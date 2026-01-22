Warner Music представил в Китае ИИ-певицу AI-Hua и выпустил первый клип

Подразделение Warner Music China представило в Китае первого виртуального исполнителя — ИИ-певицу AI-Hua, созданную в сотрудничестве с компанией Kling AI. AI-Hua дебютировала с песней Wu AI-Hua, которая доступна на ряде платформ, включая Apple Music.

Также компания разместила на YouTube клип на песню Wu AI-Hua, сгенерированный ИИ, в котором «переосмысливается» для массовой аудитории приключенческий жанр «Уся», ранее популярный в китайском кинематографе. Цель состоит в том, чтобы объединить образы, созданные для ИИ, с современным ритмом в цифровом повествовании, направленном на международную аудиторию.

«Созданный в сотрудничестве с Kling AI Creator @ jcwooofficial, этот проект разрушает границы между традициями и современными ритмами», — сообщил представитель Warner Music China в соцсети Х.

Сгенерированная ИИ музыка продолжает набирать популярность. В прошлом году играющая в жанре психоделического рока группа The Velvet Sundown набрала на музыкальной платформе Spotify более миллиона слушателей в месяц, зарабатывая на стримингах тысячи долларов.

В ноябре 2025 года компания Warner Music Group договорилась о партнёрстве с ИИ-сервисом для создания музыки Suno, в рамках которого он может использовать имена певцов, голос, внешность и музыкальные композиции для генерации ИИ-треков в обмен на монетизацию.

Сделка была заключена после урегулирования разногласий лейбла с ИИ-сервисом Suno в связи с нарушением последним авторских прав.