Sony анонсировала проигрыватели виниловых пластинок впервые с 2019 года

Компания Sony готовится к выпуску новых проигрывателей виниловых пластинок впервые с 2019 года. Модели PS-LX3BT и PS-LX5BT разработаны с упором на простоту эксплуатации и поддерживают проводное подключение, а также имеют возможность передачи аудио формата Hi-Res по Bluetooth.

Источник изображений: Sony

Источник изображений: Sony

Обе новинки обеспечат автоматическое проигрывание пластинок нажатием одной кнопки. Проигрыватель самостоятельно запускается, поднимает и опускает тонарм на пластинку, а также возвращает тонарм в исходное положение после того, как закончится воспроизведение. В конструкции предусмотрена прозрачная пылезащитная крышка, благодаря чему во время воспроизведения можно видеть яркие цветные принты на пластинках.

В конструкции предусмотрен встроенный переключаемый эквалайзер для выбора между фонокорректором и линейным выходом. Для оцифровки виниловых пластинок имеется USB-выход и трёхуровневый переключатель для усиления уровня выходного сигнала. Обе модели могут передавать по беспроводному подключению через Bluetooth аудио Hi-Res с параметрами 96 кГц и 24 бит с использованием кодека aptX Adaptive.

В модели LX3BT используется магнитоэлектрический звукосниматель с прижимным усилием 3,5 г, тогда как в более дорогой LX5BT задействован высокоточный картридж с прижимным усилием 2 г. Sony не раскрыла производителя звукоснимателей, заменить их в случае необходимости можно будет только через службу поддержки компании. Ещё одно отличие проигрывателей заключается в том, что более дорогой LX5BT оснащён съёмными кабелями RCA, а в LX3BT отсоединить их нельзя. LX5BT оснащён лёгким алюминиевым диском чёрного цвета (у LX3BT алюминиевый диск серебристого цвета) с резиновым ковриком для более надёжной фиксации пластинок и снижения уровня вибраций. В старшей версии также используются более качественные электронные компоненты для снижения уровня шумов и искажения звука.

Обе новинки поступят в розничную продажу позднее в этом году. Базовая версия проигрывателя PS-LX3BT обойдётся в $400, а за более продвинутый PS-LX5BT придётся заплатить $500.

Источник:

Теги: винил, проигрыватели, sony
