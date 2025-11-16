Сегодня 16 ноября 2025
Dispatch — помощь уже в пути. Рецензия

 
Dispatch можно легко принять за очередную историю про героев в трико. И отчасти это, конечно, будет правдой. Но убери из сюжета все суперсилы, и он по-прежнему будет увлекать. Меха-костюмы, огонь из рук — это все антураж, а в чем же сердце истории? Ищем ответ в рецензии
Жанр Приключение
Издатель AdHoc Studio
Разработчик AdHoc Studio
Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6400 2,7 ГГц / AMD Ryzen 5 1400 3,2 ГГц, 2 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 970 / AMD Radeon RX 480, 25 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam
Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-7400 3,0 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,4 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 / AMD Radeon RX 580
Дата выхода 22 октября 2025 года
Возрастной ценз От 17 лет
Локализация Текст
Платформы PC, PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PC

С каких только ракурсов не рассматривали супергероику: легковесные блокбастеры от Marvel, более мрачные комиксы DC, разнообразный постмодерн, возглавляемый «Пацанами». В Dispatch можно найти много параллелей, и больше всего по тону она напоминает «Неуязвимого» Роберта Киркмана (Robert Kirkman). Но все же игра не ощущается как салат из многократно переработанных идей. Проект хоть и дебютный для AdHoc, но на интерактивных историях авторы собаку съели: студия основана выходцами из Telltale, подарившей нам The Wolf Among Us и Tales from the Borderlands. А помогли им небезызвестные ролевики из Critical Role.

Ну, здесь даже подпись не нужно придумывать

Ну здесь даже подпись не нужно придумывать

#Кто ты без своего костюма?

Роберт Робертсон — простой парень без удивительных сил, не считая бронированного меха-костюма, доставшегося по наследству. В боевом облачении Роберт называет себя Мехаменом и борется с негодяями на улицах города — пока однажды костюм не получает повреждения, которые герой уже не может исправить. Без своего костюма он не гений, не миллиардер и даже не филантроп. Просто рукастый парень: и сантехнику починит, и механические манипуляторы, но вот вернуть к жизни мини-реактор уже не в состоянии. С геройством приходится завязать.

Но когда одна дверь закрывается, открывается другая — Роберта приглашают поработать диспетчером. Тем самым, что принимает звонки и вызывает на место происшествия бригаду для решения проблемы. Но есть одна тонкость. В мире Dispatch, помимо полиции или пожарных, есть и геройская служба, в которой мы и начинаем новую карьеру.

Конечно же, к нам попадает особая группа. Это не герои-работяги, а злодеи, которым общество дало шанс на реабилитацию. Ну не совсем злодеи. Скорее — третьесортные пешки, которым в иерархии криминального мира не светит обзавестись собственным заклятым врагом из числа героев.

Да, парни так живут и считают это нормальным

Да, парни так живут и считают это нормальным

Изначально команда кажется просто набором штампов. Мачо-пироман Фламбе, стервозная Невидива, обязательный супермен Феноменомен, демоница Малевола — все они далеки от пантеона запоминающихся персонажей. Но такой подход с успехом «приземляет» историю. Ведь в обычной жизни мало кто из нас — человек шекспировской судьбы. Отбери у действующих лиц суперсилы, и перед нами окажется уютная история о классических отщепенцах. Они не злые по сути, просто никто им не сказал, что совершать ошибки — это нормально.

Здесь особенно чувствуется влияние Critical Role. Впервые слышите? Если вы не следите за миром настольных ролевых игр, то, быть может, знакомы с анимационным сериалом The Legend of Vox Machine — он как раз поставлен по мотивам партий, разыгрываемых этой самой группой ролевиков. Состоит она из известных в игровой индустрии персон, в первую очередь — актеров озвучения. Мэттью Мерсер (Matthew Mercer), Лора Бейли (Laura Bailey) — кто-кто, а они знают, как вдохнуть в персонажей жизнь.

Роберт знакомится с «Я-командой» (кроме шуток, «Z-team» в оригинале), когда все ее члены не в лучшей форме. Кроме Фламбе — он всегда на высоте (по крайней мере, он сам в этом уверен). Главный герой не может заниматься единственным в жизни, что любит и умеет, а горе-негодяи на общественных работах не проявляют энтузиазма. И даже те из них, кто хотел бы изменить свою жизнь, не верят в успех. Конечно же, сломленные и разбитые личности обязательно должны помочь друг другу на пути духовного исцеления.

Некоторые герои работают эффективнее в определенных парах

Некоторые герои работают эффективнее в определенных парах

Повествование не дает Роберту разругаться с командой вдрызг и ведет к общему сплочению, но насколько они сблизятся, зависит от решений игрока. Как и в проектах Telltale, вы выбираете реплики в диалогах, а персонажи что-то постоянно запоминают. Есть варианты для романтического интереса и личных конфликтов. Следить за отношениями и их развитием — сплошное удовольствие. Именно когда вся группа собирается вместе, рождаются лучшие моменты истории. Как, например, посиделки на квартире в шестом эпизоде, представленные через прекрасный музыкальный номер.

Смотреть за происходящим без улыбки не получается. Герои постоянно подкалывают и друг друга, и самого Роберта. Хотя бы раз за эпизод захочется рассмеяться в голос. Особенно перебранки с Невидивой — настоящий фестиваль сарказма и двусмысленных намеков. При этом повествование удивительным образом сочетает шутливый тон и душевные эпизоды. В какой-то момент понимаешь, что за токсичностью скрываются ранимые люди, для которых сарказм — лишь броня от разочарований. Dispatch в итоге озвучивает простую, но важную мысль: не бойтесь просить о помощи. В тяжелые времена человеку нужно не чудо, а другой человек.

Dispatch не разыгрывает гомеровскую трагедию и практически обходится без удалого экшена. Боевые сцены даже не в каждом эпизоде встречаются. Но когда суперсилы все же идут в ход, игра радует изобретательной постановкой. Особенно насыщенной получилась последняя серия — видно, что все силы аниматоры бросили на яркий финал.

Одна из лучших сцен. Я не шучу

Одна из лучших сцен. Я не шучу

В бою на экране возникают простенькие QTE, в которых требуется только нажимать на мышку или дергать курсор в нужном направлении. И даже эти скромные взаимодействия можно отключить. Вы можете превратить Dispatch почти в мультсериал, где требуется периодически выбирать реплики в диалогах, определяя дальнейшее развитие сюжета. Почти.

#Ваш звонок очень важен. Правда

Привычная для Telltale формула в Dispatch разбавлена симулятором собственно диспетчера. В каждом эпизоде предстоит отработать по паре смен, принимая вызовы и отправляя своих подопечных разбираться с проблемами. У заданий есть требования к характеристикам, поэтому отряд нужно подбирать исходя из сильных и слабых сторон персонажей. Игра не сообщает конкретные цифры, а намекает на нужные черты описанием. Например, если в вызове говорят что-то вроде «нужно догнать шайку бандитов», стоит выбрать кого-то ловкого.

После назначения вам остается лишь ждать результата. Чем ближе навыки выбранной группы к нужным требованиям, тем выше вероятность положительного исхода. В случае успеха персонажи получают опыт и растут в уровне. Если потерпят неудачу, то заработают лишь травму, а в случае повторного провала и вовсе угодят на больничную койку до конца смены.

Вы узнаете об уникальных навыках героя, только если выполните определенные условия

Вы узнаете об уникальных навыках героя, только если выполните определенные условия

Простая формула, напоминающая This is the Police, приятно разбавляет интерактивный мультфильм и работает на атмосферу. На вызове «Я-команда» активно переговаривается, что лучше раскрывает характеры всех участников. Правда, уследить за диалогами бывает сложно, ведь голова занята мыслями о том, как бы успеть ответить на все звонки и правильно подобрать бригады.

Сами по себе провалы в миссиях не страшны, поэтому не переживайте, если где-то не успели среагировать или ошиблись с выбранным героем. Но если поставили себе цель идеально отработать смену, то придется попотеть, а где-то и положиться на удачу. Нужно грамотно развить героев, чтобы под рукой были специалисты разного профиля, и вчитываться в описание запросов. Порой один правильно выбранный подопечный легко справляется с миссией, на которую предлагали отправить четверых.

В каждую смену попытались добавить свою изюминку. В одном из эпизодов в отряде вспыхнет конкуренция, и герои начнут делать подлянки друг другу. В другой раз в городе пропадает свет, так что параллельно с отработкой вызовов предстоит восстанавливать подачу электричества (через мини-игру со взломом). Глубины от управления отрядом ждать не стоит, но благодаря коротким сессиям и уникальным ситуациям работать диспетчером не надоедает до финала.

Взлом — не самая увлекательная мини-игра, но для разнообразия сойдет

Взлом — не самая увлекательная мини-игра, но для разнообразия сойдет

* * *

Dispatch оказалась внезапным и очень приятным сюрпризом. У Telltale были взлеты и падения, поэтому до конца нельзя было предсказать, какой же будет новая игра переродившейся студии. Но, к счастью, ответ однозначен — дебют AdHoc получился феноменоменальным. И хотя авторы говорили, что рассчитывали лишь на один сезон, хотелось бы увидеть «Я-команду» снова.

Достоинства:

  • уютная и по-своему целебная атмосфера дружбы аутсайдеров;
  • искрометные диалоги;
  • детальная анимация и приятная стилистика;
  • удачные вкрапления симулятора диспетчера, которые все же позволяют называть Dispatch видеоигрой.

Недостатки:

  • QTE могли бы быть и поинтереснее;
  • не всем героям удалось выделить достаточно времени.

Графика

Настоящий оживший мультсериал, с хорошим бюджетом и талантливой командой аниматоров.

Звук

Саундтрек подобран со вкусом, а композиции, написанные специально для игры, хочется слушать отдельно (особенно песню из титров пятого эпизода). Актерский состав исключительно блистательный. Отдельно хочется отметить Джеффри Райта, который искрометно ругается при каждом появлении, и Лэнса Канстополиса в роли Фламбе — он просто великолепен.

Одиночная игра

Интерактивный мультсериал с выбором в диалогах и вкраплениями симулятора диспетчера.

Оценочное время прохождения

Восемь часовых эпизодов.

Коллективная игра

Не предусмотрена.

Общее впечатление

Dispatch — настоящая терапевтическая драмеди. С суперсилами, но про людей.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

Dispatch
