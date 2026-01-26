Сегодня 26 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Россияне распробовали складные смартфоны...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Россияне распробовали складные смартфоны — продажи рекордно выросли в 2025 году

В 2025 году продажи в России складных смартфонов выросли до рекордных объёмов, сообщила «М.Видео» со ссылкой на данные исследовательской компании ICMR. Всего было реализовано 104 тыс. устройств на сумму 10,7 млрд руб., превысив показатели 2024 года на 30 и 25 % в количественном и денежном выражении соответственно.

«Рынок складных смартфонов в России прошёл несколько этапов развития — от технологической новинки для энтузиастов в 2020 году до устойчивого флагманского сегмента», — отметили в «М.Видео».

Если в 2020 году продажи складных смартфонов составили 11 тыс. единиц на сумму 1,7 млрд руб., то уже в 2021 году показатель резко вырос — до 59 тыс. устройств и 7,0 млрд руб. Затем, после некоторого снижения в 2022-м до 51 тыс. штук на 5,7 млрд руб., рынок возобновил рост и в 2023-м году продажи складных смартфонов составили 80 тыс. штук на 8,9 млрд руб., а в 2024-м — 80 тыс. единиц на 8,7 млрд руб.

В 2025 году поступило в продажу множество новых моделей в разных форм-факторах и ценовых сегментах, включая флагманские устройства семейства Samsung Galaxy Z — Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 и Galaxy Z Flip7 FE, новинки от Huawei, в том числе Mate XT Ultimate, Huawei Mate X6 и Pura X, а также модель Honor Magic V5. Также способствовали расширению ассортимента и более доступные складные модели от Tecno — Phantom V Fold2 5G и Phantom V Flip2 5G. Благодаря этому на рынке сформировался более широкий выбор складных смартфонов — от компактных раскладушек до полноразмерных устройств с гибким экраном для многозадачных сценариев использования, отметили в МТС.

«Покупатели всё чаще воспринимают складные смартфоны не как эксперимент, а как полноценную альтернативу классическим устройствам. Потребители ценят большой экран, удобство многозадачности и расширенные сценарии использования», — сообщил руководитель департамента «Телеком и гаджеты» «М.Видео» Никита Толпыгин, добавив, что возможное появление в 2026 году складных смартфонов от Apple создаст предпосылки для дальнейшего роста рынка и обновления рекордных показателей продаж.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Обзор HUAWEI Mate X7: самый прочный складной смартфон
Apple выпустит складной смартфон в сентябре, следует из графика поставок гибких панелей
Samsung показала складную OLED-панель без видимой складки — её могут применить в iPhone Fold
Обновление до HyperOS 3 может вывести из строя Redmi Note 13 Pro и POCO M6 Pro с неофициальной прошивкой
Ретейлеры по всему миру массово снижают цены на iPhone Air из-за низкого спроса
После обновления будильник в iPhone стал беззвучным — но это легко исправить
Теги: складной смартфон, россия
складной смартфон, россия
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.