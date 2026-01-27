Представлен смартфон Vivo X200T с Dimensity 9400+, тремя 50-Мп камерами Zeiss и батареей на 6200 мА·ч

Компания Vivo решила расширить модельный ряд смартфонов серии Vivo X200, даже несмотря на то, что осенью прошлого года уже была представлена новая серия смартфонов Vivo X300. Оригинальные модели Vivo X200 и X200 Pro были выпущены ещё в 2024 году. Новая модель Vivo X200T представляет собой более доступное решение, но при этом сохранившее высокое качество исполнения, камеры Zeiss и большую батарею с поддержкой быстрой зарядки.

Модель Vivo X200T была анонсирована в Индии. Смартфон предлагается в цветах Stellar Black (чёрный) и Seaside Lilac (сиреневый). Устройство собрано в металлическом корпусе со стеклянными панелями с обеих сторон, и получило сертификаты защиты IP68 и IP69 от пыли и воды.

Vivo X200T оснащён тройной 50-Мп системой Zeiss. Основной модуль — широкоугольная камера с 50-Мп сенсором LYT702 размером 1/1,56 дюйма. Также имеется 15-мм широкоугольная камера с автофокусировкой на базе 50-Мп сенсора JN1 размером 1/2,76 дюйма и 70-мм камера с диафрагмой f/2,57 на основе 50-Мп сенсора LYT600 размером 1/1,95 дюйма и с трёхкратным зумом. Фронтальная камера представлена 32-Мп датчиком KD1 размером 1/3,44 дюйма с фиксированным фокусом и оптикой f/2.0.

Смартфон получил 6,67-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей Zeiss Color Master с разрешением 2800 × 1260 пикселей, поддержкой частоты обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 кд/м2. Экран защищает стекло Schott.

В основе устройства используется 3-нм процессор Dimensity 9400+ (одно ядро Cortex-X925 с частотой 3,73 ГГц, три ядра Cortex-X4 с частотой 3,3 ГГц и четыре ядра Cortex-A720 с частотой 2,4 ГГц; графика Immortalis-G925 MC12). Смартфон предлагает до 12 Гбайт ОЗУ LPDDR5X, а также 256 или 512 Гбайт постоянной памяти UFS 4.1. Работает новинка под управлением OriginOS 6 на основе Android 16. Производитель заявляет для устройства пять лет обновлений ОС и семь лет обновлений безопасности.

Автономность обеспечивается полутвердотельным аккумулятором третьего поколения с кремниевым анодом ёмкостью 6200 мА·ч. Он поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 40 Вт. В Индии продажи устройства начнутся с 3 февраля. Предзаказы уже принимаются. За версию с 12/256 Гбайт памяти просят около $654, за вариант с 12/512 Гбайт памяти — около $763.