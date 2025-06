The Alters — сам себе экипаж. Рецензия

Жанр Симулятор выживания, приключение Издатель 11 bit Studios Разработчик 11 bit Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i7-6700 3,4 ГГц / AMD Ryzen 5 1600 3,2 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 или 6 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 570, 50 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-8700K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 7 5800X 3,8 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 6600 XT Дата выхода 13 июня 2025 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

В This War of Mine и дилогии Frostpunk коллектив 11 bit Studios предложил новый взгляд не только на градостроительные симуляторы, но и на симуляторы выживания. Однако если прошлые игры студии были приземлёнными и рассказывали либо о войне, либо о глобальном похолодании на Земле, то The Alters отправляет нас на другую планету. Получилось блистательное приключение, превосходящее все возможные ожидания — это одна из лучших научно-фантастических игр и в плане сюжета, и геймплейно она не скатывается в рутину благодаря интересным открытиям на каждом шагу.

⇡#Один, но не в одиночестве

Главный герой — Ян Дольский, капсула которого отклонилась от курса и совершила жёсткую посадку на другой планете. Он добирается до большой передвижной базы, где можно скрыться от нарастающей ночью радиации, вот только рядом больше никого нет — он на этой планете совершенно один, ведь другие члены экипажа загадочным образом погибли прямо в своих капсулах. К счастью, на базе есть связь с Землёй, и сотрудники корпорации, отправившей Яна и остальных в эту экспедицию, дистанционно помогают герою остаться в живых. По профессии он обычный строитель — не учёный и уж тем более не капитан, так что многое для него в новинку, и справиться со всеми задачами собственноручно ему не под силу. Пока не выясняется, что на планете есть залежи рапидия — загадочного минерала, меняющего незавидную ситуацию в лучшую сторону. Или нет…

Оказывается, в квантовом компьютере на базе сохранена биография Яна, в которой подробно описаны все события в его жизни: как он устраивался на работу, его романтические отношения, детские переживания и так далее. Рапидий же позволяет создавать копии Яна, прошлое которых чем-то отличается — например, если настоящий Ян покинул родительский дом в 18 лет, то в другой жизни он там остался. Или выбрал другое место работы. Эти изменения повлияли бы на его профессию — он стал бы не строителем, а шахтёром, инженером, ботаником или кем-то ещё. Из таких копий, альтеров, мы и создаём новый экипаж. Вот построили мы, к примеру, лабораторию, и настоящему Яну там делать нечего. А вот если взглянуть на биографию, то увидишь, что какое-то решение могло привести его к профессии учёного — запасаемся рапидием и создаём Яна-учёного.

Со временем герою становится не так одиноко — альтеры не только занимаются разными делами на базе, но и составляют ему компанию. Несмотря на внешние сходства, все эти Яны — по большей части совершенно другие «люди»: умнее, глупее, трудоголики, пессимисты и так далее. Соответственно, взгляды на прошлое, настоящее и будущее у них различаются. Чем дольше эти персонажи проводят время вместе, тем чаще между ними могут возникать споры и разногласия. Иногда они происходят по сюжету — например, у вас есть два пути решения проблемы, и если одни альтеры предпочитают один вариант, то другие считают его бесчеловечным. Иногда мнения расходятся из-за всяких мелочей — кто-то хочет перейти на более здоровое питание, а кто-то считает это потерей ресурсов и времени.

Как результат, разные Яны получились полноценными персонажами, у каждого из которых есть собственные переживания и стремления. С ними всё интереснее проводить время, обсуждая то, что вас объединяет (до определённого момента в жизни) и что отличает. Например, любовные отношения — если настоящий Ян расстался со своей второй половинкой, то другой продолжил с ней жить, а третий вообще её не знает. Основная наша задача — покинуть планету в целости и сохранности, но частенько сценаристы отвлекаются на простые житейские обсуждения, которые ничуть не мешают. Напротив — не перестаёшь восхищаться тем, насколько умело авторы не только жонглируют разными темами, но и мастерски вписывают их в повествование. Не хочется спойлерить, но здесь нередко возникают замысловатые ситуации, о которых я даже не подумал бы, и в основном они связаны с альтерами. Так что беседуйте с ними как можно чаще — сюрпризы ждут на каждом шагу.

Локации меняются нечасто, а вот история получилась очень интересной и насыщенной событиями. То мы связываемся с представителями корпорации и по крупицам узнаём разные детали — что это за проект, какие цели преследует руководитель, насколько охотно нам готовы помогать и чем всё это может закончиться. То общаемся с альтерами — ссоримся, миримся, обсуждаем находки на планете и ищем способы приободрить наших Янов. И всегда помним, что каждое решение может повлиять на будущие события — либо просто на диалоги, либо на концовку, коих здесь шесть. Работа проделана огромная: за одно прохождение вам не удастся создать всех возможных альтеров, и, кого бы вы ни выбрали, каждый ненастоящий Ян окажется интересной личностью, с которой связано немало запоминающихся эпизодов.

Нередко в диалогах нужно выбирать реплики главного героя, и они повлияют на настроение альтера: ваши слова могут разгневать его, успокоить, взбунтовать, добавить уверенности. Конечно, одна или две неудачно брошенные фразы ничего существенно не изменят, но если вы постоянно будете ему хамить, то высокой работоспособности от него ожидать не стоит. Это, наверное, единственный странный элемент The Alters — зачем грубить кому-то, от кого зависит ваше выживание? Есть альтеры, которые не любят сюсюканье, но таких мало, и обычно после двух или трёх бесед уже знаешь, кому и как надо отвечать, и до конца игры это не меняется. Так что отыгрывать роль неотёсанного Яна вроде бы можно, но это вряд ли приведёт к чему-то хорошему.

⇡#Где лучшие условия? У нас на базе

Желательно со всеми дружить, всех хорошо кормить и всем обеспечивать отличные условия — тогда база станет идеальным убежищем, где все друг другу помогают. На среднем уровне сложности игру не назовёшь хардкорным симулятором выживания — в большинстве случаев ошибки можно исправить. Вы исследуете доступную территорию рядом с базой, ищете месторождения металлов и минералов, расставляете аванпосты, связываете их с базой и занимаетесь добычей — либо сами, либо отправляете альтеров. Собранные ресурсы потребуются внутри базы: из них мы строим новые помещения (от спален до тренажёрных залов) и создаём расходники, которых всегда не хватает. Тут и ремонтные наборы на случай, если одна из комнат перестанет функционировать, и радиационные фильтры, спасающие от заражения, и многое другое. Даже хорошая еда готовится в несколько этапов — сперва выращиваете овощи в оранжерее, а потом превращаете их на кухне в блюда.

Все альтеры в чём-то хороши — инженер мастерски всё чинит, нефтяник быстро очищает заражённые металлы и так далее. Они просто делают это эффективнее остальных, но на деле кто угодно может заниматься чем угодно. Тем более, что альтеры сами предлагают свои услуги, когда заканчивают дела — одним нажатием можно переместить ботаника из оранжереи к аванпосту для добычи минералов, если тот попросится. Со временем начинаешь прокачивать древа навыков, связанные с базой и не только, и процессы упрощаются, но появляются другие испытания. Например, чаще встречаешь за пределами базы аномалии, к которым требуется особый подход. Или приходится активнее пользоваться буровыми установками, чтобы расчищать путь.

Главный противник в The Alters — время. Во-первых, сутки заканчиваются довольно быстро, а к вечеру находиться за пределами базы опасно, поскольку радиация может вызвать ожоги. Во-вторых, периодически происходят магнитные бури, во время которых выше не только шанс заболеть, но и база подвергается испытанию на прочность — фильтры быстро сгорают, аппаратура ломается и так далее, поэтому до их наступления желательно запастись расходниками. Плюс по мере приближения Солнца сутки сокращаются и нужно раньше заканчивать с изучением окрестностей. Сильно нервничать из-за всего этого не приходится, но определённое напряжение возникает, так что спокойные дни стараешься проводить с максимальной пользой. А это означает частое взаимодействие с лучшими геймплейными составляющими The Alters.

***

В The Alters изумительно сочетаются отличный сюжет, увлекательный менеджмент и интересный, но не заставляющий паниковать на каждом шагу симулятор выживания. Это история о многом — об одиночестве, о жизненных решениях, о возможности изменить что-то, даже если кажется, что другого выбора нет. Играя в неё, постоянно думаешь, что не могут все эти составляющие так здорово сочетаться — всё время ожидаешь, что игра вот-вот развалится: начнёт глючить, сюжет поведёт куда-то не туда, альтеры станут странно себя вести, игровой процесс превратится в «тыкву». Но ничего этого не происходит — чем больше времени проводишь в The Alters, тем больше она нравится, и тем охотнее хочется рекомендовать её всем, кому нравятся и необычные игры, и неординарные истории.

Достоинства:

необычная для видеоигр многослойная история, удерживающая у экрана на протяжении всего прохождения;

разнообразные альтеры, совершенно не похожие друг на друга темпераментом и интересами;

увлекательные элементы симулятора выживания, не надоедающие благодаря частому появлению новых опций;

принятые решения оказывают заметное влияние как на диалоги и отношения с альтерами, так и на сюжет;

отличная система прогресса, постоянно открывающая новые возможности.

Недостатки:

отыгрывать неотёсанного и хамоватого персонажа возможно, но смысла в этом нет, поэтому в диалогах выбор реплик чаще всего очевиден.

Графика Красивые пейзажами и убедительные персонажи — пусть и пейзажей немного, а персонаж всего один (во многих лицах). Звук Атмосферный саундтрек вряд ли захочется слушать отдельно от игры, но он здорово дополняет и спокойные, и напряжённые сцены. Одиночная игра Смесь симулятора выживания и симулятора управления базой, приправленная захватывающей историей. Оценочное время прохождения От 25 до 30 часов — зависит от того, как часто будете отвлекаться от основной истории на исследование локаций и общение с альтерами. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Блистательная смесь жанров, задающая очень высокую планку не только для её создателей, но и для остальных подобных игр. Незабываемое приключение, поднимающее темы, о которых думаешь даже после прохождения.

Оценка: 10/10

Подробнее о системе оценок

Видео: