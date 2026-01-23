«Nintendo наконец выпустила Game Freak из покемоновских шахт»: новый геймплей боевика Beast of Reincarnation впечатлил фанатов Pokemon

Как и было обещано, разработчики из японской студии Game Freak (серия Pokemon) на презентации Developer_Direct 2026 поделились новыми кадрами и подробностями своего постапокалиптического экшена Beast of Reincarnation.

События развернутся в постапокалиптической Японии образца 4026 года, которая стала жертвой Зверя реинкарнации. Игрокам в роли лишённой памяти и эмоций изгнанницы Эммы на пару с верным псом Ку предстоит сразить чудище.

С рождения Эмма заражена порчей, которая наделила её способностью управлять растениями. Героиня должна охотиться на зловредных созданий (к ним принадлежит и Ку) и запечатывать поразившую их порчу в своём теле.

В рамках десятиминутной демонстрации на Developer_Direct 2026 (см. видео выше) разработчики Beast of Reincarnation показали путешествие по постапокалиптической Японии, взаимодействие с Ку, сражения с врагами и боссами.

Пользователи, особенно знакомые с играми студии по Pokemon, остались впечатлены качеством исполнения Beast of Reincarnation. «Nintendo наконец выпустила Game Freak из покемоновских шахт и они тут же дали жару», — дождался imthedude2351.

Обещают смесь экшена и пошаговой RPG (умения Ку активируются через меню, замедляющее время), многослойную историю и три уровня сложности (сюжет, стандартный и высокий). Поддержка русского языка не заявлена.

Как стало известно в рамках Developer_Direct 2026, Beast of Reincarnation поступит в продажу летом 2026 года для PC (Steam, Microsoft Store), PS5, Xbox Series X и S. Со дня релиза игра также будет доступна в подписке Game Pass.