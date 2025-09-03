Сегодня 04 сентября 2025
«007 кадров», 30 минут геймплея и дата выхода: Sony устроила демонстрацию шпионского боевика 007 First Light от создателей Hitman

Как и было обещано, 3 сентября издательство Sony Interactive Entertainment провело специальный выпуск передачи State of Play, посвящённый амбициозному шпионскому боевику 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman).

Источник изображения: IO Interactive

Источник изображения: IO Interactive

Напомним, Джеймс Бонд в 007 First Light предстанет в виде изобретательного и иногда бесшабашного курсанта. На State of Play показали 24-минутное прохождение первой миссии героя в качестве агента MI6.

Из социального стелса задание по нейтрализации агента-отступника перетекает сначала в автомобильную погоню, затем в динамичную перестрелку, а заканчивается заскриптованной секцией адреналинового экшена.

В последующем 8-минутном обзорном трейлере разработчики показали широту возможностей, которую Бонду открывают его шпионское ремесло, инстинкт и разнообразные гаджеты (см. полную 34-минутную демонстрацию выше).

Вслед за презентацией IO Interactive также опубликовала двухминутный геймплейный трейлер 007 First Light, включающий как знакомые по State of Play кадры, так и совершенно новые.

Как стало известно, 007 First Light выйдет 27 марта 2026 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X, S и Nintendo Switch 2. Игра стоит $70 — за пределами России стартовали предзаказы (включают доступ с 26 марта и обновление до Deluxe-издания).

Презентация вызвала смешанные эмоции у фанатов. С одной стороны, работала игра посредственно («007 кадров»), с другой — IO не постыдилась истинного состояния проекта. В глазах зрителей 007 First Light оказалась смесью Hitman и Uncharted.

Источник:

Теги: 007 first light, io interactive, стелс-экшен, state of play
