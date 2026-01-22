Сегодня 22 января 2026
Роскомнадзор разогнал блокировки VPN в России — спрос тоже резко подскочил

К середине января нынешнего года Роскомнадзор ввёл ограничения для 439 VPN-сервисов, которые могут использоваться для получения доступа к информации, распространение которой на территории страны запрещено. Это на 70 % выше показателя осени 2024 года, сообщает «Коммерсантъ».

Источник изображения: Privecstasy / unsplash.com

В октябре 2025 года регулятор сообщал о росте блокировок VPN-сервисов на 31 % до 258 единиц. В декабре Роскомнадзор стал активнее блокировать дополнительные VPN-протоколы, включая SOCKS5, VLESS и L2TP. За счёт этого перечень возможных для блокировки сервисов был существенно расширен.

Напомним, с 2017 года работающие в стране VPN-сервисы должны ограничивать доступ к запрещённым сайтам. Если этого не происходит, то Роскомнадзор ограничивает доступ к самому сервису. В дополнение к этому в марте 2024 года начал действовать запрет на распространение информации о способах доступа к заблокированным ресурсам, а в сентябре 2025 года — закон о запрете рекламы инструментов для обхода блокировок. Штраф за нарушение закона о запрете на рекламу VPN может составить до 80 тыс. рублей для физлиц, до 150 тыс. рублей для должностных лиц и до 500 тыс. рублей для юрлиц.

Роскомнадзор использует для блокировки VPN специальные фильтры интернет-провайдеров, которые анализируют так называемые «отпечатки» трафика, в том числе по IP-адресам серверов, портам и типам шифрования. Несмотря на это, спрос на VPN в России остаётся стабильно высоким. Данные Sensor Tower за третий квартал 2025 года указывают на то, что пользовательская база пяти наиболее популярных VPN-сервисов в стране выросла с 274 тыс. до более 6 млн человек. В точке обмена трафиком Piter-IX добавили, что наблюдается резкое увеличение международного трафика с конца декабря прошлого года.

«По моим сведениям, в 2025 году спрос на VPN в России вырос на 36 %», — рассказал независимый эксперт в сфере искусственного интеллекта и информационных технологий, кандидат экономических наук Алексей Лерон. Он добавил, что протокольные ограничения и нестабильность соединения заставляют людей искать более сложные решения.

Теги: vpn, vpn-сервис, россия
