Анонсирован российский ответ Fallout Shelter — симулятор смотрителя убежища Underchoice от создателей Ex Machina

Российская студия Targem Games (серия Ex Machina) и её издательское подразделение TG Indie представили Underchoice — симулятор смотрителя постапокалиптического убежища в духе Fallout Shelter.

По сюжету поверхность Земли стала непригодной для жизни, и люди вынуждены укрываться в подземном убежище. Снаружи царит хаос, и каждый стук в дверь может означать как спасение, так и угрозу.

Игрокам в роли смотрителя убежища предстоит вершить судьбы пришельцев (впустить или отказать), принимать сложные решения (делиться или отказывать, доверять или защищаться) и заботиться о работоспособности бункера.

Скриншоты

Помимо приёма гостей, пользователей ждут сложные ситуации (поломки, внутренние проблемы, внешние угрозы), в которых каждое решение может спасти жизнь или подвергнуть всех опасности.

Обеспечивать выживание жителей убежища смотрителю придётся в условиях ограниченных ресурсов (пищи, медикаментов и инструментов), которыми необходимо разумно распоряжаться.

По словам разработчиков, каждое решение создаёт уникальную историю и ведёт к одной из множества альтернативных концовок. Анонсирующий геймплейный трейлер Underchoice прикреплён выше.

Underchoice создаётся для ПК и готовится к публичному тестированию — подать заявку можно на странице игры в Steam. Судя по информации на сайте Targem Games, релиз запланирован на 2026 год. Заявлена поддержка 10 языков, включая русский.