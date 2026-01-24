Сегодня 24 января 2026
Россияне столкнулись с массовым сбоем сервисов, позволявших обходить ограничения мобильного интернета

Утром 24 января россияне начали массово жаловаться на проблемы в работе сервисов, которые позволяли им обходить блокировки мобильного интернета. Как объяснил ресурс «Код Дурова», целый ряд VPN-сервисов внезапно утратил доступ ко множеству серверов, которые использовались для обхода ограничений мобильного интернета в российских регионах.

Согласно данным «Кода Дурова», ряд VPN-сервисов с успехом обходил ограничения «белых списков» благодаря использованию российских серверов с «белыми» IP-адресами, которые также использовались сервисами из «белого списка». Последние, напомним, сохраняют работоспособность даже когда вводятся ограничения в работе мобильного интернета и большинство сайтов перестают открываться.

Для работы таких сервисов обхода ограничений разработчиками используются, в том числе, каскадные цепочки российских серверов с маскировкой трафика под легитимные ресурсы из «белого списка». Как полагают в «Коде Дурова», Роскомнадзор потребовал от облачных провайдеров исключить пересечение пулов IP-адресов, используемых для работы ресурсов из «белого списка», с пулами, которыми пользуются другие клиенты.

Видимо, этим и объясняется сбой в работе VPN-сервисов 24 января, поскольку те потеряли множество серверов с такими IP-адресами. Впрочем, следует учитывать, что список VPN-сервисов, заблокированных Роскомнадзором, постоянно расширяется, и к середине января он насчитывал 439 наименований.

Также следует отметить, что 24 января был зафиксирован масштабный сбой в работе самого Рунета. По данным «Коммерсанта», жалобы поступали от пользователей на неполадки в работе МТС, «Мегафона» и T2. Проблемы наблюдались в работе мобильного и домашнего интернета. Сервис «Сбой.рф» зафиксировал многочисленные жалобы на проблемы с доступом к Telegram и WhatsApp.

Гендиректор агентства TelecomDaily Денис Кусков выразил мнение, что сбои стали повторяться слишком часто, и вряд ли проблема заключается в операторах. «Такого количества инцидентов за такой период времени раньше не было. Проблема технического сбоя случается у любых игроков рынка, и когда это происходит локально у какой-то одной компании, это более или менее понятно. Когда же такие глобальные проблемы возникают, то это могут быть либо какие-то действия со стороны Роскомнадзора, который имеет свое собственное оборудование на сетях операторов, либо это какой-то масштабный сбой, который произошел извне. Ведомство говорит, что все, что делается, — это какие-то локальные проблемы, связанные с нестыковкой программного обеспечения, потери какой-то координации. Как, что и когда делает Роскомнадзор, операторы в принципе могут и не знать. Тем более не знаем мы с вами. Говорить об этом во всеуслышание или не говорить, это уже дело ведомства», — заявил эксперт.

Источник:

Теги: vpn-сервис, рунет, роскомнадзор
