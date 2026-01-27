Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, но продавать его не будет

Компания Samsung анонсировала Galaxy Z Flip7 Olympic Edition — специальную версию складного смартфона, разработанную эксклюзивно для спортсменов, участвующих в предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине.

В качестве всемирного партнёра Олимпийских и Паралимпийских игр Samsung предоставит это устройство примерно 3800 спортсменам из почти 90 стран. Инициатива направлена на поддержку участников соревнований на протяжении всего их пребывания в Олимпийской деревне и расширение их возможностей по документированию своих впечатлений.

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition отличается уникальным дизайном, разработанным специально для зимних Игр 2026 года. Устройство имеет фирменную синюю заднюю панель из стекла — цвет выбран в соответствии с «итальянской лазурью» принимающей страны и отражает фирменный стиль Samsung. Он дополнен золотистой металлической рамкой, символизирующей стремление к победе.

В комплект поставки смартфона входит специальный прозрачный чехол с синим круглым магнитом, окруженным золотым мотивом лаврового листа. В программном обеспечении устройства используется пользовательский интерфейс с обоями, вдохновленными визуальным взаимодействием между коньками и ледовой поверхностью.

Аппаратные характеристики версии Olympic Edition повторяют стандартный Galaxy Z Flip7. Устройства выделяются компактным складным дизайном с безрамочным экраном FlexWindow. Система камер включает 50-мегапиксельный широкоугольный и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный объективы.

Смартфон оснащён функциями Galaxy AI, предназначенными для помощи спортсменам в логистике и коммуникации во время Игр:

Interpreter — встроенный инструмент, обеспечивающий перевод в реальном времени. Он работает без подключения к сети, облегчая общение в различных условиях, включая горные районы;

Now Brief — функция ежедневного обновления, которая объединяет напоминания, события календаря и сводки о физической подготовке;

Photo Assist — инструменты редактирования изображений на основе ИИ, позволяющие манипулировать объектами и корректировать фон.

Dual Recording — эксклюзивный для этой версии режим камеры, который использует одновременно фронтальную и тыловую камеры для съёмки реакций спортсменов и окружающей обстановки.

Galaxy Z Flip7 Olympic Edition сыграет центральную роль в программе «Селфи победы». Программа дебютирует на Олимпийских играх 2026 года в Милане-Кортине и позволит медалистам делать фотографии прямо с пьедестала.

Кроме того, Samsung представила проект «Профиль победы», в рамках которого Galaxy S25 Ultra будет использоваться для создания портретов спортсменов из отдельных национальных олимпийских комитетов (НОК), подчёркивая их личные истории за пределами спортивной площадки.

Для обеспечения ежедневной логистики в олимпийских деревнях Z Flip7 поставляется с предустановленным набором необходимых сервисов:

бесплатная eSIM-карта 5G с бесплатным трафиком 100 Гбайт;

карта Galaxy Athlete, представляющая собой цифровую платформу для обмена профилями и общения спортсменов с другими участниками Игр;

Samsung Wallet, где могут храниться цифровые пропуска на пользование услугами олимпийской деревни, такие как ключ Coca-Cola для доступа к бесплатным напиткам;

Athlete365 — приложение, интегрированное с функцией Now Brief, предоставляющее новости о соревнованиях и психологическую поддержку.

Выдача Galaxy Z Flip7 Olympic Edition запланирована на 30 января. Устройства будут доступны спортсменам в олимпийских деревнях, расположенных в шести городах-организаторах. Samsung также будет организовывать на местах «открытые станции» для оказания технической поддержки, помощи в переносе данных и активации устройств.