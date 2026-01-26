В Японии представлен настольный ПК в корпусе с изменяемой прозрачностью стенок

Компания Mouse Computer начала продажи в Японии игрового настольного компьютера серии NEXTGEAR EG в корпусе Clear Shift. Ключевой особенностью системы являются не продвинутые характеристики, а необычный корпус, который позволяет скрыть внутренние компоненты ПК одним нажатием кнопки

В корпусе используются стеклянные панели с затемняющим слоем. Нажатие кнопки на верхней панели переключает их между «режимом прозрачности» и «режимом невидимости». Переключатель работает только при включённом компьютере. Когда система выключена, панели остаются в скрытом режиме.

На верхней панели корпуса также размещена отдельная светодиодная кнопка для управления ARGB-подсветкой, что позволяет за доли секунды превратить персональный компьютер из переливающегося всеми цветами радуги выставочного экспоната в строгий офисный вид.

Область применения подобного корпуса довольно широка — от отключения световых эффектов во время видеозвонков до скрытия «внутренностей» ПК от любопытных и завистливых взглядов. Эксперты videocardz.com, проводившие тестирование, в шутку рекомендуют не затемнять стенки компьютера при установленной в нём флагманской видеокарте Nvidia RTX 50-й серии, чтобы «вовремя успеть увидеть дым».

В Японии стоимость персональных компьютеров Mouse Computer в корпусах Clear Shift стартует примерно от $1103. Рассмотренная экспертами конфигурация EG-A7G60 включает процессор AMD Ryzen 7 5700X, видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060, 16 Гбайт памяти DDR4-3200 и твердотельный накопитель NVMe ёмкостью 1 Тбайт и оценивается в $1461.