часа. Для наушников заявляется степень защиты IPX4 от брызг и поддержка технологии Multipoint (позволяет одновременно подключаться к нескольким аудиоисточникам).

Стоимость LinkBuds Clip составляет $229,99. Они доступны в чёрном, серо-бежевом, зелёном и лавандовом цветах. Чехлы и амбушюры Clip можно приобрести напрямую у Sony за $24,99.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony передала контроль над телевизионным бизнесом Bravia китайской TCL
Миллионы наушников Sony, JBL, Xiaomi и других брендов оказались под угрозой взлома — в Google Fast Pair нашли уязвимость
Россияне стали экономить на наушниках — продажи ноунеймовых брендов выросли
Анонсированы умные аудиоочки Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses и беспроводные наушники Redmi Buds 8 Lite
Insta360 представила веб-камеры Link 2 Pro и 2C Pro с отслеживанием перемещений пользователя
Голографическая ИИ-девушка и наушники с «глазами» — Razer представила необычные продукты на CES 2026
Теги: sony, беспроводные наушники
sony, беспроводные наушники
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.