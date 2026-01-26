В 2025 году продажи в России складных смартфонов выросли до рекордных объёмов, сообщила «М.Видео» со ссылкой на данные исследовательской компании ICMR. Всего было реализовано 104 тыс. устройств на сумму 10,7 млрд руб., превысив показатели 2024 года на 30 и 25 % в количественном и денежном выражении соответственно.

«Рынок складных смартфонов в России прошёл несколько этапов развития — от технологической новинки для энтузиастов в 2020 году до устойчивого флагманского сегмента», — отметили в «М.Видео».

Если в 2020 году продажи складных смартфонов составили 11 тыс. единиц на сумму 1,7 млрд руб., то уже в 2021 году показатель резко вырос — до 59 тыс. устройств и 7,0 млрд руб. Затем, после некоторого снижения в 2022-м до 51 тыс. штук на 5,7 млрд руб., рынок возобновил рост и в 2023-м году продажи складных смартфонов составили 80 тыс. штук на 8,9 млрд руб., а в 2024-м — 80 тыс. единиц на 8,7 млрд руб.

В 2025 году поступило в продажу множество новых моделей в разных форм-факторах и ценовых сегментах, включая флагманские устройства семейства Samsung Galaxy Z — Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE, новинки от Huawei, в том числе Mate XT Ultimate, Huawei Mate X6 и Pura X, а также модель Honor Magic V5. Также способствовали расширению ассортимента и более доступные складные модели от Tecno — Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G. Благодаря этому на рынке сформировался более широкий выбор складных смартфонов — от компактных раскладушек до полноразмерных устройств с гибким экраном для многозадачных сценариев использования, отметили в МТС.

«Покупатели всё чаще воспринимают складные смартфоны не как эксперимент, а как полноценную альтернативу классическим устройствам. Потребители ценят большой экран, удобство многозадачности и расширенные сценарии использования», — сообщил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин, добавив, что возможное появление в 2026 году складных смартфонов от Apple создаст предпосылки для дальнейшего роста рынка и обновления рекордных показателей продаж.