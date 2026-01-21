Clair Obscur: Expedition 33 опередила Elden Ring и стала самой титулованной игрой в истории

Рекорды существуют для того, чтобы их побеждать. Казавшийся недосягаемым результат в 435 наград «Игра года» у ролевого экшена с открытым миром Elden Ring от FromSoftware был превзойдён дерзким французским новичком.

Речь, конечно, о фэнтезийной пошаговой ролевой игре Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive. Согласно подсчётам пользователей форума ResetEra, к настоящему моменту проект заслужил 436 премий.

Показатель включает 311 наград от редакций разных изданий по всему миру и 125 титулов от пользователей (в том числе 3DNews) — по последнему результату Clair Obscur: Expedition 33 тоже установила новый рекорд.

Clair Obscur стала абсолютным триумфатором сезона наград в 2025 году — 70,5 % от всех «Игр года» досталось именно ей. Это, впрочем, не рекорд: у The Legend of Zelda: Ocarina of Time (87 %) и Street Fighter II (80 %) в своё время процент был выше.

У проекта Sandfall ещё есть шанс повторить достижение Baldur’s Gate 3. RPG от Larian признали лучшей пять ведущих премий: GDC Awards, The Game Awards, Golden Joystick Awards, DICE Awards и BAFTA Games Awards.

Clair Obscur: Expedition 33 уже победила на The Game Awards 2025 и Golden Joystick Awards 2025. Игра претендует на главную награду DICE Awards 2026 (пройдёт 12 февраля), GDC Awards 2026 (12 марта) и BAFTA Games Awards (17 апреля).

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля 2025 года на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и удивила разработчиков скромным по современным меркам бюджетом.