Надёжный инсайдер: новая God of War в разработке, а Marvel’s Wolverine скоро выйдет из тени

Супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от создателей дилогии Marvel’s Spider-Man из Insomniac Games не показывался на публике (по крайней мере, официально) с сентября 2021 года, но новая презентация, похоже, не за горами.

Как сообщают источники надёжного инсайдера Тома Хендерсона (Tom Henderson) с портала Insider Gaming, Marvel’s Wolverine готова к следующему показу — производство нового трейлера уже завершено.

По данным Хендерсона, Marvel’s Wolverine «почти наверняка» станет частью ещё не анонсированного выпуска передачи State of Play, проведение которого якобы запланировано на конец сентября.

Помимо Marvel’s Wolverine, Хендерсон предрекает появление на сентябрьской State of Play шутера Marathon от Bungie, окружённой слухами метроидвании по God of War (новая часть якобы тоже в разработке) и боевика Phantom Blade Zero.

Хендерсон также допустил, что на шоу найдётся место научно-фантастическому экшену Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog и приключенческому экшену с открытым миром Ghost of Yotei, релиз которого намечен на 2 октября.

Если Marvel’s Wolverine не выйдет из тени на предстоящей State of Play, то, уверяет Хендерсон, новый трейлер увидит свет в ближайшие месяцы. Вероятнее всего, ролик могут показать на церемонии The Game Awards 2025.

Marvel's Wolverine создаётся только для PS5 и официально не имеет сроков релиза. Согласно масштабной утечке данных Insomniac Games, игра выйдет ближе к концу 2026 года и получит ПК-версию.