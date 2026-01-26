«Это моя GTA VI»: беспощадный симулятор средневековых сражений Half Sword готов ворваться в ранний доступ Steam

Разработчики из грузинской студии Half Sword Games при поддержке издательства Game Seer Publishing объявили дату выхода в раннем доступе своего беспощадного симулятора средневековых сражений Half Sword.

Напомним, Half Sword стала главным хитом октябрьского фестиваля демоверсий «Играм быть» и готовилась к старту раннего доступа в 2025 году, однако в декабре релиз перенесли на первый квартал 2026-го.

Как стало известно, Half Sword выйдет в раннем доступе Steam и Epic Games Store уже на этой неделе, 30 января. Анонс сопровождался жестоким геймплейным трейлером с запоминающимся музыкальным сопровождением.

«Спасибо, что перетерпели этот лишний месяц. Надеемся, вы хорошо отдохнули на праздниках и теперь готовы ко всем новинкам, что мы для вас организовали!» — пожелали в Half Sword Games.

На протяжении раннего доступа студия будет трудиться над улучшением игры и новым контентом, устраняя баги, вылеты и проблемы с производительностью так быстро, «как позволяет наша крошечная команда».

Благодаря успеху на фестивале демоверсий Half Sword ворвалась в топ-10 самых желанных игр среди пользователей Steam. Ажиотажем преисполнены и комментарии к новому трейлеру. «Это моя GTA VI», — возвестил imfikoou.

Half Sword предложит пройти путь от простолюдина до рыцаря в череде средневековых турниров в Европе XV века. Обещают чрезвычайно жестокий и кровавый геймплей, реалистичную физику, исторически достоверные доспехи и оружие.