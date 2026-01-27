Сегодня 27 января 2026
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Технологии и рынок IT. Новости мобильные телефоны, смартфоны, сотовая с... Представлен смартфон Vivo X200T с Dimens...
реклама
Новости Hardware
Самое интересное в обзорах

Представлен смартфон Vivo X200T с Dimensity 9400+, тремя 50-Мп камерами Zeiss и батареей на 6200 мА·ч

Компания Vivo решила расширить модельный ряд смартфонов серии Vivo X200, даже несмотря на то, что осенью прошлого года уже была представлена новая серия смартфонов Vivo X300. Оригинальные модели Vivo X200 и X200 Pro были выпущены ещё в 2024 году. Новая модель Vivo X200T представляет собой более доступное решение, но при этом сохранившее высокое качество исполнения, камеры Zeiss и большую батарею с поддержкой быстрой зарядки.

Источник изображений: Vivo

Источник изображений: Vivo

Модель Vivo X200T была анонсирована в Индии. Смартфон предлагается в цветах Stellar Black (чёрный) и Seaside Lilac (сиреневый). Устройство собрано в металлическом корпусе со стеклянными панелями с обеих сторон, и получило сертификаты защиты IP68 и IP69 от пыли и воды.

Vivo X200T оснащён тройной 50-Мп системой Zeiss. Основной модуль — широкоугольная камера с 50-Мп сенсором LYT702 размером 1/1,56 дюйма. Также имеется 15-мм широкоугольная камера с автофокусировкой на базе 50-Мп сенсора JN1 размером 1/2,76 дюйма и 70-мм камера с диафрагмой f/2,57 на основе 50-Мп сенсора LYT600 размером 1/1,95 дюйма и с трёхкратным зумом. Фронтальная камера представлена 32-Мп датчиком KD1 размером 1/3,44 дюйма с фиксированным фокусом и оптикой f/2.0.

Смартфон получил 6,67-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей Zeiss Color Master с разрешением 2800 × 1260 пикселей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м2. Экран защищает стекло Schott.

В основе устройства используется 3-нм процессор Dimensity 9400+ (одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц; графика Immortalis-G925 MC12). Смартфон предлагает до 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5X, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.1. Работает новинка под управлением OriginOS 6 на основе Android 16. Производитель заявляет для устройства пять лет обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Автономность обеспечивается полутвердотельным аккумулятором третьего поколения с кремниевым анодом ёмкостью 6200 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. В Индии продажи устройства начнутся с 3 февраля. Предзаказы уже принимаются. За версию с 12/256 Гбайт памяти просят около $654, за вариант с 12/512 Гбайт памяти — около $763.

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Представлен смартфон Realme Neo8 с поддержкой ПК-игр и батареей на 8000 мА·ч по цене от $373
Анонсированы смартфоны Vivo S50 и S50 Pro mini с ценой от $425 и дизайном в стиле iPhone
Вышли глобальные версии смартфонов Vivo X300 и X300 Pro с урезанными аккумуляторами и ценой от €1049
Samsung представила смартфон Galaxy Z Flip7 Olympic Edition, но продавать его не будет
В России стартовал предзаказ на складной смартфон Huawei Mate X7
В этом году дефицит памяти ударит по рынку потребительской и автомобильной электроники
Теги: vivo, dimensity 9400+, смартфон
vivo, dimensity 9400+, смартфон
← В прошлое В будущее →

© 1997—2026 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Власти Индии обязали производителей смартфонов, включая Apple и Samsung, предустанавливать неудаляемое государственное приложение
Стример первым в мире прошёл Escape from Tarkov — он сбежал из Таркова, но какой ценой?
Чудеса оптимизации: разработчики Helldivers 2 сократили размер игры на ПК со 154 до 23 Гбайт почти без вреда для скорости загрузок
В OpenAI введён «красный код»: Альтман требует бросить все силы на срочное улучшение ChatGPT
На Солнце вызревает аномальная активность — она может закончиться «чёрным лебедем»
10 тысяч модов и 350 миллионов загрузок: Larian похвасталась новыми достижениями игроков Baldur’s Gate 3 6 ч.
Вызывающий привыкание роглайк Ball x Pit достиг миллиона проданных копий и в 2026 году получит новые шары 7 ч.
Соавтор Counter-Strike признался в любви к русской культуре и рассказал о «самом депрессивном» периоде за 25 лет карьеры 9 ч.
Apple резко снизила награды багхантерам — при этом рост вредоносов в macOS бьёт рекорды 9 ч.
Mortal Kombat 1, Routine и Dome Keeper возглавили первую волну декабрьских новинок Game Pass, а Mortal Kombat 11 скоро подписку покинет 10 ч.
Google закрыла 107 дыр в Android — две нулевого дня уже использовались в атаках 10 ч.
В YouTube появился Recap — пользователям расскажут, чем они занимались на платформе в течение года 10 ч.
ИИ-агенты научились взламывать смарт-контракты в блокчейне — это риск на сотни миллионов долларов 10 ч.
Инструмент YouTube для защиты блогеров от дипфейков создал риск утечки их биометрии 11 ч.
В Microsoft Teams появились «иммерсивные встречи» в метавселенной с аватарами без ног 11 ч.
Новая статья: Обзор смартфона realme GT 8 Pro: модульный флагман с очень крутой камерой 4 ч.
AWS «сдалась на милость» NVIDIA: анонсированы ИИ-ускорители Trainium4 с шиной NVLink Fusion 4 ч.
Новая статья: Обзор телевизора HARPER 55Q970TS: QD Mini LED — в массы! 5 ч.
iPhone 18 придётся ждать дольше обычного — аналитики предрекают крупнейшее падение поставок Apple за годы 5 ч.
Экс-глава Intel выбил $150 млн от США на разработку прорывного EUV-источника — конкурента системам ASML 7 ч.
Samsung и SK hynix решили сделать всё, чтобы дефицит DRAM не прекращался 8 ч.
Слепому человеку впервые вернули зрение с помощью напечатанной на 3D-принтера роговицей 10 ч.
ИИ сломал Big Tech: золотое правило «трать мало, зарабатывай много» больше не работает 11 ч.
Тайвань обвинил Tokyo Electron в допущении кражи секретных технологий TSMC 11 ч.
Российская ИИ-система Delta Sprut XL поддерживает до 25 GPU 11 ч.