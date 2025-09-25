Сегодня 25 сентября 2025
«Лучшая игра про Росомаху в истории»: кровавый геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine подтвердил релиз в 2026 году

Как и предполагалось, на сентябрьской презентации State of Play состоялась премьера нового трейлера супергеройского боевика Marvel’s Wolverine от создателей дилогии Marvel’s Spider-Man из Insomniac Games.

Источник изображений: PlayStation

Источник изображений: PlayStation

По сюжету в поисках ответов на вопросы своего тёмного прошлого Росомаха отправляется на опасные экскурсии островного города-государства Мадрипур, морозной глуши Канады и узких улочек Токио.

Как демонстрирует показанный на State of Play двухминутный геймплейный трейлер Marvel’s Wolverine, перечисленные места станут ареной жестокого, кровавого и разрушительного экшена.

По словам творческого руководителя Marvel’s Wolverine Маркуса Смита (Marcus Smith), Insomniac стремится к небывалому уровню детализации и аутентичному (то есть высокому) градусу жестокости.

Обещают стремительные и свирепые бои, захватывающие дух заскриптованные сцены, увлекательный сюжет, широкий выбор настроек доступности и «лучшую игру про Росомаху в истории».

Роль Логана/Росомахи в Marvel’s Wolverine досталась австралийскому актёру Лиаму Макинтайру (Liam McIntyre), который известен по образу Спартака в телесериалах «Спартак: Месть» и «Спартак: Война Проклятых».

Как стало известно, Marvel’s Wolverine поступит в продажу на протяжении осени 2026 года эксклюзивно для PS5. Дополнительными подробностями в Insomniac пообещали поделиться следующей весной.

Теги: marvel's wolverine, insomniac games, sony interactive entertainment, приключенческий экшен, state of play
