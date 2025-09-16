Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро

Издатель Sony Interactive Entertainment (SIE) до сих пор не анонсировал окружённую слухами сентябрьскую игровую презентацию State of Play, однако, похоже, предстоящее шоу уже не за горами.
Напомним, ранее о планах SIE на проведение State of Play в конце сентября рассказывал совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb), а позже информацию подтвердил надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).
Теперь к Граббу и Хендерсону присоединился Nate the Hate (он же NateDrake). У себя в микроблоге инсайдер также сообщил о запланированной на ближайшее время игровой презентации от Sony.
По данным Nate the Hate, сентябрьский выпуск State of Play пройдёт с 22 по 28 сентября — как правило, Sony проводит свои шоу в середине или конце рабочей недели. Другими словами, официальный анонс уже не за горами.
Ранее Хендерсон докладывал, что одной из премьер сентябрьской презентации State of Play может стать супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games — новый трейлер игры якобы уже готов.
Кроме того, Хендерсон предрекает появление шутера Marathon от Bungie, окружённой слухами метроидвании по God of War, боевика Phantom Blade Zero, а также допускает, что на шоу найдётся место Intergalactic: The Heretic Prophet и Ghost of Yotei.
Последний на сегодняшний день выпуск State of Play прошёл в начале месяца и был целиком посвящён амбициозному шпионскому боевику 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman).
Источник: