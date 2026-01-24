Сегодня 24 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости финансовые новости и аналитика Бесплатные телевизоры сработали: Telly з...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Бесплатные телевизоры сработали: Telly заработала на неотключаемой рекламе больше конкурентов

Компания Telly стала известна несколько лет назад благодаря необычной бизнес-модели — компания предложила раздавать телевизоры бесплатно, но при этом они непрерывно демонстрируют неотключаемую рекламу. Как оказалось, компания испытывает некоторые трудности с доставкой ТВ, но в целом бизнес-модель оказалась вполне работоспособной.

Источник изображения: telly.com

Источник изображения: telly.com

Стартап Telly запустился в мае 2023 года — телевизоры с двумя экранами показывают рекламу даже тогда, когда зритель не занят просмотром основных шоу. На малый экран можно выводить данные приложений, например погоду или результаты спортивных состязаний, но основное его предназначение — показ рекламы под основным 55-дюймовым дисплеем. Отключить функции слежения или закрыть дополнительный экран не получится, иначе придётся заплатить за телевизор, который производитель оценивает в $1000. Кроме того, для его получения необходимо заполнить длинную подробную анкету.

В июне 2023 года Telly сообщила, что получила 250 тыс. заявок, а вообще она рассчитывала поставить 500 тыс. экземпляров, чтобы в 2024 году довести их число до нескольких миллионов. В отчёте по итогам III квартала в ноябре 2025 года, однако, говорится, что в домохозяйствах работают лишь 35 тыс. телевизоров; кварталом ранее их было 28 тыс. Telly намеревается заказать у Foxconn ещё 100 тыс. штук, после чего увеличить объёмы поставок. Одной из проблем компании оказалась логистика. Она заключила соглашение с FedEx, но та доставляла до 10 % экземпляров в неисправном состоянии. Поэтому стартап, если верить неофициальной информации, решил сотрудничать с RXO — партнёром Samsung, — и количество неисправных телевизоров сократилось. Среди других проблем упоминаются затруднения с прямыми продажами и недостаточно большой штат сотрудников по сравнению с другими производителями ТВ.

Тем не менее, рекламная бизнес-модель начинает оправдывать свою ценность. В отчёте для инвесторов сообщается, что за III квартал выручка Telly составила $22 млн, что соответствует среднему доходу на пользователя $52,38 в месяц. Для сравнения, у Roku этот показатель в 2024 году составил $41,49, у Vizio — $37,31. Известно также, что за два раунда Telly привлекла заёмное финансирование в размере $350 млн. Современные телевизоры в той или иной мере следят за своими владельцами, что позволяет производителям поддерживать относительно невысокие цены, и это укладывается в концепцию Telly. Среди положительных сторон владельцы телевизоров указывают высокое качество изображения; не нравится им необходимость подключать идущее в комплекте стороннее устройство для запуска потоковых сервисов, не нравятся ИИ-помощник на экране и повторяющиеся рекламные ролики. Но первые финансовые показатели подтверждают, что идея стартапа вполне жизнеспособна.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Sony передала контроль над телевизионным бизнесом Bravia китайской TCL
Телевизоры подешевели более чем на 90 % с 2000 года — благодаря массовому производству и конкуренции
Gemini для Google TV научится настраивать телевизоры и генерировать фото и видео в Nano Banana и Veo
Взлетевшие цены на память разгонят рост рынка до 134 % в этом году — в следующем он замедлится до 53 %
Акции Intel обвалились на 17 % после публикации квартального отчёта
Intel жертвует рынком ПК ради серверов — дефицит Core пока никуда не денется, но Nova Lake придут по плану
Теги: telly, телевизор, реклама
telly, телевизор, реклама
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.