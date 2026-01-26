Энтузиасты превратили Sony PS4 Slim в опасную для пальцев портативную приставку с 7" OLED и автономностью в три часа

Аккаунт u/wewillmakeitnow на платформе Reddit рассказал о создании портативной игровой консоли на базе материнской платы приставки Sony PS4 Slim. Доработанная плата вместе с 7-дюймовым OLED-дисплеем установлена в корпус, напечатанный на 3D-принтере. Устройство оборудовано аккумулятором, обеспечивающим до 3 часов автономной работы и микроконтроллером ESP32 со специальной прошивкой для мониторинга и управления температурой.

Устройство выглядит как гибрид консолей Nintendo DS и PSP, и, хотя его эргономика, возможно, оставляет желать лучшего, представляет собой вполне законченный продукт. Консоль оснащена элементами управления от оригинального контроллера PS4 со светодиодной подсветкой. В правом нижнем углу установлен небольшой экран для мониторинга мощности и температуры.

Работа над проектом велась почти год. Основной проблемой при создании этой портативной консоли было уменьшение размера материнской платы с сохранением большинства основных функций. Энтузиастам пришлось использовать системы питания и охлаждения собственной разработки. Создатели консоли отметили, что их целью было не только уменьшение размера, но и «повышение энергоэффективности и тепловых характеристик».

Аккумулятор устройства собран из 6 ячеек формата 21700 ёмкостью по 6000 мА·ч, что в сумме составляет около 130 Вт·ч. Это соответствует 2,7–3 часам работы при умеренной нагрузке в простых играх при потреблении около 44 Вт в час. Переход к требовательным играм AAA сократит это время до 1,3–1,5 часов.

Портативная консоль оборудована портом HDMI для подключения к внешнему дисплею. Устройство располагает тремя портами USB Type-C. Также консоль получила оригинальные антенны DualShock 4. Создатели устройства отметили, что созданная ими консоль является «личной инженерной задачей», а не продуктом для массового производства.