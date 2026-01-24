Бесплатные телевизоры сработали: Telly заработала на неотключаемой рекламе больше конкурентов

Компания Telly стала известна несколько лет назад благодаря необычной бизнес-модели — компания предложила раздавать телевизоры бесплатно, но при этом они непрерывно демонстрируют неотключаемую рекламу. Как оказалось, компания испытывает некоторые трудности с доставкой ТВ, но в целом бизнес-модель оказалась вполне работоспособной.

Стартап Telly запустился в мае 2023 года — телевизоры с двумя экранами показывают рекламу даже тогда, когда зритель не занят просмотром основных шоу. На малый экран можно выводить данные приложений, например погоду или результаты спортивных состязаний, но основное его предназначение — показ рекламы под основным 55-дюймовым дисплеем. Отключить функции слежения или закрыть дополнительный экран не получится, иначе придётся заплатить за телевизор, который производитель оценивает в $1000. Кроме того, для его получения необходимо заполнить длинную подробную анкету.

В июне 2023 года Telly сообщила, что получила 250 тыс. заявок, а вообще она рассчитывала поставить 500 тыс. экземпляров, чтобы в 2024 году довести их число до нескольких миллионов. В отчёте по итогам III квартала в ноябре 2025 года, однако, говорится, что в домохозяйствах работают лишь 35 тыс. телевизоров; кварталом ранее их было 28 тыс. Telly намеревается заказать у Foxconn ещё 100 тыс. штук, после чего увеличить объёмы поставок. Одной из проблем компании оказалась логистика. Она заключила соглашение с FedEx, но та доставляла до 10 % экземпляров в неисправном состоянии. Поэтому стартап, если верить неофициальной информации, решил сотрудничать с RXO — партнёром Samsung, — и количество неисправных телевизоров сократилось. Среди других проблем упоминаются затруднения с прямыми продажами и недостаточно большой штат сотрудников по сравнению с другими производителями ТВ.

Тем не менее, рекламная бизнес-модель начинает оправдывать свою ценность. В отчёте для инвесторов сообщается, что за III квартал выручка Telly составила $22 млн, что соответствует среднему доходу на пользователя $52,38 в месяц. Для сравнения, у Roku этот показатель в 2024 году составил $41,49, у Vizio — $37,31. Известно также, что за два раунда Telly привлекла заёмное финансирование в размере $350 млн. Современные телевизоры в той или иной мере следят за своими владельцами, что позволяет производителям поддерживать относительно невысокие цены, и это укладывается в концепцию Telly. Среди положительных сторон владельцы телевизоров указывают высокое качество изображения; не нравится им необходимость подключать идущее в комплекте стороннее устройство для запуска потоковых сервисов, не нравятся ИИ-помощник на экране и повторяющиеся рекламные ролики. Но первые финансовые показатели подтверждают, что идея стартапа вполне жизнеспособна.