Эффектный геймплейный трейлер раскрыл дату выхода амбициозного корейского боевика Crimson Desert — предзаказ доступен в российском Steam

Южнокорейский издатель и разработчик Pearl Abyss в рамках сентябрьского выпуска State of Play объявил дату выхода своего амбициозного ролевого экшена с открытым миром Crimson Desert.

Напомним, Crimson Desert должна была выйти ещё зимой 2021 года, но релиз отложили сначала на неопределённый срок, потом на четвёртый квартал 2025-го, а не далее как в августе — на первый квартал 2026-го.

Как стало известно, Crimson Desert поступит в продажу 19 марта 2026 года для PC (Steam), Mac (App Store), PS5, Xbox Series X и S. Анонс сопровождался насыщенным геймплейным трейлером, от которого зрители остались в восторге.

Вслед за анонсом стартовали предзаказы. Стоимость стандартного издания Crimson Desert составляет $70. В российских Steam и App Store это 4299 рублей и 4290 рублей соответственно. В качестве бонуса идёт внутриигровой щит Калед.

В состав расширенного издания Crimson Desert стоимостью $80 / 4999 рублей вошли броня Кайрос (шлем, перчатки, ботинки, мантия, доспех) и щит Варгрин для главного героя, а также экипировка Диклэр (шлем, доспехи, седло, стремя) для коня.

События Crimson Desert развернутся в мире Black Desert (MMO от Pearl Abyss). Континент Пайвел втянут в войну за неслыханное могущество, на которую игрокам предстоит взглянуть со стороны Клиффа — капитана наёмников Серой Гривы.

Обещают изобилующий секретами красивый, но опасный мир, глубокую и ожесточённую боевую систему, смертоносных боссов, реалистичную физику и текстовый перевод на русский.