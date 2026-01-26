Сегодня 26 января 2026
Слухи: следующая презентация State of Play не заставит себя долго ждать

За последние годы Sony Interactive Entertainment (SIE) приучила фанатов, что игровая презентация State of Play возвращается в феврале, и 2026-й, похоже, не станет исключением.

Источник изображений: PlayStation

Напомним, SIE проводит февральские State of Play последние пять лет: в 2021 году (26 февраля), 2023-м (23 февраля), 2024-м (1 февраля) и 2025-м (13 февраля). В феврале 2022-го прошёл специальный выпуск, посвящённый Gran Turismo 7.

На фоне этого постоянства пользователи справедливо рассчитывают услышать о State of Play в ближайшие недели. В ожидании официальной информации приходится опираться на сведения инсайдеров.

Инсайдер Nate the Hate, корректно предсказавший сроки проведения сентябрьского выпуска State of Play, в разговоре с пользователем X подтвердил, что Sony планирует провести презентацию в феврале.

Можно решить, что с учётом прошлых лет заявление Nate the Hate не выглядит чересчур рискованным, однако относительно свободный график проведения State of Play не позволяет назвать февральский выпуск гарантированным.

Последний на сегодняшний день выпуск State of Play прошёл в ноябре и был посвящён исключительно играм из Японии. На шоу, в частности, представили дополнение The Forsaken Hollows к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign.

Что касается полноценной State of Play, то последняя состоялась в сентябре и стала ареной показа Marvel’s Wolverine, объявления даты выхода Crimson Desert и Saros, анонса Deus Ex Remastered и прочих новостей.

