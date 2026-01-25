Сегодня 25 января 2026
В мире существует уже более 1 млн сайтов...
В мире существует уже более 1 млн сайтов .ai — в прошлом году это принесло острову Ангилья $70 млн

Данные сервиса Domain Name Stat указывают на то, что домен верхнего уровня .ai, закреплённый за островом Ангилья (самоуправляемая заморская территория Великобритании в цепочке малых Антильских островов рядом с островом Сен-Мартен), в начале января преодолел отметку в 1 млн сайтов. Росту популярности домена способствовал продолжающийся бум искусственного интеллекта (AI). За счёт этого крошечный остров в прошлом году сумел извлечь немалую выгоду.

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Источник изображения: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

В середине 1990-х годов Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) присвоила острову домен верхнего уровня .ai. С момента запуска ChatGPT в 2023 году и последовавшим за этим бумом искусственного интеллекта, на фоне которого большое количество сайтов стремится ассоциировать себя с бурно развивающейся технологией, этот домен принёс Ангильи с населением около 15 тыс. человек неплохой доход.

По данным источника, в 2023 году остров получил 87 млн восточнокарибских долларов (около $32 млн) от продажи доменных имён. Это составило около 22 % от общего объёма годового дохода Ангвильи. На тот момент было зарегистрировано 354 тыс. доменных имён ai.

Свежие данные Domain Name Stat указывают на то, что по состоянию на 2 января 2026 года количество сайтов в домене .ai превысило отметку в 1 млн единиц. На этом фоне можно предположить, что доход островного государства от продажи доменных имён также резко увеличился. Это подтверждается одним из недавних заявлений представителя местного правительства, который сообщил, что «доходы от регистрации доменных имён продолжают превышать ожидания».

Источник изображения: David Crowther / Sherwood News / Domain Name Stat

Источник изображения: David Crowther / Sherwood News / Domain Name Stat

В сообщении сказано, что поступления в бюджет от продажи товаров и услуг значительно превосходят прогнозы — в первую очередь благодаря доходам от домена .ai. По данным источника, в прошлом году доход от продаж и услуг составил около $96,4 млн. В 2023 году доля дохода от регистрации доменных имён составляла 73 % от общего объёма. Если предположить, что в прошлом году она осталась на том же уровне, то выходит, что остров получил от продажи доменов около $70 млн.

Обычно Ангилья взимает $140 за двухлетнюю регистрацию домена, за счёт чего обеспечивает себе стабильный поток доходов. Около 90 % доменов продлеваются после истечения срока первоначальной регистрации. Более внушительные суммы приносят аукционы по продаже просроченных имён в домене .ai, которые проводятся через регистратора Namecheap. К примеру, доменное имя you.ai было куплено за $700 тыс. в сентябре прошлого года. Даже за последнюю неделю продажа 31 просроченного доменного имени принесла суммарно $1,2 млн.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
ai, доменное имя, домены
