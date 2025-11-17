Сегодня 17 ноября 2025
Объявлены номинанты The Game Awards 2025 — Clair Obscur: Expedition 33 вне конкуренции

Ведущий и исполнительный продюсер The Game Awards 2025 Джефф Кейли (Geoff Keighley) в рамках специальной трансляции раскрыл список номинантов предстоящей премии. Без рекордов не обошлось.

Источник изображения: X (_ImAkira_)

Источник изображения: X (_ImAkira_)

Лидер по числу номинаций на The Game Awards в 2025 году единоличный — у фэнтезийной пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 от французской студии Sandfall Interactive их рекордные 12 штук (в десяти категориях).

Следом за Clair Obscur: Expedition 33 на почтенном отдалении идут Death Stranding 2: On the Beach и Ghost of Yotei с семью номинациями, Hades 2 с шестью, Hollow Knight: Silksong с пятью и Split Fiction с четырьмя.

Источник изображения: The Game Awards

Источник изображения: The Game Awards

За звание лучшей игры года на The Game Awards 2025 сразятся упомянутые Clair Obscur: Expedition 33, Death Stranding 2: On the Beach, Hades 2 и Hollow Knight: Silksong, а также Kingdom Come: Deliverance 2 и Donkey Kong Bananza.

В рамках The Game Awards 2025 представлено 29 номинаций. Полный список претендентов на победу в них приведён ниже:

Игра года

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Donkey Kong Bananza;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong;
  • Kingdom Come: Deliverance 2.

Лучший боевик

Лучший приключенческий экшен

Лучшая ролевая игра

Лучший файтинг

  • 2XKO;
  • Capcom Fighting Collection 2;
  • Fatal Fury: City of the Wolves;
  • Mortal Kombat: Legacy Kollection;
  • Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage.

Лучшая стратегия / Лучший симулятор

  • The Alters;
  • Final Fantasy Tactics — The Ivalice Chronicles;
  • Jurassic World Evolution 3;
  • Sid Meier’s Civilization VII;
  • Tempest Rising;
  • Two Point Museum.

Лучшая спортивная/гоночная игра

  • EA Sports FC 26;
  • F1 25;
  • Mario Kart World;
  • Rematch;
  • Sonic Racing: CrossWorlds.

Лучший мультиплеер

Лучшая игра для всей семьи

  • Donkey Kong Bananza;
  • Lego Party!;
  • Lego Voyagers;
  • Mario Kart World;
  • Sonic Racing: CrossWorlds;
  • Split Fiction.

Лучшая игра для виртуальной/дополненной реальности

  • Alien: Rogue Incursion;
  • Arken Age;
  • Ghost Town;
  • Marvel’s Deadpool VR;
  • The Midnight Walk.

Лучшая мобильная игра

  • Destiny: Rising;
  • Persona 5: The Phantom X;
  • Sonic Rumble;
  • Umamusume: Pretty Derby;
  • Wuthering Waves.

Лучшая поддержка

Лучшая поддержка сообщества

Лучшая независимая игра

  • Absolum;
  • Ball x Pit;
  • Blue Prince;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучшая дебютная независимая игра

  • Blue Prince;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Despelote;
  • Dispatch;
  • Megabonk.

Лучшая режиссура

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Split Fiction.

Лучшее повествование

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Kingdom Come: Deliverance 2;
  • Silent Hill f.

Лучший визуальный стиль

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучший саундтрек

  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Hades 2;
  • Hollow Knight: Silksong.

Лучший дизайн звука

  • Battlefield 6;
  • Clair Obscur: Expedition 33;
  • Death Stranding 2: On the Beach;
  • Ghost of Yotei;
  • Silent Hill f.

Лучшая актёрская игра

  • Бен Старр (Ben Starr) за роль Версо в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Чарли Кокс (Charlie Cox) за роль Гюстава в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Эрика Иши (Erika Ishii) за роль Ацу в Ghost of Yotei;
  • Дженнифер Инглиш (Jennifer English) за роль Маэль в Clair Obscur: Expedition 33;
  • Конацу Като (Konatsu Kato) за роль Хинако в Silent Hill f;
  • Трой Бейкер (Troy Baker) за роль Индианы Джонса в Indiana Jones and the Great Circle.

Games for Impact (игры с важным социальным подтекстом)

Лучшая инновация в сфере доступности

Лучшая адаптация

  • «Minecraft в кино»;
  • Devil May Cry;
  • второй сезон The Last of Us;
  • «Splinter Cell: Караул смерти»;
  • «Дожить до рассвета».

Самая ожидаемая игра

  • 007 First Light;
  • Grand Theft Auto VI;
  • Marvel’s Wolverine;
  • Resident Evil Requiem;
  • The Witcher 4.

Лучшая киберспортивная игра

  • Counter-Strike 2;
  • Dota 2;
  • League of Legends;
  • Mobile Legends: Bang Bang;
  • Valorant.

Лучший киберспортсмен

  • Брок brawk Сомерхолдер (Valorant);
  • Джейсон f0rsakeN Сусато (Valorant);
  • Какеру Kakeru Ватанабе (Street Fighter);
  • Матье ZywOo Эрбо (Counter-Strike 2);
  • Сол MenaRD Леонардо (Street Fighter);
  • Чон Chovy Джихун (League of Legends).

Лучшая киберспортивная команда

  • Gen.G (League of Legends);
  • NRG (Valorant);
  • Team Falcons (Dota 2);
  • Team Liquid (Mobile Legends: Bang Bang);
  • Team Vitality (Counter-Strike 2).

Лучший блогер

  • Caedrel;
  • Кай Сенат (Kai Cenat);
  • MoistCr1TiKaL;
  • Сакура Мико (Sakura Miko);
  • TheBurntPeanut.

Одновременно с объявлением номинантов The Game Awards 2025 открылась страница голосования на официальном сайте церемонии. Победители определяются жюри (90 % влияния на результат) и фанатами (10 %).

Трансляция The Game Awards 2025 начнётся 12 декабря в 3:30 по московскому времени. Анонс номинантов и старт (целиком фанатского) голосования в категории «Голос игроков» ожидается позже.

Источник:

Теги: the game awards 2025
