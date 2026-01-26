А вот и лучший PCIe 5.0 SSD в 2026 году: обзор Corsair MP700 Pro XT на контроллере Phison E28

В прошлом году рынок PCIe 5.0 SSD перестал выглядеть однообразным и безальтернативным. Ещё год назад выбор в этом сегменте был чисто формальным: основная масса потребительских накопителей строилась на контроллере Phison E26, плюс в небольшом количестве к ним примыкали решения на InnoGrit IG5666. Но вне зависимости от выбранного чипа все такие SSD в реальной жизни получались примерно одинаковыми. Их поведение можно легко описать парой строк: около 14 Гбайт/с при чтении, 11–12 Гбайт/с при записи, высокий нагрев и немалая цена. Безусловно, такие накопители можно было считать хорошей демонстрацией возможностей интерфейса PCIe 5.0, однако претендовать на массовое распространение они не могли. Даже в среде энтузиастов они оставались нишевыми решениями — мириться с высокими рабочими температурами и не слишком выгодным соотношением цены и производительности готовы были немногие.

Но в 2025 году наметился перелом. На рынок вышли сразу несколько новых контроллеров, которые заметно изменили акценты в сегменте PCIe 5.0 SSD. Вместо гонки за максимальными скоростями производители начали задумываться о тепловом режиме, энергоэффективности и снижении цены. Ключевую роль здесь сыграло обращение разработчиков контроллеров SSD к современным производственным нормам с разрешением 5–7 нм. И эта перемена пришлась как нельзя более кстати на фоне широкого распространения нового поколения платформ AMD и Intel, в которых появились слоты M.2 с подведёнными от процессора линиями PCIe 5.0. Заинтересованность в накопителях с интерфейсом PCIe 5.0 стала выше, а интересных моделей стало больше.

Первым PCIe 5.0-накопителем нового поколения стал флагманский продукт лидера рынка — Samsung 9100 Pro. Основываясь на проприетарном контроллере Presto, он не только поднял показатели производительности до 14,8/13,4 Мбайт/с при чтении и записи, но и наглядно продемонстрировал, что высокая производительность не всегда приводит к запредельному нагреву. Фактически именно благодаря Samsung 9100 Pro стало очевидно, что решения на Phison E26 на самом деле далеки от совершенства, и настоящая конкуренция в верхнем сегменте только начинается.

И действительно, довольно быстро вслед за флагманом Samsung на рынке стали появляться не менее энергоэффективные, но при этом более скоростные накопители, основанные на контроллере Silicon Motion SM2508. Но главной фишкой этого чипа стала не столько производительность, сколько гибкость в поддержке различных разновидностей флеш-памяти, за счёт которой разнообразие PCIe 5.0 SSD заметно увеличилось. На базе SM2508 были созданы как сравнительно недорогие модели вроде Adata Mars 980, так и высокоскоростные устройства вроде Kingston Fury Renegade G5. Более того, именно этому чипу обязан своим рождением самый быстрый накопитель прошлого года WD Black SN8100, который поднял планку пиковых скоростей чтения и записи до 14,9 и 14,0 Мбайт/с соответственно.

При этом Phison, ставшая родоначальницей PCIe 5.0 SSD, в прошлом году почти никак себя не проявила и не предложила прямого ответа на появившиеся конкурирующие решения. Единственной её заметной новинкой стал безбуферный контроллер E31T для доступных PCIe 5.0-накопителей — важный продукт, но не тот, которого ждали от разработчика чипов для флагманов.

Впрочем, как выяснилось позднее, Phison просто взяла небольшую паузу. Всё это время компания работала над полноценной заменой E26, и к началу 2026 года она наконец-то увидела свет. На рынке стали появляться решения на новом контроллере Phison E28, предназначенном для PCIe 5.0 SSD второго поколения. Такие накопители не только могут похвастать рекордными скоростями 14,9/14,5 Мбайт/с при чтении и записи, но и обещают исключительную экономичность, выражающуюся в более низком потреблении в сравнении с PCIe 5.0-конкурентами на любых других контроллерах.

Таким образом, по заявленным характеристикам E28 претендует на роль нового лидера верхнего сегмента, и, как только у нас появилась возможность познакомиться с живым накопителем на этой платформе, мы ею воспользовались. В этом обзоре речь пойдёт об одном из первых SSD на Phison E28, выпущенном Corsair, и в нём мы попробуем понять, удалось ли Phison вернуть себе утраченные позиции и снова занять место законодателя мод в мире твердотельных накопителей.

⇡#Внешний вид и внутреннее устройство

Главный герой сегодняшнего обзора — Corsair MP700 Pro XT объёмом 2 Тбайт. В модельном ряду Corsair этот накопитель как бы продолжает серию MP700 Pro, в которую ранее входили различные варианты SSD на контроллере Phison E26, но в новом накопителе используется более прогрессивный чип PS5028-E28. И это многое меняет. Даже то, как накопитель выглядит, — на MP700 Pro XT нет массивного радиатора, который стал привычным атрибутом любых продуктов с контроллером E26.

Быстрые PCIe 5.0 SSD, которые способны работать без дополнительного охлаждения, уже не новинка. Решения на основе контроллера SMI SM2508 обычно тоже не имеют комплектного радиатора. Впрочем, Corsair всё-таки решила перестраховаться и на упаковке накопителя упомянула, что кулер ему как бы нужен, но можно воспользоваться штатным охлаждением материнской платы. Тем не менее в действительности во многих случаях можно обойтись и без этого, поскольку заявленное тепловыделение Corsair MP700 Pro XT составляет лишь 6,5 Вт, в то время как накопители на контроллере E26 выделяют до 11,5 Вт тепла. Кроме того, определёнными теплорассеивающими свойствами обладает наклейка на SSD, поскольку она имеет основу из медной фольги.

В основе Corsair MP700 Pro XT лежит односторонняя печатная плата эталонного дизайна, изготовленная внешним подрядчиком по заказу и под контролем Phison. То есть аппаратный дизайн и прошивка у MP700 Pro XT разработаны Phison, а Corsair здесь отвечает разве только за дизайн наклейки и дистрибуцию. Из этого следует, что рассматриваемый SSD является одним из первых представителей большой группы идентичных решений, выпускаемых под разными брендами. Правда, на данный момент аналогов у него немного: из накопителей на E28 в продаже пока можно найти разве только PNY CS3250.

В конструкции рассматриваемого накопителя Corsair насчитывается четыре микросхемы: контроллер, оперативная память и два чипа TLC NAND. Самая интересная часть, безусловно, контроллер PS5028-E28. Эта микросхема представляет собой дальнейшее развитие контроллера E26 и ушла от него далеко вперёд. Главное — для его производства теперь используется современный 6-нм техпроцесс TSMC, а не старая 12-нм технология. Именно это во многом обуславливает энергоэффективность нового решения.

Впрочем, есть и другие изменения. Во-первых, теперь в основу контроллера положен четырёхъядерный Arm-процессор с архитектурой Cortex-R5, и это значит, что повышенная мощность E28 обусловлена увеличением числа вычислительных ядер общего назначения, которых в прошлом контроллере было только два. Во-вторых, для коррекции ошибок в E28 применяется более современная схема LDPC-кодирования восьмого поколения, которая не только увеличивает надёжность хранения данных, но и обеспечивает снижение задержек при операциях чтения. И в-третьих, E28 поддерживает более современные типы флеш-памяти с частотой интерфейса до 3600 МГц.

Phison PS5026-E26 Phison PS5028-E28 SMI SM2508 Samsung Presto Техпроцесс 12 нм (TSMC) 6 нм (TSMC) 6 нм (TSMC) 5 нм (Samsung) Arm-ядра CPU 2 4 4 5 Каналы NAND 8, до 3200 МГц 8, до 3600 МГц 8, до 3600 МГц 8, до 3600 МГц Поддержка NAND Micron G6 BiCS8, Micron G9 BiCS8, Micron G6/G9, YMTC Samsung V8 Поддержка DRAM DDR4/LPDDR4 LPDDR4/LPDDR5 DDR4/LPDDR4 LPDDR4/LPDDR5 Скорость чтения До 14,5 Гбайт/с До 14,9 Гбайт/с До 14,9 Гбайт/с До 14,8 Гбайт/с Скорость записи До 12,7 Гбайт/с До 14,5 Гбайт/с До 14,0 Гбайт/с До 13,4 Гбайт/с Случайное чтение 4K QD32 1,5 млн IOPS 3,0 млн IOPS 2,5 млн IOPS 2,2 млн IOPS Случайная запись 4K QD32 2,0 млн IOPS 3,0 млн IOPS 2,5 млн IOPS 2,6 млн IOPS Потребление 9-12 Вт 6-8 Вт 7-9 Вт 7-9 Вт

С учётом всего этого в Corsair MP700 Pro XT используется наиболее современная разновидность NAND из всех доступных вариантов. Две установленные на SSD микросхемы флеш-памяти имеют обычную для решений на платформе Phison маркировку компании Powertech Technology, которая режет кремниевые пластины на отдельные кристаллы, тестирует и упаковывает их. Но по факту внутри микросхем находятся кристаллы 218-слойной BiCS8-памяти производства Kioxia с 3600-МГц интерфейсом Toggle 5.1 и латентностью при чтении на уровне 40 мкс. И это — один из самых лучших на данный момент вариантов флеш-памяти, доступной на открытом рынке. В действительности контроллер PS5028-E28 прошёл квалификационное тестирование и на совместимость с 276-слойной памятью Micron девятого поколения, однако вариант Kioxia немного быстрее, и пока Phison опирается именно на него.

Ещё одна микросхема в составе Corsair MP700 Pro XT — LPDDR4X-4266, используемая для буферизации операций. Это — вполне обычная составляющая производительных SSD, но нужно заметить, что по сравнению с прошлой PCIe 5.0-платформой Phison сократила вдвое её объём. Здесь её объём выбран из расчёта 1 Гбайт DRAM на 1 Тбайт NAND, в то время как в накопителях прошлого поколения на контроллере E26 на 1 Тбайт NAND приходилось 2 Гбайт DRAM.

⇡#Технические характеристики

К этому моменту уже совершенно очевидно, что Corsair MP700 Pro XT — накопитель, который имеет полное право претендовать на звание самого лучшего SSD образца 2026 года. Именно это и закреплено в его паспортных характеристиках.

Производитель Corsair Серия MP700 Pro XT Модельный номер CSSD-F10GBMP700PXNH CSSD-F20GBMP700PXNH CSSD-F40GBMP700PXNH Форм-фактор M.2 2280 Интерфейс PCI Express 5.0 x4 — NVMe 2.0 Ёмкость 1000 Гбайт 2000 Гбайт 4000 Гбайт Конфигурация Флеш-память: тип, техпроцесс, производитель Kioxia 218-слойная 1-Тбит TLC 3D NAND Контроллер Phison PS5028-E28 Буфер: тип, объём LPDDR4X,

1024 Мбайт LPDDR4X,

2048 Мбайт LPDDR4X,

4096 Мбайт Производительность Макс. устойчивая скорость последовательного чтения, Мбайт/с 14900 14900 14900 Макс. устойчивая скорость последовательной записи, Мбайт/с 14200 14500 14700 Макс. скорость произвольного чтения (блоки по 4 Кбайт), IOPS 1500 тыс. 2700 тыс. 2700 тыс. Макс. скорость произвольной записи (блоки по 4 Кбайт), IOPS 3300 тыс. 3300 тыс. 3300 тыс. Физические характеристики Макс. потребляемая мощность, Вт 6,2 6,2 6,5 MTBF (среднее время наработки на отказ), млн ч 1,5 Ресурс записи, Тбайт 700 1400 2800 Гарантийный срок, лет 5 Габаритные размеры: Д × В × Г, мм 80 × 22 × 3,8 — без радиатора

Если сравнивать заявленные в спецификациях показатели с официальными характеристиками WD Black SN8100, который до сих пор являлся лидером во флагманском сегменте, то Corsair MP700 Pro XT как будто действительно быстрее. Он превосходит лучший SSD на контроллере SMI SM2508 и по заявленной производительности случайных операций, и по линейной скорости при записи. И более того, всё это он обещает при более низком энергопотреблении, что в сумме выглядит как очередная смена лидера в сегменте PCIe 5.0 SSD.

При этом Corsair MP700 Pro XT ещё и стоит несколько дешевле лучших PCIe 5.0-решений других производителей. Впрочем, это может быть связано с очередной турбулентностью на рынке SSD и тем, что одни компании уже успели пересчитать цены в связи с подорожанием NAND-памяти, а другие — ещё нет.

Для того чтобы Corsair MP700 Pro XT выглядел ещё более привлекательно, производитель заявил для него немного более высокий ресурс перезаписи, чем принято в потребительском сегменте. Впрочем, отличие не особо принципиальное — за время жизни его ёмкость можно перезаписать 700 раз против обычно разрешённой 600-кратной перезаписи. Однако не исключено, что это улучшение — не просто маркетинг. Не стоит забывать, что в контроллере Phison E28 реализовано LDPC-кодирование восьмого поколения, которое способно надёжно вытягивать данные из флеш-памяти при довольно высоком уровне ошибок чтения (исправляется до 1,2 % неверно прочитанных битов).

Таким образом, в таблице спецификаций нет ни одной строчки, по которой бы Corsair MP700 Pro XT не выглядел как флагман. Единственный момент, к которому можно придраться, — отсутствие в модельном ряду модификации ёмкостью 8 Тбайт. Впрочем, в современных условиях такая версия стоила бы дороже $2000 и вряд ли бы привлекла внимание покупателей.

Традиционно мы проверили пиковые показатели производительности с помощью теста CrystalDiskMark. И как видно по приведённому скриншоту, они ниже заявленных в паспортных характеристиках, что, впрочем, может быть связано с ограничениями тестовой системы или используемой версии ОС.

Линейные скорости чтения и записи получаются на уровне 14,2 и 13,2 Гбайт/с соответственно. А измеренная на практике производительность случайных операций не превышает 2,2 млн IOPS. Это — чуть ниже синтетических показателей быстродействия, которые нам удавалось увидеть у WD Black SN8100, и примерно соответствует уровню Samsung 9100 Pro. Впрочем, в любом случае Corsair MP700 Pro XT заявляет о себе как твердотельный накопитель, входящий в группу самых быстрых решений для потребительских ПК.

⇡#Программное обеспечение

Компания Corsair трепетно относится к программной поддержке любой продукции и уже давно сделала для своих твердотельных накопителей специальную утилиту Corsair SSD Toolbox. Однако в последнее время её поддержка, похоже, заброшена. Найти ссылки на её скачивание на сайте Corsair не так-то просто, да и актуальная версия датируется началом 2023 года. Впрочем, для MP700 Pro XT эта утилита всё равно подходит.

Более того, она предлагает не только базовый перечень возможностей, но и ещё кое-что сверх того. Она не только позволяет следить за состоянием здоровья накопителя и проверять параметры S.M.A.R.T., но и может управлять выделением на SSD дополнительного резервного пространства, инициировать передачу контроллеру накопителя пакета команд TRIM, обновлять прошивку и даже клонировать содержимое диска на другой носитель.

Также в Corsair SSD Toolbox предусмотрена специальная функция Secure Wipe для полного стирания всех данных. Однако вместо подачи на накопитель стандартной команды Secure Erase она просто перезаписывает его нулями, что для современных SSD не является надёжным методом уничтожения содержимого, а кроме того, излишне изнашивает накопитель.

⇡#Описание тестовой системы и методики тестирования

Corsair MP700 Pro XT (и ему подобные модели, когда они появятся) претендует на то, чтобы стать главным флагманом 2026 года, поэтому сравнивать его логично с накопителями, которые были лидерами по производительности до сих пор. В первую очередь это WD Black SN8100 и Samsung 9100 Pro, предлагаемые брендами первой величины. Однако кроме этой пары в число участников тестирования были включены и менее именитые PCIe 5.0-решения с высоким уровнем производительности. Среди них есть модели на двух основных аппаратных платформах, способных составить конкуренцию контроллеру Phison E28, — более старой Phison E26 и более молодой SMI SM2508.

В конечном счёте список участников тестирования получился таким.

Накопитель Ёмкость Артикул Интерфейс Контроллер DRAM-буфер Флеш-память Прошивка Adata XPG Mars 980 Blade 2048 Гбайт SMAR-980B-2TCS PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Micron 232L TLC NAND Y0218A Corsair MP700 XT Pro 2000 Гбайт CSSD-F20GBMP700PXNH PCIe 5.0 x4 Phison PS5028-E28 2 Гбайт Kioxia 218L TLC NAND ESFM10.1 Crucial T705 2000 Гбайт CT2000T705SSD3 PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND PACR5111 Kingston Fury Renegade G5 2048 Гбайт SFYR2S/2T0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Kioxia 218L TLC NAND SGW00110 Kingston KC3000 2000 Гбайт SKC3000D/2048G PCIe 4.0 x4 Phison PS5018-E18 2 Гбайт Micron 176L TLC NAND EIFK31.6 MSI Spatium M570 Pro Frozr 2000 Гбайт SM570PN2TBF PCIe 5.0 x4 Phison PS5026-E26 4 Гбайт Micron 232L TLC NAND EQFM22.2 Samsung 9100 Pro 2000 Гбайт MZ-VAP2T0BW PCIe 5.0 x4 Samsung Presto 2 Гбайт Samsung 236L TLC NAND 0B2QNXH7 Samsung 990 Pro 2000 Гбайт MZ-V9P2T0BW PCIe 4.0 x4 Samsung Pascal 2 Гбайт Samsung 176L TLC NAND 4B2QJXD7 WD Black SN8100 2000 Гбайт WDS200T1X0M-00CMT0 PCIe 5.0 x4 Silicon Motion SM2508 2 Гбайт Sandisk 218L TLC NAND 830ZRR02

Конфигурация тестовой системы имела следующий вид:

Процессор: Intel Core i9-14900K (Raptor Lake Refresh, 8P+16E-ядер, 3,2-6,0/2,4-4,4 ГГц, 36 Мбайт L3).

Процессорный кулер: Noctua NH-D15.

Материнская плата: ASUS ROG Maximus Z790 Apex (LGA1700, Intel Z790).

Память: 2 × 16 Гбайт DDR5-6400 SDRAM (G.Skill Ripjaws S5 F5-6400J3239G16GX2-RS5K).

Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 4090 Gaming OC (AD102 2235/2535 МГц, 24 Гбайт GDDR6X 21 Гбит/с).

Тестовые накопители при испытаниях устанавливались на материнской плате во второй слот PCIe 5.0 x16 (через переходник Asus PCIe 5.0 M.2 Card), к которому подведены линии PCI Express непосредственно от процессора.

Тестирование выполнялось в операционной системе Microsoft Windows 11 Pro (24H2) Build 26100.2605. В системе использовался драйвер Microsoft Standard NVMe Express Controller 10.0.26100.2454.

⇡#SLC-кеширование: запись, чтение и удаление файлов

SLC-кеширование — важнейший алгоритм, который в современных накопителях отвечает за ускорение операций записи. Его суть состоит в том, что информация на SSD c TLC- или QLC-памятью сначала записывается в быстром однобитном режиме, а её уплотнение происходит позднее, в моменты простоя накопителя. Это значит, что современные накопители могут демонстрировать высокие скорости лишь на ограниченных объёмах данных, размер которых зависит от конкретной реализации алгоритма SLC-кеширования.

Чтобы выяснить, как это работает на практике и каковы скорости массива флеш-памяти конкретных накопителей при работе в различных режимах, мы проводим тест непрерывной записи файлов на SSD до полного исчерпания его ёмкости с одновременным замером быстродействия. В этом тесте используются стандартные для ОС Windows операции однопоточного копирования файлов на проверяемый SSD (с RAM-диска), а испытание проводится в три прохода: для полностью чистого SSD; для SSD, заполненного данными наполовину; и для SSD, который изначально полон на три четверти.

Кеш у Corsair MP700 Pro XT работает по довольно сложному динамическому алгоритму, в котором, похоже, используется запись ячеек как в SLC-, так и в MLC-режиме. Благодаря этому на пустой накопитель объёмом 2 Тбайт удаётся записать 1,2 Тбайт данных при высокой скорости. Но главное, что следует знать про работу кеширования в накопителях на контроллер Phison E28, — его способность гибко подстраиваться под текущие условия, за счёт чего высокая скорость записи сохраняется на существенной доле объёма SSD даже в тех случаях, когда он частично заполнен информацией.

Более того, Corsair MP700 Pro XT отличается высокой скоростью записи даже в TLC-режиме — в те моменты, когда режим ускоренной записи отключается за неимением свободных ячеек в пуле флеш-памяти. Благодаря этому данный накопитель позволяет достаточно быстрое заполнение полной ёмкости. Все его 2000 Гбайт можно забить файлами под завязку всего за 12,5 минут. Впрочем, нужно оговориться, что это всё-таки не абсолютный рекорд. Как ни странно, PCIe 5.0-накопители на прошлом контроллере Phison E26 заполнялись данными чуть быстрее. Но связано это не столько с контроллером, сколько с флеш-памятью. Использовавшаяся ранее 232-слойная память Micron имеет уникальную шестиплоскостную архитектуру и пзволяет больший параллелизм при потоковой записи.

Что касается средней скорости чтения, то, если говорить о результате, который получается при стандартном однопоточном копировании многогигабайтных файлов в Windows 11, он почти одинаков для большинства PCIe 5.0 SSD. Здесь узким местом становится сама ОС, и от собственно накопителей мало что зависит.

Зато увидеть преимущества четырёхъядерного дизайна Phison E28 можно при удалении файлов. Даже самые современные накопители нередко демонстрируют временное падение производительности после таких операций, поскольку ресурсы контроллера уходят на необходимую после стирания данных сборку мусора. Но у Corsair MP700 Pro XT она проходит почти незаметно. Например, при удалении восьми файлов объёмом по 8 Гбайт производительность немного проседает всего на секунду, время отклика тоже меняется ненадолго и незначительно.

Но есть нюанс. В накопителях на Phison E26 никаких просадок не наблюдалось вовсе. Но там контроллер имел совсем иную архитектуру, и двухъядерный CPU комплектовался отдельным сопроцессором CoX, как раз и отвечавшим за поддержание массива флеш-памяти в «здоровом» состоянии. В новом контроллере E28, похоже, выделенных исключительно на обслуживание флеш-памяти ядер нет.

⇡#Производительность комплексных файловых операций

Ещё один вариант работы с файлами в Windows, который мы проверяем при знакомстве с новыми SSD, — копирование, архивирование и разархивирование файлов внутри пространства накопителя. Такие сценарии сложнее, чем копирование с накопителя или на него, поскольку в них контроллеру SSD приходится иметь дело сразу с двумя разнонаправленными потоками данных, и в этом случае на производительность могут оказывать влияние и мощность контроллера, и особенности работы флеш-памяти, и оптимизации, сделанные в микропрограмме.

Что характерно, во всех этих трёх случаях Corsair MP700 Pro XT оказывается в лидерах, обходя и Samsung 9100 Pro, и WD Black SN8100. Отдельно нужно отметить, что новый накопитель на Phison E28 совершил очень заметный шаг вперёд по сравнению с решениями на контроллере E26. Даже в сравнении с лучшим SSD на чипе Phison прошлого поколения, Crucial T705, новый Corsair MP700 Pro XT выдаёт результаты на 10-20 % выше. Причём речь здесь идёт не о какой-то синтетике, а о совершенно реальных файловых сценариях.

⇡#Производительность в приложениях

Для изучения производительности накопителей в приложениях различного характера мы пользуемся двумя тестами, которые воспроизводят дисковую активность, возникающую на ПК при решении тех или иных практических задач. Первый тест — PCMark 10 — ориентирован на оценку быстродействия в общеупотребительных сценариях, характерных для дома и офиса. Второй — SPECworstation 4.0 — имеет профессиональный характер и моделирует существенно более интенсивную нагрузку, которая характерна для рабочих станций, используемых для инженерных расчётов и научных вычислений.

В гражданском PCMark 10 основанный на контроллере Phison E28 накопитель Corsair MP700 Pro XT полностью подтверждает свой статус главного флагманского SSD в 2026 году. Он уверенно громит всех конкурентов, которыми мы восхищались в прошлом году. Ниже него на диаграмме оказываются PCIe 5.0-флагманы Samsung, Sandisk и Kingston, не говоря уже о продуктах производителей второго-третьего эшелона.

При этом довольно любопытно, что в некоторых сценариях Corsair MP700 Pro XT всё-таки уступает WD Black SN8100 на контроллере SMI SM2508. Так, накопитель Sandisk показывает чуть лучший результат по скорости загрузки Windows и игровых приложений.

PCMark 10 Storage

Но настоящий триумф ждёт Corsair MP700 Pro XT в профессиональном SPECworstation 4.0. В приложениях, характерных для рабочих станций, на первый план выходит вычислительная мощность контроллера, которая позволяет SSD лучше обрабатывать смешанный поток мелкоблочных операций. И здесь Phison E28 оказывается даже мощнее контроллера Samsung Presto, имеющего серверные корни, причём превосходство Corsair MP700 Pro XT над Samsung 9100 Pro выглядит очень и очень убедительно.

В том, что накопители на платформе Phison E28 превосходно впишутся в рабочие станции, можно убедиться по результатам в отдельных сценариях. Есть только два случая, где Corsair MP700 Pro XT находится не на первом месте, — Autodesk Maya и PTC Creo, причём при переходе к объёмным моделям накопитель Corsair возвращает себе лидерство.

SPECworkstation 4.0

⇡#Производительность в играх

Однако единоличным победителем Corsair MP700 Pro XT выходит всё-таки не всегда. При нагрузке, характерной для геймерских систем, которую воссоздаёт тест 3DMark Storage, он выдаёт схожий с WD Black SN8100 результат. Впрочем, решение Sandisk на контроллере SMI SM2508 — единственный SSD, способный конкурировать с Corsair MP700 Pro XT. Все остальные PCIe 5.0 SSD демонстрируют заметно более низкую игровую производительность.

Впрочем, за высоким интегральным рейтингом в 3DMark Storage скрывается довольно неприятная для Corsair MP700 Pro XT деталь. В наиболее интересных для геймеров сценариях, связанных с запуском игровых приложений, он довольно заметно проигрывает WD Black SN8100. Действительно же высокие скорости он выдаёт в тех случаях, когда нагрузка включает операции не только чтения, но и записи: при установке и копировании игр, при захвате игрового видео или при внутриигровом сохранении.

3DMark Storage

⇡#Синтетические тесты

Поставить точку в тестировании позволяют синтетические тесты — по ним отлично видно, что делает Corsair MP700 Pro XT таким быстрым. Если судить по производительности в случае линейных нагрузок, то выделить нужно два момента. С одной стороны, накопитель на контроллере Phison E28 немного уступает по пиковой скорости линейной записи WD Black SN8100, который основан на контроллере SMI SM2508, но использует аналогичную 218-слойную BiCS8 память. Это позволяет говорить о том, что Phison E28 можно было сделать ещё производительнее, но разработчики, вероятно, упустили какой-то момент. С другой стороны, это не столь критично, поскольку компенсируется превосходством в случае смешанных операций, где Corsair MP700 Pro XT помогает высокая вычислительная мощность контроллера.

При этом производительность платформы Phison E28 при случайных операциях нареканий вообще не вызывает. Здесь результаты Corsair MP700 Pro XT полностью подтверждают чемпионский статус этого продукта, пусть и с минимальным отрывом от WD Black SN8100.

⇡#Температурный режим

Энергоэффективность — одно из ключевых преимуществ накопителей на новом контроллере Phison E28. Производитель утверждает, что SSD на его основе, включая Corsair MP700 Pro XT, потенциально могут применяться в том числе и в компактных системах, вплоть до ноутбуков, то есть работать без обязательного использования массивного дополнительного охлаждения. В это несложно поверить, если принять во внимание, что пиковое энергопотребление E28 по сравнению с E26 снизилось примерно на 30 %, а потребление в состоянии простоя — почти вдвое. Не случайно и в официальной документации Phison радиаторы для SSD на базе E28 рекомендуются лишь для сценариев с длительными высокими нагрузками.

И отчасти это подтверждается в практическом тестировании. В сценарии с непрерывной смешанной нагрузкой с преобладанием операций чтения исследуемый Corsair MP700 Pro XT действительно смог достаточно долго обходиться без признаков перегрева. На графике ниже приведены показания его термодатчиков, и, как можно увидеть, температурный троттлинг включается только после двух с половиной минут непрерывной нагрузки. Лишь в этом случае температура контроллера, о которой сообщает второй термодатчик SSD, достигает предела в 97 °C. Температура памяти при этом (по данным первого термодатчика) находится на уровне 80-85 °C.

Таким образом, хотя накопители на Phison E28 и отличаются заметно более спокойным тепловым профилем по сравнению с решениями на E26, оптимальным вариантом для Corsair MP700 Pro XT всё же остаётся использование радиатора. Его отсутствие не приводит к каким-либо критическим последствиям, однако при длительных нагрузках производительность будет снижаться за счёт штатных механизмов температурной защиты. В этом отношении MP700 Pro XT близок к SSD на контроллере SMI SM2508: их также допустимо эксплуатировать без радиатора, но полностью избежать троттлинга в тяжёлых сценариях не удаётся и там. Если же говорить о лучших решениях для работы без дополнительного охлаждения, то здесь по-прежнему выделяется Samsung 9100 Pro. Благодаря 5-нм контроллеру Presto этот накопитель способен выдерживать нагрузки без снижения производительности заметно дольше конкурентов.

В то же время при прямом сравнении температур в одинаковых условиях — без радиаторов и после 100 секунд многопоточной смешанной нагрузки — ситуация выглядит интереснее. Самая низкая температура контроллера фиксируется именно у Corsair MP700 Pro XT, тогда как Samsung 9100 Pro демонстрирует минимальный нагрев микросхем памяти. Накопитель WD Black SN8100 на контроллере SM2508 в этих условиях разогревается сильнее обоих конкурентов.

В итоге можно констатировать, что SSD на контроллере Phison E28 ведут себя в плане нагрева довольно скромно, особенно на фоне предшественников на E26. И в целом вполне корректно говорить, что PCIe 5.0-накопители новой волны с 5–6-нм контроллерами греются лишь ненамного сильнее, чем производительные SSD с интерфейсом PCIe 4.0.

Вот, например, как выглядит термограмма занятого работой Corsair MP700 Pro XT.

Температура поверхности накопителя не достигает 90 °C, при этом даже штатная фольгированная наклейка неплохо помогает распределять тепло, выделяемое контроллером. Это позволяет рассчитывать на вполне комфортную работу MP700 Pro XT под стандартным радиатором практически любой современной материнской платы.

⇡#Выводы

Появление накопителя Corsair MP700 Pro XT оказалось одним из самых заметных событий на рынке потребительских SSD за последнее время. Это — один из первых продуктов, построенных на контроллере Phison E28, и он наглядно показывает, чего можно ожидать от следующей волны производительных PCIe 5.0 SSD. И выглядит это очень многообещающе, ведь в MP700 Pro XT мы получили повышенный уровень быстродействия, позволяющий ему опередить прошлогодних чемпионов практически при любых вариантах реальной нагрузки. Причём достигается такой результат без особых требований к охлаждению: рассмотренный накопитель Corsair греется не сильнее решений с интерфейсом PCIe 4.0, что делает возможным его эксплуатацию не только со стандартными радиаторами материнских плат, но и, при определённых допущениях, вовсе без них.

При этом E28 — не проприетарное решение, а общедоступный контроллер, к который может взять на вооружение широкий круг партнёров Phison. А значит, он открывает двери к появлению целого класса идентичных Corsair MP700 Pro XT флагманских PCIe 5.0 SSD. То есть протестированный сегодня накопитель — не единоличный рекордсмен, а предвестник появления целой группы продуктов, которые в ближайшее время, скорее всего, существенно поменяют положение дел в верхнем сегменте рынка.

Впрочем, определённые изменения в расстановке сил произошли уже сейчас. Если ещё в прошлом году лучшим выбором среди потребительских SSD высокого класса считался WD Black SN8100 и иногда Samsung 9100 Pro, то теперь это уже не так, поскольку Corsair MP700 Pro XT превосходит их по всем параметрам. Компании Phison своим чипом E28 удалось вернуть себе статус ведущего разработчика платформ для флагманских потребительских SSD, утраченный после появления в прошлом году PCIe 5.0-контроллеров Silicon Motion и Samsung. Поэтому в этом году, когда высокопроизводительный ПК нужно оснастить самым быстрым потребительским PCIe 5.0 SSD, одним из наиболее очевидных кандидатов для приобретения становится именно MP700 Pro XT.

И хотя продукцию Corsair раздобыть на российском рынке не слишком просто, эта проблема вскоре решится сама собой. Благодаря тому, как Phison строит свои отношения с партнёрами, у MP700 Pro XT наверняка появятся прямые аналоги с точно такой же аппаратной платформой и прошивкой. На данный момент уже известно о Teamgroup T-Force Z54E и PNY CS3250, но в дальнейшем список клонов наверняка будет расширяться. И это значит, что все преимущества контроллера Phison E28 в ближайшее время станут доступны максимально широкому кругу пользователей, о чём мы с радостью и сообщаем энтузиастам высокой производительности.