Sony подтвердила слухи о сентябрьской презентации State of Play: где, когда и что покажут

Издательство Sony Interactive Entertainment (SIE) официально анонсировало окружённую слухами сентябрьскую игровую презентацию State of Play и подтвердило первую премьеру предстоящего шоу.

Как стало известно, сентябрьский выпуск State of Play пройдёт в ночь с 24 на 25 сентября. Трансляция начнётся в 0:00 по московскому времени. За ходом развития мероприятия можно будет следить через YouTube, Twitch и TikTok.

На предстоящем State of Play зрителей ждёт более 35 минут демонстраций горячо ожидаемых игр от сторонних и независимых разработчиков, а также новости о проектах студий из объединения PlayStation Studios.

В частности, организаторы обещают показать без малого пять минут игрового процесса научно-фантастического роглайк-экшена Saros от создателей Returnal, Nex Machina и Alienation из финской студии Housemarque.

Ранее надёжный инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) докладывал, что одной из премьер сентябрьской State of Play может стать супергеройский боевик Marvel’s Wolverine от Insomniac Games — новый трейлер игры якобы уже готов.

Кроме того, Хендерсон ожидает появление шутера Marathon от Bungie, окружённой слухами метроидвании по God of War, боевика Phantom Blade Zero, а также допускает, что на шоу найдётся место Intergalactic: The Heretic Prophet и Ghost of Yotei.

Последний на сегодняшний день выпуск State of Play прошёл в начале месяца и был целиком посвящён амбициозному шпионскому боевику 007 First Light от датской студии IO Interactive (серия Hitman).