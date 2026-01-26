Apple дважды обновит семейство ноутбуков MacBook Pro до конца года, но это не точно

В этом году Apple планирует дважды обновить линейку ноутбуков MacBook Pro, сообщил обозреватель Bloomberg Марк Гурман (Mark Gurman). По его данным, Apple планирует выпустить новые модели MacBook Pro, MacBook Air, Mac Studio и Studio Display в первой половине года, а ближе к концу года — обновлённые модели MacBook Pro с сенсорным OLED-экраном.
Как утверждает Гурман, в ближайшее время Apple представит модели MacBook Pro с процессорами M5 Pro и M5 Max. Также ожидается, что MacBook Pro получит масштабное обновление дизайна в конце 2026-го или в 2027 году. Новинка получит сенсорный OLED-экран, Dynamic Island, чипы M6 Pro и M6 Max, более тонкий корпус и поддержку сотовой связи.
В истории Apple уже были случаи, когда она дважды обновляла MacBook Pro в течение года: модели M2 Pro и M2 Max вышли в январе 2023 года, а спустя несколько месяцев, в октябре, были представлены модели M3 Pro и M3 Max.
На этой неделе, 28 января, Apple выпустит пакет приложений Apple Creator Studio, и вполне возможно, что в этот же день компания представит модели MacBook Pro с чипами M5 Pro и M5 Max. Также ожидается, что MacBook Air получит чип M5, а модель Mac Studio — более мощные чипы M5 Max и M5 Ultra.
По словам Гурмана, Apple также планирует выпустить в этом году более доступный по цене MacBook с чипом от iPhone и обновлённый Mac mini. Ожидается, что бюджетная модель MacBook будет базироваться на версии чипа A18 Pro, используемой в смартфоне iPhone 16 Pro.
Также появились сообщения о разработке компанией монитора Studio Display следующего поколения с подсветкой mini-LED, частотой обновления ProMotion до 120 Гц, поддержкой HDR и чипов A19 или A19 Pro. В прошлом месяце сведения о нём были обнаружены в базе данных китайских регулирующих органов.
Источник: