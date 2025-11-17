Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции

Ведущий и исполнительный продюсер The Game Awards 2025 Джефф Кейли (Geoff Keighley) в рамках специальной трансляции раскрыл список номинантов предстоящей премии. Без рекордов не обошлось.
Лидер по числу номинаций на The Game Awards в 2025 году единоличный — у фэнтезийной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive их рекордные 12 штук (в десяти категориях).
Следом за Clair Obscur: Expedition 33 на почтенном отдалении идут Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei с семью номинациями, Hades 2 с шестью, Hollow Knight: Silksong с пятью и Split Fiction с четырьмя.
За звание лучшей игры года на The Game Awards 2025 сразятся упомянутые Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Hades 2 и Hollow Knight: Silksong, а также Kingdom Come: Deliverance 2 и Donkey Kong Bananza.
В рамках The Game Awards 2025 представлено 29 номинаций. Полный список претендентов на победу в них приведён ниже:
Игра года
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Donkey Kong Bananza;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong;
- Kingdom Come: Deliverance 2.
Лучший боевик
- Battlefield 6;
- Doom: The Dark Ages;
- Hades 2;
- Ninja Gaiden 4;
- Shinobi: Art of Vengeance.
Лучший приключенческий экшен
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Indiana Jones and the Great Circle;
- Hollow Knight: Silksong;
- Split Fiction.
Лучшая ролевая игра
- Avowed;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- The Outer Worlds 2;
- Monster Hunter Wilds.
Лучший файтинг
- 2XKO;
- Capcom Fighting Collection 2;
- Fatal Fury: City of the Wolves;
- Mortal Kombat: Legacy Kollection;
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.
Лучшая стратегия / Лучший симулятор
- The Alters;
- Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles;
- Jurassic World Evolution 3;
- Sid Meier’s Civilization VII;
- Tempest Rising;
- Two Point Museum.
Лучшая спортивная/гоночная игра
- EA Sports FC 26;
- F1 25;
- Mario Kart World;
- Rematch;
- Sonic Racing: CrossWorlds.
Лучший мультиплеер
- Arc Raiders;
- Battlefield 6;
- Elden Ring Nightreign;
- Peak;
- Split Fiction.
Лучшая игра для всей семьи
- Donkey Kong Bananza;
- Lego Party!;
- Lego Voyagers;
- Mario Kart World;
- Sonic Racing: CrossWorlds;
- Split Fiction.
Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности
- Alien: Rogue Incursion;
- Arken Age;
- Ghost Town;
- Marvel’s Deadpool VR;
- The Midnight Walk.
Лучшая мобильная игра
- Destiny: Rising;
- Persona 5: The Phantom X;
- Sonic Rumble;
- Umamusume: Pretty Derby;
- Wuthering Waves.
Лучшая поддержка
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Helldivers 2;
- Marvel Rivals;
- No Man’s Sky.
Лучшая поддержка сообщества
- Baldur’s Gate 3;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Helldivers 2;
- No Man’s Sky.
Лучшая независимая игра
- Absolum;
- Ball x Pit;
- Blue Prince;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучшая дебютная независимая игра
- Blue Prince;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Despelote;
- Dispatch;
- Megabonk.
Лучшая режиссура
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Split Fiction.
Лучшее повествование
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Silent Hill f.
Лучший визуальный стиль
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучший саундтрек
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Hades 2;
- Hollow Knight: Silksong.
Лучший дизайн звука
- Battlefield 6;
- Clair Obscur: Expedition 33;
- Death Stranding 2: On the Beach;
- Ghost of Yotei;
- Silent Hill f.
Лучшая актёрская игра
- Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
- Чарли Кокс (Charlie Cox) за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33;
- Эрика Иши (Erika Ishii) за роль Ацу в Ghost of Yotei;
- Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33;
- Конацу Като (Konatsu Kato) за роль Хинако в Silent Hill f;
- Трой Бейкер (Troy Baker) за роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle.
Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)
- Consume Me;
- Despelote;
- Lost Records: Bloom & Rage;
- South of Midnight;
- Wanderstop.
Лучшая инновация в сфере доступности
- Assassin’s Creed Shadows;
- Atomfall;
- Doom: The Dark Ages;
- EA Sports FC 26;
- South of Midnight.
Лучшая адаптация
- «Minecraft в кино»;
- Devil May Cry;
- второй сезон The Last of Us;
- «Splinter Cell: Караул смерти»;
- «Дожить до рассвета».
Самая ожидаемая игра
- 007 First Light;
- Grand Theft Auto VI;
- Marvel’s Wolverine;
- Resident Evil Requiem;
- The Witcher 4.
Лучшая киберспортивная игра
- Counter-Strike 2;
- Dota 2;
- League of Legends;
- Mobile Legends: Bang Bang;
- Valorant.
Лучший киберспортсмен
- Брок brawk Сомерхолдер (Valorant);
- Джейсон f0rsakeN Сусато (Valorant);
- Какеру Kakeru Ватанабе (Street Fighter);
- Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike 2);
- Сол MenaRD Леонардо (Street Fighter);
- Чон Chovy Джихун (League of Legends).
Лучшая киберспортивная команда
- Gen.G (League of Legends);
- NRG (Valorant);
- Team Falcons (Dota 2);
- Team Liquid (Mobile Legends: Bang Bang);
- Team Vitality (Counter-Strike 2).
Лучший блогер
- Caedrel;
- Кай Сенат (Kai Cenat);
- MoistCr1TiKaL;
- Сакура Мико (Sakura Miko);
- TheBurntPeanut.
Одновременно с объявлением номинантов The Game Awards 2025 открылась страница голосования на официальном сайте церемонии. Победители определяются жюри (90 % влияния на результат) и фанатами (10 %).
Трансляция The Game Awards 2025 начнётся 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Анонс номинантов и старт (целиком фанатского) голосования в категории «Голос игроков» ожидается позже.
Источник: