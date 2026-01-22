Сегодня 22 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software Симулятор Анонсирован российский ответ Fallout She...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Анонсирован российский ответ Fallout Shelter — симулятор смотрителя убежища Underchoice от создателей Ex Machina

Российская студия Targem Games (серия Ex Machina) и её издательское подразделение TG Indie представили Underchoice — симулятор смотрителя постапокалиптического убежища в духе Fallout Shelter.

Источник изображений: Targem Games

Источник изображений: Targem Games

По сюжету поверхность Земли стала непригодной для жизни, и люди вынуждены укрываться в подземном убежище. Снаружи царит хаос, и каждый стук в дверь может означать как спасение, так и угрозу.

Игрокам в роли смотрителя убежища предстоит вершить судьбы пришельцев (впустить или отказать), принимать сложные решения (делиться или отказывать, доверять или защищаться) и заботиться о работоспособности бункера.

Скриншоты
Смотреть все изображения (10)
Смотреть все
изображения (10)

Помимо приёма гостей, пользователей ждут сложные ситуации (поломки, внутренние проблемы, внешние угрозы), в которых каждое решение может спасти жизнь или подвергнуть всех опасности.

Обеспечивать выживание жителей убежища смотрителю придётся в условиях ограниченных ресурсов (пищи, медикаментов и инструментов), которыми необходимо разумно распоряжаться.

По словам разработчиков, каждое решение создаёт уникальную историю и ведёт к одной из множества альтернативных концовок. Анонсирующий геймплейный трейлер Underchoice прикреплён выше.

Underchoice создаётся для ПК и готовится к публичному тестированию — подать заявку можно на странице игры в Steam. Судя по информации на сайте Targem Games, релиз запланирован на 2026 год. Заявлена поддержка 10 языков, включая русский.

Источники:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
«Я ждал этого момента 10 тысяч лет»: разработчики «Ларька на улице Ленина» пригласили игроков на тестирование в Steam
Высокие ставки, моральные дилеммы и чёрный юмор: Amazon превратит Fallout Shelter в реалити-шоу, участникам которого придётся жить в Убежище
Симулятор первого российского магазинчика для гиков «Ларёк на улице Ленина» не выйдет в 2025 году, но есть и хорошая новость
Новый геймплейный трейлер подтвердил дату выхода GreedFall: The Dying World из раннего доступа Steam
Масштабная реорганизация и отмена ремейка Prince of Persia: The Sands of Time обрушили стоимость акций Ubisoft
Инсайдер: ремейк Assassin’s Creed IV: Black Flag должен был выйти уже 19 марта 2026 года, но Ubisoft отложила релиз
Теги: underchoice, targem games, tg indie, симулятор
underchoice, targem games, tg indie, симулятор
← В прошлое

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.