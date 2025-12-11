«Нам повезло быть одними из первых»: производственный бюджет Clair Obscur: Expedition 33 оказался удивительно скромным по современным меркам

Вышедшая весной фэнтезийная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от разработчиков из французской студии Sandfall Interactive оказалась примечательна по многим причинам, включая её бюджет.

Sandfall Interactive хотела доказать, что престижные игры можно сделать и с малой долей затрат, которые уходят на современные блокбастеры вроде Marvel’s Spider-Man 2 (около $300 млн) и The Last of Us Part II ($220 млн).

Как передаёт газета The New York Times со ссылкой на Sandfall, производственный бюджет Clair Obscur: Expedition 33 составил менее $10 млн. Стоимость игры удалось сократить за счёт нескольких факторов.

Во-первых, студия отказалась от открытого мира, ограничившись проверенной формулой с коридорами и обособленными боевыми аренами. В то же время мировая карта обошлась без излишней детализации.

Во-вторых, основная команда за время разработки разрослась всего до 30 человек, а боевые анимации, локализацию и маркетинг Sandfall отдала на аутсорс. Гонорар видных актёров озвучки взял на себя издатель, Kepler Interactive.

«Теперь у нас есть технологии, которые позволяют делать такие игры сравнительно небольшой командой. Подобные игры грядут. Нам повезло быть одними из первых», — заявил глава разработки Гийом Брош (Guillaume Broche).

Clair Obscur: Expedition 33 вышла 24 апреля на PC (Steam, EGS), PS5, Xbox Series X и S. Игра заслужила похвалу от президента Франции, продалась в количестве 5 млн копий и установила рекорд по количеству номинаций на The Game Awards.