Сегодня 23 сентября 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Новости Software PlayStation Sony подтвердила слухи о сентябрьской пр...
реклама
Новости Software
Самое интересное в обзорах

Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) официально анонсировало окружённую слухами сентябрьскую игровую презентацию State of Play и подтвердило первую премьеру предстоящего шоу.

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Источник изображений: Sony Interactive Entertainment

Как стало известно, сентябрьский выпуск State of Play пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября. Трансляция начнётся в 0:00 по московскому времени. За ходом развития мероприятия можно будет следить через YouTube, Twitch и TikTok.

На предстоящем State of Play зрителей ждёт более 35 минут демонстраций горячо ожидаемых игр от сторонних и независимых разработчиков, а также новости о проектах студий из объединения PlayStation Studios.

В частности, организаторы обещают показать без малого пять минут игрового процесса научно-фантастического роглайк-экшена Saros от создателей Returnal, Nex Machina и Alienation из финской студии Housemarque.

Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) докладывал, что одной из премьер сентябрьской State of Play может стать супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games — новый трейлер игры якобы уже готов.

Кроме того, Хендерсон ожидает появление шутера Marathon от Bungie, окружённой слухами метроидвании по God of War, боевика Phantom Blade Zero, а также допускает, что на шоу найдётся место Intergalactic: The Heretic Prophet и Ghost of Yotei.

Последний на сегодняшний день выпуск State of Play прошёл в начале месяца и был целиком посвящён амбициозному шпионскому боевику 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman).

Источник:

Если вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Инсайдер призвал не ждать новостей о Bloodborne — с культовым эксклюзивом PS4 не происходит «ровным счётом ничего»
С каждым годом переносить эксклюзивы PlayStation на ПК для Sony становится всё выгоднее
Журналисты раскрыли новые подробности игры Insomniac про Венома и сроки выхода Marvel’s Wolverine
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку
Постаревший Леон, приземлённый экшен и как никогда амбициозная история: инсайдер раскрыл новые подробности Resident Evil Requiem
Теги: state of play, sony interactive entertainment, playstation
state of play, sony interactive entertainment, playstation
← В прошлое В будущее →

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Автопилот Tesla завалил пробег через США — машина попала в аварию через 100 км
Возвращение старого друга, очки ночного видения и новая аномалия: для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел крупный патч 1.6
Звезде Бетельгейзе предрекли неминуемую, но яркую гибель — сверхновую будет видно с Земли даже днём
Представлены наборы памяти DDR5 объёмом до 256 Гбайт со штатным кулером на три вентилятора
Intel признала устаревшей встроенную графику Tiger Lake, Rocket Lake, Alder Lake и Raptor Lake — драйверы будут выходить реже
Hollow Knight: Silksong получила второй пострелизный патч, а разработчики уже наметили план дальнейших улучшений 9 мин.
Запускать Android-игры на ПК стало проще — «Google Play Игры» вышло из трёхлетнего бета-теста 19 мин.
ИИ-помощник Google Gemini пропишется в миллионах телевизоров 22 мин.
Microsoft запустила программу Windows AI Labs для тестирования будущих ИИ-функций 23 мин.
Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут 2 ч.
ИИ придумает новое мороженое для миллионов людей по всему миру — Magnum применит ИИ от NotCo 2 ч.
Европа проверит, хорошо ли Apple, Google, Microsoft и Booking борются с мошенниками 3 ч.
Huawei HarmonyOS уже шестой квартал подряд остаётся популярнее Apple iOS в Китае 4 ч.
Разработчики Palworld анонсировали Palworld: Palfarm — уютный симулятор фермерской жизни, где можно сыграть в русскую рулетку 5 ч.
Белорусы теперь могут оплачивать покупки на Wildberries криптовалютой, но есть нюансы 5 ч.
GoPro анонсировала экшн-камеру Lit Hero со встроенной подсветкой за $270 7 мин.
Oracle назначила сразу двух гендиректоров 2 ч.
DJI представила Osmo Nano — свою самую маленькую модульную экшн-камеру за $309 2 ч.
BloombergNEF: ИИ ЦОД способствуют ускорению роста спроса на электричество 2 ч.
РСК и «ХайТэк» представили ПАК с российскими ИИ-ускорителями LinQ HPQ 3 ч.
За ИИ в дальнюю дорогу: Китай строит собственный децентрализованный вариант Stargate 4 ч.
Bang & Olufsen выпустила наушники-затычки Beo Grace за $1500 и чехол для них за $400 4 ч.
DDR5 раскочегарили до 13 020 МГц — очередной рекорд разгона ОЗУ пока не подтверждён 5 ч.
В Южной Корее создали самые лучшие подводные солнечные элементы 5 ч.
Красный флаг для «красной» компании — Moody's раскритиковало эпохальный план Oracle по созданию ИИ ЦОД 6 ч.