Vivo X300 и X300 Pro представлены официально с 200-Мп камерами Zeiss и чипами MediaTek Dimensity 9500

Vivo официально представила в Китае новые смартфоны X300 и X300 Pro, причём оба устройства в будущем появятся на глобальном рынке — в том числе и в России. Презентация прошла в необычном формате: мероприятие с участием множества журналистов и блогеров состоялось на баскетбольном стадионе рядом с ареной футбольного клуба «Шанхай Шеньхуа».

В серию вошли два смартфона. Vivo X300 позиционируется как компактный флагман — у него 6,31-дюймовый дисплей и аккумулятор на 6040 мА·ч. Модель X300 Pro получила больший 6,78-дюймовый экран и батарею ёмкостью 6510 мА·ч. Оба устройства работают на восьмиядерном процессоре MediaTek Dimensity 9500 (до 4,21 ГГц), оснащаются 16 Гбайт оперативной памяти и накопителем на 512 Гбайт. Поддерживаются быстрая зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная — до 40 Вт.

Основное отличие между моделями — в камерах. У Vivo X300 Pro основная камера построена на сенсоре Sony LYT-828 (50 Мп, 1/1,28"), сверхширокоугольная камера на 50-Мп датчике Samsung JN1, а также имеется зум-камера на 200 Мп (Samsung HPB, 1/1,4"). В базовом X300 роль основной камеры выполняет 200-Мп сенсор Samsung HPB, также есть 50-Мп ультраширокоугольная камера (Samsung JN1) и зум-модуль Sony LYT-602 (1/1,95").

Для глобального рынка дизайн будет немного отличаться: в международных версиях исчезнет логотип Zeiss на задней панели, что подчёркивает более минималистичный стиль. Ожидается, что Vivo X300 и X300 Pro поступят в продажу в России после старта на домашнем рынке.

