ИИ-поиск Google узнает о планах и вкусах пользователя из Gmail и «Фото» — но от этого можно будет отказаться

Google объявила о внедрении функции «Персональный интеллект» в ИИ-режим своей поисковой системы. В компании заявили, что это нововведение позволит поисковику предоставить уникальный личный опыт взаимодействия, в том числе за счёт установки связи между данными из приложений Google, с которыми взаимодействует пользователь.

Источник изображения: Google

Источник изображения: Google

К примеру, ИИ-режим сможет обращаться к библиотеке снимков пользователя в «Google Фото» и данным из Workspace, таким как письма в Gmail. На практике это означает, что пользователю больше не нужно будет каждый раз рассказывать ИИ-алгоритму о своих предпочтениях или ближайших планах.

Так, при планировании поездки ИИ-режим сможет обратиться к данным о бронировании отеля из Gmail и воспоминаниям о предыдущих путешествиях в «Google Фото». На основании этих данных поисковик будет давать персонализированные рекомендации — например, о местах или достопримечательностях, которые могут заинтересовать пользователя в предстоящей поездке.

ИИ-режим будет делать отметки в моменты, когда он использует информацию из приложений, к которым у него есть доступ, и когда задействует функцию «Персональный интеллект». В тексте ответа появятся ссылки-иконки на Gmail и «Google Фото». В конце ответа также добавится опция «Попробовать без персонализации», активация которой заставит ИИ-алгоритм подготовить новый ответ на вопрос без использования личных данных пользователя.

Функция «Персональный интеллект» может оказаться особенно полезной при совершении покупок, поскольку ИИ-режим будет учитывать типы товаров, которые обычно приобретает пользователь, и места, где совершаются покупки. К примеру, если требуется подобрать пальто для предстоящей поездки, ИИ-алгоритм учтёт при подборе ответа предпочитаемые бренды, а также данные о бронировании билетов и регионе путешествия, чтобы понять, какая там будет погода. В итоге пользователь получит оптимальные предложения с учётом различных параметров моделей, подходящих к стилю конкретного человека и месту, куда он планирует отправиться.

Что касается конфиденциальности, то функция «Персональный интеллект» является опциональной. Для её активации пользователь должен предоставить ИИ-алгоритму доступ к своим данным в Workspace и «Google Фото». В дальнейшем эту опцию можно будет отключить в любой момент. Отмечается, что Google напрямую не использует пользовательские данные для обучения своих ИИ-моделей. Обучение ограничивается определёнными типами данных, такими как конкретные запросы в ИИ-режиме и ответы на них, генерируемые нейросетью.

Источник:

Теги: google, поисковик, ии-режим
