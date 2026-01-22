Sony представила наушники-клипсы LinkBuds Clip с автономностью до 37 часов за $230

Компания Sony представила новые беспроводные наушники LinkBuds Clip. Как следует из названия, это наушники-вкладыши с зажимом. Данная конструкция в последнее время становится всё более популярной среди производителей наушников, пишет GSMArena.

Главное преимущество конструкции с зажимом заключается в том, что пользователь может слушать не только свою музыку (или что бы ни воспроизводилось через наушники), а также окружающую обстановку. Sony заявляет, что разработала их для «комфортной и надёжной посадки с учётом разного строения ушей благодаря съёмным амбушюрам, идеально подходящим для ношения в течение всего дня».

Наушники LinkBuds Clip имеют три режима прослушивания: «стандартный», «усиление голоса» и «подавление утечки звука». Мобильное приложение-компаньон поддерживает десятиполосный эквалайзер. По словам Sony, наушники также обеспечивают «отличное качество звонков». В них используется датчик костной проводимости для захвата голоса и система шумоподавления на основе искусственного интеллекта для устранения фонового шума.

Наушники LinkBuds Clip обеспечивают до девяти часов автономной работы или до 37 часов с учётом зарядного кейса. Быстрая зарядка позволяет за три минуты восполнить заряд для прослушивания музыки в течение ещё одного часа. Для наушников заявляется степень защиты IPX4 от брызг и поддержка технологии Multipoint (позволяет одновременно подключаться к нескольким аудиоисточникам).

Стоимость LinkBuds Clip составляет $229,99. Они доступны в чёрном, серо-бежевом, зелёном и лавандовом цветах. Чехлы и амбушюры Clip можно приобрести напрямую у Sony за $24,99.