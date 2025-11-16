Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия

Жанр Приключение Издатель AdHoc Studio Разработчик AdHoc Studio Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6400 2,7 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 2 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480, 25 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 580 Дата выхода 22 октября 2025 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5 Официальный сайт

Играли на PC

С каких только ракурсов не рассматривали супергероику: легковесные блокбастеры от Marvel, более мрачные комиксы DC, разнообразный постмодерн, возглавляемый «Пацанами». В Dispatch можно найти много параллелей, и больше всего по тону она напоминает «Неуязвимого» Роберта Киркмана (Robert Kirkman). Но все же игра не ощущается как салат из многократно переработанных идей. Проект хоть и дебютный для AdHoc, но на интерактивных историях авторы собаку съели: студия основана выходцами из Telltale, подарившей нам The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. А помогли им небезызвестные ролевики из Critical Role.

⇡#Кто ты без своего костюма?

Роберт Робертсон — простой парень без удивительных сил, не считая бронированного меха-костюма, доставшегося по наследству. В боевом облачении Роберт называет себя Мехаменом и борется с негодяями на улицах города — пока однажды костюм не получает повреждения, которые герой уже не может исправить. Без своего костюма он не гений, не миллиардер и даже не филантроп. Просто рукастый парень: и сантехнику починит, и механические манипуляторы, но вот вернуть к жизни мини-реактор уже не в состоянии. С геройством приходится завязать.

Но когда одна дверь закрывается, открывается другая — Роберта приглашают поработать диспетчером. Тем самым, что принимает звонки и вызывает на место происшествия бригаду для решения проблемы. Но есть одна тонкость. В мире Dispatch, помимо полиции или пожарных, есть и геройская служба, в которой мы и начинаем новую карьеру.

Конечно же, к нам попадает особая группа. Это не герои-работяги, а злодеи, которым общество дало шанс на реабилитацию. Ну не совсем злодеи. Скорее — третьесортные пешки, которым в иерархии криминального мира не светит обзавестись собственным заклятым врагом из числа героев.

Изначально команда кажется просто набором штампов. Мачо-пироман Фламбе, стервозная Невидива, обязательный супермен Феноменомен, демоница Малевола — все они далеки от пантеона запоминающихся персонажей. Но такой подход с успехом «приземляет» историю. Ведь в обычной жизни мало кто из нас — человек шекспировской судьбы. Отбери у действующих лиц суперсилы, и перед нами окажется уютная история о классических отщепенцах. Они не злые по сути, просто никто им не сказал, что совершать ошибки — это нормально.

Здесь особенно чувствуется влияние Critical Role. Впервые слышите? Если вы не следите за миром настольных ролевых игр, то, быть может, знакомы с анимационным сериалом The Legend of Vox Machine — он как раз поставлен по мотивам партий, разыгрываемых этой самой группой ролевиков. Состоит она из известных в игровой индустрии персон, в первую очередь — актеров озвучения. Мэттью Мерсер (Matthew Mercer), Лора Бейли (Laura Bailey) — кто-кто, а они знают, как вдохнуть в персонажей жизнь.

Роберт знакомится с «Я-командой» (кроме шуток, «Z-team» в оригинале), когда все ее члены не в лучшей форме. Кроме Фламбе — он всегда на высоте (по крайней мере, он сам в этом уверен). Главный герой не может заниматься единственным в жизни, что любит и умеет, а горе-негодяи на общественных работах не проявляют энтузиазма. И даже те из них, кто хотел бы изменить свою жизнь, не верят в успех. Конечно же, сломленные и разбитые личности обязательно должны помочь друг другу на пути духовного исцеления.

Повествование не дает Роберту разругаться с командой вдрызг и ведет к общему сплочению, но насколько они сблизятся, зависит от решений игрока. Как и в проектах Telltale, вы выбираете реплики в диалогах, а персонажи что-то постоянно запоминают. Есть варианты для романтического интереса и личных конфликтов. Следить за отношениями и их развитием — сплошное удовольствие. Именно когда вся группа собирается вместе, рождаются лучшие моменты истории. Как, например, посиделки на квартире в шестом эпизоде, представленные через прекрасный музыкальный номер.

Смотреть за происходящим без улыбки не получается. Герои постоянно подкалывают и друг друга, и самого Роберта. Хотя бы раз за эпизод захочется рассмеяться в голос. Особенно перебранки с Невидивой — настоящий фестиваль сарказма и двусмысленных намеков. При этом повествование удивительным образом сочетает шутливый тон и душевные эпизоды. В какой-то момент понимаешь, что за токсичностью скрываются ранимые люди, для которых сарказм — лишь броня от разочарований. Dispatch в итоге озвучивает простую, но важную мысль: не бойтесь просить о помощи. В тяжелые времена человеку нужно не чудо, а другой человек.

Dispatch не разыгрывает гомеровскую трагедию и практически обходится без удалого экшена. Боевые сцены даже не в каждом эпизоде встречаются. Но когда суперсилы все же идут в ход, игра радует изобретательной постановкой. Особенно насыщенной получилась последняя серия — видно, что все силы аниматоры бросили на яркий финал.

В бою на экране возникают простенькие QTE, в которых требуется только нажимать на мышку или дергать курсор в нужном направлении. И даже эти скромные взаимодействия можно отключить. Вы можете превратить Dispatch почти в мультсериал, где требуется периодически выбирать реплики в диалогах, определяя дальнейшее развитие сюжета. Почти.

⇡#Ваш звонок очень важен. Правда

Привычная для Telltale формула в Dispatch разбавлена симулятором собственно диспетчера. В каждом эпизоде предстоит отработать по паре смен, принимая вызовы и отправляя своих подопечных разбираться с проблемами. У заданий есть требования к характеристикам, поэтому отряд нужно подбирать исходя из сильных и слабых сторон персонажей. Игра не сообщает конкретные цифры, а намекает на нужные черты описанием. Например, если в вызове говорят что-то вроде «нужно догнать шайку бандитов», стоит выбрать кого-то ловкого.

После назначения вам остается лишь ждать результата. Чем ближе навыки выбранной группы к нужным требованиям, тем выше вероятность положительного исхода. В случае успеха персонажи получают опыт и растут в уровне. Если потерпят неудачу, то заработают лишь травму, а в случае повторного провала и вовсе угодят на больничную койку до конца смены.

Простая формула, напоминающая This is the Police, приятно разбавляет интерактивный мультфильм и работает на атмосферу. На вызове «Я-команда» активно переговаривается, что лучше раскрывает характеры всех участников. Правда, уследить за диалогами бывает сложно, ведь голова занята мыслями о том, как бы успеть ответить на все звонки и правильно подобрать бригады.

Сами по себе провалы в миссиях не страшны, поэтому не переживайте, если где-то не успели среагировать или ошиблись с выбранным героем. Но если поставили себе цель идеально отработать смену, то придется попотеть, а где-то и положиться на удачу. Нужно грамотно развить героев, чтобы под рукой были специалисты разного профиля, и вчитываться в описание запросов. Порой один правильно выбранный подопечный легко справляется с миссией, на которую предлагали отправить четверых.

В каждую смену попытались добавить свою изюминку. В одном из эпизодов в отряде вспыхнет конкуренция, и герои начнут делать подлянки друг другу. В другой раз в городе пропадает свет, так что параллельно с отработкой вызовов предстоит восстанавливать подачу электричества (через мини-игру со взломом). Глубины от управления отрядом ждать не стоит, но благодаря коротким сессиям и уникальным ситуациям работать диспетчером не надоедает до финала.

* * *

Dispatch оказалась внезапным и очень приятным сюрпризом. У Telltale были взлеты и падения, поэтому до конца нельзя было предсказать, какой же будет новая игра переродившейся студии. Но, к счастью, ответ однозначен — дебют AdHoc получился феноменоменальным. И хотя авторы говорили, что рассчитывали лишь на один сезон, хотелось бы увидеть «Я-команду» снова.

Достоинства:

уютная и по-своему целебная атмосфера дружбы аутсайдеров;

искрометные диалоги;

детальная анимация и приятная стилистика;

удачные вкрапления симулятора диспетчера, которые все же позволяют называть Dispatch видеоигрой.

Недостатки:

QTE могли бы быть и поинтереснее;

не всем героям удалось выделить достаточно времени.

Графика Настоящий оживший мультсериал, с хорошим бюджетом и талантливой командой аниматоров. Звук Саундтрек подобран со вкусом, а композиции, написанные специально для игры, хочется слушать отдельно (особенно песню из титров пятого эпизода). Актерский состав исключительно блистательный. Отдельно хочется отметить Джеффри Райта, который искрометно ругается при каждом появлении, и Лэнса Канстополиса в роли Фламбе — он просто великолепен. Одиночная игра Интерактивный мультсериал с выбором в диалогах и вкраплениями симулятора диспетчера. Оценочное время прохождения Восемь часовых эпизодов. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Dispatch — настоящая терапевтическая драмеди. С суперсилами, но про людей.

Оценка: 9,0/10

