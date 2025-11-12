Сегодня 12 ноября 2025
Дополнение к Elden Ring Nightreign добавит в игру Арториаса из Dark Souls и не только — первый трейлер и дата выхода The Forsaken Hollows

Издательство Bandai Namco и разработчики из японской студии FromSoftware на презентации State of Play Japan представили дополнение The Forsaken Hollows к кооперативному роглайк-экшену Elden Ring Nightreign.

Источник изображений: Bandai Namco

Источник изображений: Bandai Namco

The Forsaken Hollows добавит в Elden Ring Nightreign ещё двух ночных странников (академика Scholar и настоятельницу Undertaker) и двух боссов, включая рыцаря Арториаса из оригинальной Dark Souls.

Кроме того, The Forsaken Hollows предложит новую вариацию карты в рамках события «Сдвиг земли» — The Great Hollow. Это огромная впадина, усеянная экзотическими руинами, храмами, священными башнями и ядовитыми кристаллами.

«В нашей войне против Ночи каждая битва оставила шрам. Эти раны обрели волю. Гнусная жизнь, рождённая изгоями душ. Крепитесь, ночные странники. Охоту нужно довести до конца», — гласит описание анонсирующего трейлера.

Как сообщает ролик, The Forsaken Hollows поступит в продажу для Elden Ring Nightreign уже в следующем месяце, 4 декабря. Стоимость дополнения составит $15 (1080 рублей в российском Steam).

DLC входит в расширенное и коллекционное издания Nightreign и достанется их владельцам бесплатно. Набор Deluxe Upgrade Pack для апгрейда базовой игры до Deluxe-версии был переименован в The Forsaken Hollows.

Elden Ring Nightreign вышла 30 мая на PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и S. Игра заслужила 82 % («очень положительные» отзывы) на площадке Valve и продалась в количестве свыше 5 млн копий.

elden ring nightreign, fromsoftware, bandai namco, экшен, роглайк, state of play
