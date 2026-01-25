Microsoft будет уведомлять работодателей о местоположении сотрудников через Teams

Со времён пандемии коронавируса большое количество людей по всему миру продолжает работать удалённо или на гибридном графике. Важное нововведение в скором времени ожидает тек, кто использует в работе платформу Microsoft 365. Софтверный гигант подтвердил планы по добавлению функции, которая будет информировать работодателей о том, где именно находятся сотрудники во время работы.

«Когда пользователи подключаются к корпоративной сети Wi-Fi, Teams будет автоматически устанавливать их рабочее местоположение, определяя здание, в котором они находятся», — говорится в сообщении Microsoft. Это также работает и в обратную сторону: если сотрудник не подключён к корпоративному Wi-Fi, платформа это зафиксирует и местоположение всё равно будет раскрыто.

«Если вы опоздали на работу, поработали из дома или выполнили какие-то действия в Teams и Outlook из любой сети, кроме корпоративной, ваш работодатель будет знать об этом», — пишет источник. Вероятно, такой подход не понравится сотрудникам, которые работают в гибридном графике, либо не приветствуют столь ощутимого вторжения в частную жизнь.

Похоже, что Microsoft обратила внимание на споры, которые возникли после первоначального анонса данного нововведения. Изначально запланированное на январь обновление было перенесено на февраль. Теперь же софтверный гигант сообщил, что оно будет полностью развёрнуто к середине марта. По какой именно причине Microsoft перенесла время запуска новой функции, в компании не уточнили.

В дополнение к этому Microsoft подчеркнула наличие «пользовательского контроля и защитных механизмов». Функция отслеживания местоположения является опциональной и по умолчанию будет отключена, а Teams не будет обновлять местоположение сотрудников после окончания рабочего дня. Однако решение о включении этой опции будут принимать не сами сотрудники, а администраторы корпоративных систем. Вопрос о необходимости получения согласия со стороны конечных пользователей также будет решаться ими.

Судя по всему, Microsoft пытается найти баланс, делая функцию отслеживания местоположения отключённой и возлагая право на её активацию и получение согласия конечных пользователей на администраторов компаний. Однако вся эта схема рушится в случае, если работодатель сделает эту опцию обязательной принудительно, не оставляя своим сотрудникам возможности для отказа.