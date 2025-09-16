Сегодня 16 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Планы Sony на сентябрьский выпуск State ...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро

Издатель Sony Interactive Entertainment (SIE) до сих пор не анонсировал окружённую слухами сентябрьскую игровую презентацию State of Play, однако, похоже, предстоящее шоу уже не за горами.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Напомним, ранее о планах SIE на проведение State of Play в конце сентября рассказывал совладелец портала Giant Bomb Джефф Грабб (Jeff Grubb), а позже информацию подтвердил надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson).

Теперь к Граббу и Хендерсону присоединился Nate the Hate (он же NateDrake). У себя в микроблоге инсайдер также сообщил о запланированной на ближайшее время игровой презентации от Sony.

По данным Nate the Hate, сентябрьский выпуск State of Play пройдёт с 22 по 28 сентября — как правило, Sony проводит свои шоу в середине или конце рабочей недели. Другими словами, официальный анонс уже не за горами.

Ранее Хендерсон докладывал, что одной из премьер сентябрьской презентации State of Play может стать супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games — новый трейлер игры якобы уже готов.

Кроме того, Хендерсон предрекает появление шутера Marathon от Bungie, окружённой слухами метроидвании по God of War, боевика Phantom Blade Zero, а также допускает, что на шоу найдётся место Intergalactic: The Heretic Prophet и Ghost of Yotei.

Последний на сегодняшний день выпуск State of Play прошёл в начале месяца и был целиком посвящён амбициозному шпионскому боевику 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Журналисты раскрыли новые подробности игры Insomniac про Венома и сроки выхода Marvel’s Wolverine
«Захватывающие новости», эксклюзивные анонсы и трейлеры: в рамках Tokyo Game Show 2025 пройдут игровые презентации Xbox и PC Gaming Show
Кодзима приоткроет завесу тайны над будущими играми в честь 10-летия Kojima Productions
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран
Теги: state of play, sony interactive entertainment
state of play, sony interactive entertainment
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Разработчики Pioner показали босса, вдохновлённого жутким роботом-зайцем из «Ну, погоди!»
Неожиданным источником дармовой электроэнергии оказался солёный лёд
Rockstar назвала GTA VI «крупнейшим игровым запуском в истории» за восемь месяцев до запуска игры
Продажи Clair Obscur: Expedition 33 достигли новой вершины, но разработчики никому об этом не сказали
OpenAI представила GPT-5-Codex — версию GPT-5 с динамическим мышлением для агентного программирования
Вышла Apple macOS Tahoe 26 — она получила интерфейс Liquid Glass, новые средства автоматизации и многое другое 9 мин.
Планы Sony на сентябрьский выпуск State of Play подтвердил ещё один инсайдер — шоу пройдёт совсем скоро 2 ч.
Спустя полтора года в раннем доступе нашумевший симулятор «покемонов с пушками» Palworld взял курс на полноценный релиз 3 ч.
В корпоративном пакете Microsoft 365 заработал бесплатный Copilot Chat 3 ч.
США и Китай договорились об условиях сделки с TikTok, их утвердят в пятницу лидеры этих стран 7 ч.
Apple выпустила watchOS 26: дизайн Liquid Glass, новые функции Apple Intelligence и мониторинг гипертонии 11 ч.
Календарь релизов 15–21 сентября: Dying Light: The Beast, Lego Voyagers, Ratatan, Jump Space 12 ч.
Apple выпустила iPadOS 26 со множеством изменений и дизайном Liquid Glass 12 ч.
Российский ужастик про незваных гостей No, I’m not a Human стартовал в Steam с 96 % положительных отзывов 13 ч.
Наушники Apple AirPods получили семь новых функций с iOS 26 13 ч.
ИТ-холдинг Fplus оказался на грани банкротства — претензии почти на 1 млрд руб. есть уже у трёх банков 10 мин.
OpenAI планирует заняться гуманоидными роботами и собирает команду специалистов в робототехнике 40 мин.
В числе первых чипов, которые выпустит TSMC по 2-нм техпроцессу, окажется следующий Mediatek Dimensity 58 мин.
eSIM от Yesim: как забыть о роуминге и не остаться без связи за границей 2 ч.
Спутниковый интернет Amazon к концу первого квартала 2026 года будет доступен в пяти странах мира 3 ч.
NVIDIA обязалась выкупить у CoreWeave все нераспроданные ИИ-мощности за $6,3 млрд 3 ч.
Умные очки Meta Ray-Ban Display с дисплеем показались на видео до презентации 3 ч.
Завершение сделки по отделению Altera позволило Intel снизить план по операционным расходам на 2025 год на $200 млн 3 ч.
С апрельских минимумов акции Tesla выросли в цене на 85 % 4 ч.
Nvidia намерена оказаться в числе первых клиентов TSMC на ангстремный техпроцесс A16 5 ч.