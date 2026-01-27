Инсайдер: нашумевшая Clair Obscur: Expedition 33 взяла курс на Switch 2, а первый в 2026 году Nintendo Direct уже не за горами

Инсайдер Nate the Hate (он же NateDrake) в недавнем подкасте поделился закулисной информацией о предстоящих релизах на Nintendo Switch 2 от сторонних компаний и сроках проведения первого в 2026 году выпуска Nintendo Direct.

По данным Nate the Hate, в 2026 году до Nintendo Switch 2 доберётся фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 — обладатель 455 наград «Игра года» и самый титулованный релиз в истории.

Кроме того, до конца 2026 года версией для Switch 2 якобы обзаведётся японская ролевая игра Metaphor: ReFantazio от ведущих разработчиков Persona 5. В этот же период ожидается анонс порта ролевого боевика Final Fantasy XVI.

Что касается первого в 2026 году выпуска Nintendo Direct, то трансляция пройдёт на протяжении первой недели февраля. Предполагается, что презентация состоится 5-го числа, но Nate the Hate эту информацию перепроверить не смог.

Характер февральского Nintendo Direct остаётся загадкой (полноценный, партнёрский, Indie World Showcase), однако сам Nate the Hate рассчитывает на общий выпуск с предварительным обзором 2026 года от Nintendo.

Тем временем Nintendo анонсировала тематический выпуск Nintendo Direct (29 января, 17:00 МСК), посвящённый социальному симулятору Tomodachi Life: Living the Dream для Switch и Switch 2. Релиз игры ожидается ближайшей весной.

Помимо Nintendo Direct, в феврале ожидается возвращение трансляции State of Play от Sony Interactive Entertainment. По данным совладельца портала Giant Bomb Джеффа Грабба (Jeff Grubb), презентация запланирована на 12 февраля.