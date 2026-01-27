Tether заявила о покупке 27 тонн золота в четвёртом квартале 2025 года

Tether Holdings Limited, являющаяся эмитентом крупнейшего по капитализации стейблкоина Tether USD (USDT), в четвёртом квартале прошлого года добавила в свой инвестиционный портфель около 27 метрических тонн золота. Это примерно соответствует объёму закупок за третий квартал, которые, по оценкам аналитиков, составили 26 тонн золота.

С начала года золото подорожало на 18 %, а в 2025 году его стоимость выросла на 64 %. В результате цена золото за этот период преодолела сразу несколько психологических отметок: $3000 за унцию в марте, $4000 — в октябре, $5000 — в начале этой недели. Такой рост обусловлен высоким инвестиционным спросом, активностью центральных банков и розничных покупателей на фоне нарастания глобальной напряжённости.

На фоне продолжительного роста цен на золото криптовалютная компания стала значительным источником спроса на этот металл благодаря высокой скорости покупок для формирования резервов, обеспечивающих стейблкоин Tether USD и токены Tether XAUT. «Мы работаем в таком масштабе, который теперь ставит Tether Gold Investment Fund в один ряд с суверенными держателями золота, и это накладывает реальную ответственность», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino).

Tether Не раскрыла, сколько всего золота компания хранит в Швейцарии для обеспечения двух продуктов. По состоянию на конец декабря для токена XAUT, на долю которого приходится 60 % мирового предложения обеспеченных золотом стейблкоинов, компания хранила 16,2 тонны драгметалла. Аудит резервов стейблкоина USDT за третий квартал, последний из публично доступных, показал запасы золота на сумму в $12,9 млрд по состоянию на конец сентября. По рыночной цене того периода времени это эквивалентно примерно 104 тоннам золота. Резервы, обеспечивающие USDT, по состоянию на конец сентября представлены в основном казначейскими облигациями США, причём доля золота составляла всего 7 %.