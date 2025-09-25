Сегодня 25 сентября 2025
«Эта легендарная игра заслуживала большего»: фанатов ужаснул геймплейный трейлер Deus Ex Remastered

Легендарный ролевой шутер с элементами стелса Deus Ex от студии Ion Storm в июне отпраздновал 25-летие, и на прошедшей сентябрьской презентации State of Play фанатам подготовили запоздалый подарок. Правда, с подвохом.

Источник изображения: Eidos Interactive

Источник изображения: Eidos Interactive

Разработчики из студий Aspyr и Eidos Montreal на State of Play представили Deus Ex Remastered — обновлённую версию классической игры. Анонсирующий трейлер переиздания прикреплён ниже.

Deus Ex Remastered поступит в продажу 5 февраля 2026 года для PC (Steam), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch по цене $30. Предзаказы уже стартовали — в российском Steam это 990 рублей (с учётом скидки 10 % вплоть до релиза).

Ремастер предложит обновлённое освещение, динамические тени, физику воды, эффекты частиц, подтянутые текстуры и переработанные модели персонажей с улучшенной синхронизацией губ с речью и физикой Ragdoll.

Фанатов в комментариях оттолкнул внешний вид Deus Ex Remastered. «Эта легендарная игра заслуживала большего, чем апгрейд графики с 2000 до 2003 года в худшем возможном исполнении», — посетовал ENPY.

Скриншоты
Смотреть все изображения (8)
Смотреть все
изображения (8)

Помимо обновлённой графики, в ремастере обещают улучшения геймплея, автоматические и облачные сохранения, достижения, поддержку контроллеров, ультрашироких мониторов и текстовый перевод на русский.

События Deus Ex разворачиваются в 2052 году. Аугментированный агент UNATCO Джей-Си Дентон берётся за миссию, которая оборачивается переломным моментом в истории человечества.

Теги: deus ex, deus ex remastered, eidos montreal, aspyr, ролевой шутер, state of play
