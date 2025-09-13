Сегодня 13 сентября 2025
Hollow Knight: Silksong — песнь страданий и радостей. Рецензия

 
Выбор редактора Шесть лет ожидания, тонны клоунского грима, «упавшие» цифровые магазины в день релиза — и вот самый желанный инди-долгострой наконец-то оказался на виртуальных полках. Достойна ли Silksong всех эмоциональных вложений, или же игра не стоила шума — расскажем в нашей рецензии
Жанр Экшен
Издатель Team Cherry
Разработчик Team Cherry
Минимальные требования Процессор Intel Core i3-3240 3,4 ГГц / AMD FX-4300 3,8 ГГц, 4 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 560 Ti / AMD Radeon HD 7750, 8 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11
Рекомендуемые требования

Процессор Intel Core i5-3470 3,2 ГГц / AMD Ryzen 3 2200G 3,5 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon R9 380
Дата выхода 4 сентября 2025 года
Возрастной ценз От 16 лет
Локализация Текст
Платформы

PC, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PS4, PS5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2
Официальный сайт

Играли на PC

Hollow Knight была не революционной метроидванией, но практически эталонным воплощением основ жанрового направления. Добавьте к этому обволакивающую атмосферу, выразительный визуальный стиль и филигранно выстроенное ощущение «потока» — и поймёте, почему Silksong так долго и так усердно ждали. И, подобно предшественнице, сиквел не переворачивает жанр, но решительно развивает сильные стороны оригинального проекта — лучше, краше, стремительнее и в разы зубодробительнее! Последнее особенно интересно, ведь высокая сложность многим игрокам пришлась не по душе (и не по зубам), а часть сообщества даже повесила на Silksong ярлыки «несправедливо трудной», «несбалансированной» и «переоценённой» игры. Справедливо ли это — давайте разберёмся.

#Суровый Фарлум

Hollow Knight: Silksong хронологически продолжает первую игру, но рассказывает новую историю. Хорнет (второстепенная героиня первой части, а ещё — сестра Рыцаря) похищена группой фанатиков с весьма туманными намерениями. Воительнице удаётся сбежать от похитителей, и теперь ей движет стремление выяснить, кто или что так рьяно пытается захватить её. Так героиня оказывается в центре грандиозного паломничества к Цитадели, за вратами которой скрываются ответы. Путь будет долгий и тернистый, порой буквально.

В землях королевства Фарлум поклонники Hollow Knight сразу почувствуют себя как дома: за каждым углом тут смертельные опасности, тяжкие испытания и свирепые враги. Так что стремительные удары смертоносной иглой и отточенная боевая эквилибристика станут вашим главным подспорьем в выживании. И хотя, в целом, многие основополагающие игровые элементы окажутся знакомыми — например, выбивание из врагов эссенции (шёлка), которую можно потратить на лечение или особые приёмы, — боевая система Hollow Knight: Silksong, подобно главной героине, куда более быстрая и яростная.

А ещё — игра куда менее терпима к ошибкам и необдуманным действиям. Даже рядовые противники требуют понимания их особенностей и шаблонов движений, серьёзной концентрации и ловкости пальцев. Ведь, как правило, супостаты тут быстрые, атакуют свирепыми комбинациями, прыгают в непредсказуемых направлениях, отскакивают от ударов и проводят хитрые финты с выпадами. Всё это частенько будет стоить Хорнет очков здоровья, а вам — нервных клеток.

И особенно это касается боссов, которых уместно сравнить со знаменитыми повелителями арен из Elden Ring: Shadow of the Erdtree. И если первые бои с ключевыми противниками Silksong покажутся непыльным испытанием, то уже с середины игры на пути встают куда более мощные враги — неистовые, словно Реллана, непредсказуемые, словно Мессмер и смертоносные, как Радан. Проще говоря, боссы Silksong живучие, быстрые и способны расправиться с Хорнет за пару секунд. У кого-то для этого припасены сокрушительные удары по области, кто-то заполоняет арену опасными объектами, кто-то коварно призывает на помощь жуков поменьше, а иные не чураются делать сразу несколько вещей из списка.

Добавьте к этому нюанс, что к самым неприятным боссам ещё и путь, как правило, самый заковыристый (например, чтобы добраться до Последней Судьи, предстоит продемонстрировать чудеса эквилибристики, и погибнуть в процессе — плёвое дело). Вдобавок выбивание босса из равновесия не даёт вам неуязвимости — тушка всё равно нанесёт урон. Да и без этого ситуации, когда будто бы и нет способа избежать фатального удара, случаются довольно часто. И вот, в тот самый момент, когда постоянно проигрываешь, а вера в своё мастерство улетучивается даже быстрее, чем здоровье в яростной схватке, так и тянет сказать, что разработчики не потрудились над балансом... Или же можно попробовать перестать проходить Hollow Knight: Silksong и начать в неё играть!

#Красота доступна смотрящим

Аналогия с нашумевшим DLC к Elden Ring не случайная — Silksong, как и творение мастера Миядзаки, не хочет, чтобы вы неистово мчались от босса к боссу в бесцеремонном желании поскорее увидеть финальные титры. И та, и другая игра жёстко осаживают охотников за быстрым дофамином, предлагая взамен что-то куда более тонкое и глубокое. Вместо ошалелой погони за трофеями, обе предлагают выдохнуть, остановиться, оглядеться и найти пусть и более длинный, но куда более надёжный и приятный путь.

Например, вместо остервенелого желания побыстрее затыкать босса иголкой — спокойно изучить поведение противника. И, например, подметить особенности движений Дикой Зверомухи и использовать это знание для того, чтобы обводить зверюгу вокруг пальца и безопасно наносить серьёзный урон. Или же понять, что от бубнов, которыми Вдова плотно заполоняет экран, можно увернуться… стоя на месте. И таких маленьких хитростей полно — каждая схватка испытывает не только рефлексы, но и проверяет умение смотреть, подмечать возможности и использовать эти знания для победы. С пониманием боссов будет пройти пусть и не просто, но о невозможности уже не будет и речи, а каждая выигранная схватка подарит сладчайший триумф!

Стремление изучать, а не пробегать, принесёт радость и за пределами поединков с брутальными боссами. А карта, компас и значки окажутся не менее важными игровыми инструментами, чем игла или метательные булавки. Ведь сам мир Фарлума невероятно обширен, а за каждым поворотом, закрытой дверью или недостижимой без определённой способности зоны (всё по канонам жанра) скрываются десятки историй, живых персонажей, трагичных и радостных моментов. В Silksong нет героев или ситуаций, которые не вызвали бы эмоционального отклика. А некоторые внезапные события, что ждут вас в мире игры, и вовсе способны разорвать сердце в клочья.

Вот одна небольшая история из поздней части игры, особенно задевшая меня: как-то раз по возвращении в Костяную Низину, деревушку, откуда пилигримы начинают своё восхождение, случилось внезапное нападение свирепого монстра, который буквально уничтожил локацию. И хотя победить зверюгу не составило особого труда, радости победа не принесла, ведь вокруг хаос и разруха, обитатели ранены и напуганы, а одного маленького жучка постигла совсем печальная судьба. Оправившись от неожиданного нападения, я продолжила путь. Но когда дорога приключений вновь привела меня в Костяную Низину, я стала свидетельницей похорон того самого бедолаги. Казалось бы, мелочь, но этот незначительный штришок добавляет игре неподдельной живости.

Из таких мелочей состоит вся Hollow Knight: Silksong. Она постоянно предлагает новые и новые открытия, не отпуская из состояния потока ни на секунду. В какой-то момент, например, вы до конца поймёте, как пользоваться той или иной механикой или способностью, и это откроет простор для новых находок. Для меня, например, стало неожиданностью, что иглончель (дают за победу на боссом) — это не только музыкальный ключ к обязательной двери, но и довольно причудливый инструмент для познания сюжетных и мирообразующих нюансов игры. Сыграйте мелодию противникам или же окружению — и удивитесь, сколько всего таит мир Silksong и сколько проникновенных историй он способен вам рассказать.

Эта игра не создана для того, чтобы «пролететь» её за пару вечеров — ею нужно проникнуться, научиться видеть пути и просто прочувствовать этот мир, оказавшись с ним в полной гармонии. И если вы не готовы к такому требовательному вовлечению, то едва ли Silksong вам понравится — для вас это будет очередная хардкорная метроидвания с «поломанным балансом» и «нечестными боссами». Но если готовы, то вас ждёт невероятно яркое и душевное приключение, которое надолго останется в вашем сердце.

***

Требовательность Silksong к вовлечению в процесс и свирепая сложность многих испытаний вполне справедливо оттолкнут некоторых геймеров. Однако отточенный, словно игла Хорнет, гейм-дизайн, множество тонких нарративных находок, приятно реализованное передвижение во всех плоскостях и исключительно отзывчивая боевая система с разнообразием приёмов и способов вести бой делают Hollow Knight: Silksong выдающейся игрой, в которой приятно находиться и которую увлекательно познавать.

Достоинства:

  • суровая, динамичная и отзывчивая боевая система;
  • таинственная магистральная история и уйма маленьких, но ярких сюжетных событий;
  • прекрасное визуальное воплощение;
  • чарующая музыка;
  • неповторимая атмосфера и мощное чувство потока.

Недостатки:

  • Silksong запросто может показаться чрезмерно сложной и несбалансированной, особенно если вы стремитесь побыстрее её пройти.

Графика

Hollow Knight: Silksong ошеломляет красотой видов, удивляет количеством деталей и глубиной визуальной проработки.

Звук

Звуковой дизайн локаций и окружения порой настолько убедителен, что проверяешь, не течет ли что в квартире и не надо ли закрыть окно, а то нещадно задувает. Аудиальная часть также информативна — по звуку вполне можно ориентироваться в незнакомых зонах, а в бою считывать действия врагов и подбирать контрмеры.

Музыкальная часть получилась выразительной и проникновенной — как простые напевы персонажей, так и пробирающие до мурашек хоровые партии и оркестровые партитуры.

Одиночная игра

Завораживающая и атмосферная метроидвания, уверенно и крепко удерживающая в чувстве потока от начала и до конца.

Оценочное время прохождения

Сразить главного сюжетного босса можно уже на двадцатом часу. Но зачем так спешить, если можно с удовольствием поизучать этот живой и объёмный мир, открыть все его секреты и вдоволь насладиться этой замечательной игрой. На это уйдёт примерно сорок-пятьдесят часов.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Если вы были без ума от Hollow Knight, то и похождения Хорнет оставят значимый след в сердце, ведь Silksong — идеальное продолжение, сделавшее знакомую формулу лучше во всём. Она весьма требовательна к игрокам, их навыкам и терпению, но то, что она готова дать взамен, стократ оправдывает все вложенные усилия.

Оценка: 10/10

Hollow Knight: Silksong
