«Жду больше, чем GTA VI»: амбициозный боевик Saros от создателей Returnal обрадовал игроков геймплейным трейлером с датой выхода

Разработчики из финской студии Housemarque (Returnal, Nex Machina, Alienation) на сентябрьской презентации State of Play представили новый геймплей и дату выхода научно-фантастического роглайк-экшена Saros.

Напомним, Housemarque анонсировала Saros в рамках февральского выпуска State of Play и собиралась выпустить игру на протяжении 2026 года. За прошедшее с тех пор время планы не изменились.

Как стало известно, Saros поступит в продажу 20 марта 2026 года эксклюзивно для PS5. Анонс даты выхода сопровождался пятиминутным трейлером с демонстрацией игрового процесса.

События Saros развернутся на изменчивой планете Каркоса, оказавшейся под угрозой зловещего затмения. Игрокам достанется роль Арджуна Девраджа — воина Солтари в исполнении звезды «Падения дома Ашеров» Рахула Коли (Rahul Kohli).

В ролике показали, как Арджун зачищает древний город, используя человеческое оружие (будет и инопланетное) и уникальные умения (вроде щита, поглощающего снаряды), и возвращается к жизни после гибели (один из постоянных апгрейдов).

Скриншоты

Авторы отметили, что гордятся тем, как играется Saros, и не могут дождаться, когда боевик окажется в руках фанатов. Судя по комментариям, поклонники тоже изнывают от нетерпения. «Жду больше, чем GTA VI», — признался Sen.StevenArmstrong.

Обещают эволюцию геймплея Housemarque, окружённое тайной повествование, захватывающие дух заставочные ролики, колоритных персонажей, 60 кадров/с на базовой PS5 и технические улучшения для PS5 Pro.