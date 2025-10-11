Silent Hill f — может, хватит уже? Рецензия

Жанр Экшен с элементами хоррора Издатель Konami Разработчик Neobards Entertainment Минимальные требования Процессор Intel Core i5-8400 4 ГГц / AMD Ryzen 5 2600 3,9 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1070 TI / AMD Radeon RX 5700, 50 Гбайт на накопителе, аккаунт в Steam/EGS Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i7-9700 4,7 ГГц / AMD Ryzen 5 5500 4,9 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 2080/ AMD Radeon RX 6800 XT Дата выхода 25 сентября 2025 года Возрастной ценз От 17 лет Локализация Нет Платформы PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5

Играли на PS5

Серии Silent Hill очень не повезло родиться в стенах Konami, поскольку после второй части она откровенно не понимала, куда двигаться дальше. Третья, изначальный сценарий которой должен был быть мрачнее SH2, сменила концепцию и стала банальным сиквелом дебютного выпуска, а SH4 и вовсе укатила в какие-то дебри. Тут бы остановиться, но Konami с завидным упорством продолжала отдавать серию на аутсорс, пережёвывая одну и ту же тему SH: Homecoming, Origins и Downpour. Компания даже успела издать диаблоид Book of Memories, где требовалось гонять чудовищ за случайно сгенерированного эмо-героя с моргенштерном. Серия, которая изначально состояла из вязких психологических хорроров, стала пародией на себя же, но к этому моменту всем ответственным уже было наплевать.

Единственным проектом, создатели которого поняли, что из «сайлента» нужно выкинуть сражения вообще, стал SH: Shattered Memories. Это своеобразное переосмысление первой части сделало упор на исследование, решение загадок, составление психологического профиля игрока и заигрывания с четвёртой стеной, что сильно выбивалось из общей картины самокопирования — до сих пор неплохо играется, кстати, так что ознакомьтесь, если в свое время пропустили. Впрочем, даже несмотря на этот просвет, всё кричало о том, что серию пора положить на полку.

И вроде бы от неё отстали, пока Konami пару лет назад не анонсировала аж несколько проектов. Самый важный, ремейк SH2, отдали третьесортной Bloober Team, которая не стала трогать сюжет, но геймплейно превратила игру в фестиваль скримеров с упором на сражения на манер The Callisto Protocol, где нужно было весело раскидывать всех дубиной, что кардинально шло вразрез с тем, какими способами оригинал нагнетал атмосферу. Бесплатная SH: The Short Message выглядела даже не пародией, а фанфиком на пародию, но хотя бы проходилась за час.

Ещё одним этапом новой волны издевательств стала Silent Hill f… И после её прохождения я готов простить все недочёты и SH2R, и Downpour, и даже Homecoming. Потому что назвать игру даже ответвлением серии у меня язык не поворачивается — это настолько далеко от того, за что Silent Hill когда-то полюбили, насколько это вообще возможно.

⇡#Зачем вы врали, господа

Уже по первым геймплейным роликам было видно, что SHf как-то слишком уж подозрительно похожа на «соулсборны», а не хоррор. При этом разработчики в многочисленных интервью отчаянно отнекивались и говорили, что, мол, нет, вы всё не так поняли, мы делаем ужастик. С экшен-элементами, да, но ужастик! Но если что-то выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это утка.

Весь игровой процесс этого недоразумения проще описать как «бета-версия Nioh в тумане». Почему «бета»? Да потому что там была идиотская система, когда персонаж несколько секунд не мог двигаться, если у него заканчивалась выносливость. Думаю, несложно догадаться, почему из релизной версии Nioh, где нужно много уворачиваться и сражаться с несколькими врагами одновременно, механику убрали.

Разработчики Silent Hill f додуматься до этого не смогли, поэтому контроль над Хинако, протагонисткой, теряется не только когда заканчивается выносливость, но и когда девушка делает два уклонения подряд. Вне зависимости от того, ушла полоска в ноль или нет. Причём расходуется она на всё: бег, удары, уклонения. И это в игре, где нужно иногда уносить ноги от кучи монстров. Где нужно на пятачке 2 × 2 метра или в узких коридорах сражаться с несколькими врагами. Где боссы и некоторые рядовые монстры вертят комбо почище товарищей из «соулсборнов». Справедливости ради, идеальное уклонение не тратит выносливости и замедляет время (потому что это то, чего все хотят от хорроров), могу лишь пожелать удачи попасть в отведённое для этого окно, когда удары сыплются со всех сторон.

И если отпрыгивает девушка стремительно, то всё остальное делает мучительно медленно. Есть куча способов показать слабость и неопытность протагониста, но здесь выбран самый раздражающий. На замах чем-то тяжелее ножа тратится несколько секунд, лечиться можно только в реальном времени (и, опять же, ме-е-е-едленно), восстановление выносливости запускается неадекватно долго. При этом твоё действие сбивается любым чихом, а вот для отмены действия врага даже усиленная атака может не сработать. Поэтому сражения с любым противником превращаются в унылую тягомотину, где целую вечность ждёшь удачной возможности ударить или контратаковать, наворачивая круги вокруг монстра. Можно, конечно, и бездумно нестись вперёд, но если не быть аккуратным, особенно на высоком уровне сложности, то даже один уродец вполне способен отправить Хинако на тот свет. Двое и больше — тем более. И прыгать вокруг них придётся в несколько раз дольше. Что было бы не так ужасно, будь сражений в игре немного.

Однако это не так. Исследовать локации на предмет полезных ресурсов и вечно ломающегося оружия всё равно придётся, что превращается в пытку. Открыл дверь — монстр. Открыл другую — монстр. Зашел за угол — мини-босс (которых всего два вида, так что повторяются они с завидной регулярностью). Прошел чуть вперёд — на голову с потолка свалился монстр, а из соседней комнаты прибежал ещё один. Тут нет нормального стелса, позволяющего тихо пройти мимо, нет скрытых убийств, помогающих хоть как-то сократить численность местных уродцев до момента открытого противостояния, а обещанная возможность убежать от угрозы иногда оборачивается преградой, которую невозможно отодвинуть, не расправившись с преследователями. Можете сказать — в классических SH врагов тоже хватало, чего придираться-то. Всё так, только они были больше предметом окружения, чем представляли опасность, уничтожались стремительно и с ними не нужно было обязательно пыхтеть по несколько минут, чтобы пройти дальше.

Как будто этого мало, в некоторые локации и лабиринты с загадками добавили бесконечно воскрешающихся упырей, которых нужно постоянно убивать. Или они появляются, если что-то не так сделать. Ведь очень классно пытаться понять, что от тебя хотят туманными намёками, когда вокруг постоянно мельтешит угроза, игнорировать которую не получится при всём желании.

Во второй половине, после получения Хинако определённых способностей, игра и вовсе трансформируется в анимешный приключенческий экшен. С этого момента SHf будет просто подкидывать одну боевую арену за другой, отказываться пускать вперёд, пока не убьёшь всех в округе, постоянно возвращать монстров на уже зачищенные локации и делать всё, чтобы до одури медлительная боевая система начала откровенно бесить. С боссами ещё веселее — они приехали сюда прямиком из «соулсов». Тут есть даже аналог схватки со Смоугом и Орнштейном! Да, в «хорроре», разработчики которого обещали, что он не будет экшеном.

Даже если подходить ко всему этому безобразию без каких-либо предубеждений и опыта прошлых Silent Hill, то геймплей оставляет желать лучшего. Здесь есть парочка спокойных моментов, когда не нужно постоянно кого-то убивать, а можно просто ходить и изучать локацию, и несколько довольно интересных загадок (их сложность тоже можно менять, но лучше оставить Hard), но в остальном это очень неудачная попытка сделать очередной «соулсборн». Где и почему в такой ситуации должно быть страшно — не особо понятно. Стандартные «внезапные» выпрыгивания из-за угла осточертели ещё в ремейке SH2, дёрганные анимации врагов и их дизайн могут напугать разве что тех, кто впервые видит хорроры, а на большее SHf не способна.

Первые части нагнетали атмосферу не тем, что ты видел, а тем, чего ты не видел. Они никогда не полагались на банальные скримеры, а когда рация начинала издавать помехи, это могло быть что угодно: монстр где-то впереди, безобидный таракан или же гейм-дизайнер решил пошутить. В сочетании с неприятным эмбиентом и безумным окружением продвигаться вперёд вязко и эмоционально тяжело. Тут же нет ни рации, ни страха неизвестности, ни «странного» визуального дизайна локаций, ни нормального звукового фона, ни каких-либо других инструментов, которые бы выбивали почву из-под ног, даже если рядом нет никаких угроз.

Игру мог бы вытащить сюжет, особенно с учётом нетипичных тем: сложности жизни японских женщин в шестидесятые, социальное давление и домашнее насилие. Повествование действительно упоминает всё вышеперечисленное, но делает это прямолинейно, прячет наиболее важные и раскрывающие персонажей сюжетные сцены за «Новой игрой +» (не надо так) и попросту не умеет держать интригу. Главным образом потому, что ключевой момент загадочных сюжетов — ответ на вопрос «почему это происходит» — выдаётся жирными намёками первой же заставкой и заметками в дневнике. Как если бы главный поворот SH2 дали на старте, а не в конце. Дальше SHf просто топчется на месте.

Да, есть запись о том, что отец любит пить и распускать руки. Я и так вижу, что у нестабильной девушки не всё в порядке с головой, а происходящее можно воспринимать как аллегорию на сопротивление давлению со стороны семьи/общества. Ещё и с друзьями не всё однозначно. Однако игра никак не развивает идею, её постоянно уносит в сторону диалогов ни о чём и нарочито жестоких сцен, которые вызовут хоть какой-то отклик разве что у тех, кто либо боится вида крови, либо эмпатичен сверх меры. Сейчас принято хвалить проекты не за раскрытие темы, а просто за её наличие — и SHf как раз из таких.

Заодно игра игнорирует одну из фишек хорроров, в особенности психологических — заигрывание с сознанием пользователя при помощи повествования и интерактивных элементов. В первых двух Silent Hill игрок вместе с персонажем погружался всё глубже и глубже в пучину безумия, потому что окружение становилось всё более нелогичным, всё больше и больше элементов работали по логике сна. В Eternal Darkness была шкала Sanity — чем ниже она опускалась, тем больше странных вещей, порой пробивающих четвёртую стену, происходило на уровнях. В SHf она, к слову, тоже есть, но используется лишь для… усиления ударов, что многое говорит о приоритетах разработчиков. Сатоси Кон в своём гениальном аниме Perfect Blue показывал разрушение личности — и под конец уже сам зритель начинал сомневаться в собственной адекватности. Даже Кодзима в финале MGS2 полоскал мозги разными приёмами так, что многим триллерам и не снилось.

Есть ещё много вариантов того, как можно сочетать интерактивные и повествовательные элементы, чтобы не просто какая-то там Хинако медленно теряла крышу, но и ты вместе с ней. Однако в SHf нет ни одной попытки как-то погрузить игрока в происходящее на экране, заставить его сомневаться хоть в чём-то или бояться. Разные концовки, зависящие от не совсем очевидных действий по ходу игры, тут не особо помогают. Единственно, что более-менее интересно — сильный упор на японскую мифологию, но, скорее всего, для западной аудитории это пройдёт мимо.

Silent Hill как серия перестала быть психологическим хоррором после второй части, а после четвёртой окончательно уехала в смешные попытки напихать как можно больше экшена в город с туманом, ведь именно бои с монстрами и туман сделали серию знаменитой — а не мощное повествование, безумный дизайн окружения и звуковое оформление. SHf — квинтэссенция вырождения «сайлента» и сборник всех глупых идей, которые в той или иной мере присутствовали во всех потугах что Konami, что других студий после SH2. Игра слишком кривая даже как самостоятельное произведение, даже если не вспоминать о ее принадлежности к серии Silent Hill (хотя сейчас сложно сказать, что такое Silent Hill вообще). Самое же страшное — аж целых 86 баллов на Metacritic. Если вот это — один из лучших «хорроров» последних лет, то, похоже, для жанра всё потеряно.

Достоинства:

в технологическом плане игра выглядит отлично;

редкие моменты тишины, где просто нужно что-то исследовать.

Недостатки:

удушающе медленная боевая система плоха сама по себе, а уж когда её насильно навязывают на протяжении 10 часов, то становится совсем печально;

боссы из Dark Souls;

от хоррора тут — только заявления разработчиков;

сюжет вместо создания интриги всю игру топчется на месте.

Графика Игра выдаёт отличную, иногда практически фотореалистичную картинку и стабильно работает на базовой PS5, но артефакты агрессивной реконструкции изображения порой выпирают слишком уж заметно. Звук Помимо Акиры Ямаоки, над звуковым сопровождением игры работало ещё 3 композитора — и все они не смогли написать ни одного запоминающегося трека, да и фоновый эмбиент не впечатляет. Одиночная игра Ужасно медленная боёвка, которую настырно навязывают, в сочетании с сюжетом, не умеющим держать интригу, делают из SHf далеко не лучшую игру. Даже если оценивать её как самостоятельное произведение, а не часть когда-то великой серии. Оценочное время прохождения Часов 8-12. Зависит от сложности сражений и того, как долго будете думать над загадками. На «Новую игру +» потребуется ещё столько же, поскольку там есть важные сюжетные моменты. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Разработчики обещали хоррор с экшен-элементами. В итоге экшен хромает на обе ноги, а единственный элемент хоррора — сам факт существования Silent Hill f.

Оценка: 5,0/10

