Сегодня 06 июля 2025
18+
MWC 2018 2018 Computex IFA 2018
3DNews Игры D Death Stranding 2: On the Beach — сиквел...
реклама
Игры
Самое интересное в новостях

Death Stranding 2: On the Beach — сиквел, который понравится не всем. Рецензия

 
Хидео Кодзима утверждал, что внёс изменения в Death Stranding 2, поскольку по ранним восторженным отзывам тестировщиков она оказалась «недостаточно противоречивой». Релизная версия действительно вызывает неоднозначные чувства, но есть ощущение, что не в том смысле, который подразумевал маэстро
⇣ Содержание
Жанр Экшен
Издатель Sony Interactive Entertainment
Разработчик Kojima Productions
Дата выхода 26 июня 2025 года
Возрастной ценз От 18 лет
Локализация Звук и текст
Платформы PlayStation 5
Официальный сайт

Играли на PlayStation 5

«Работа — такая же, как раньше», — говорит главный герой Death Stranding 2 после выполнения первой доставки. И он абсолютно прав — сиквел нашумевшего блокбастера Хидео Кодзимы слишком уж сильно похож на первую часть. Настолько, что спустя пару часов начинаешь ждать подвох. Может, дальше что-то изменится? Или это такой троллинг от маэстро — дескать, «я могу выпустить игру с тем же геймплеем и получить более высокие оценки»? Подвоха нет, это действительно очень похожее на предшественницу продолжение, в котором что-то улучшили, что-то упростили, а что-то оставили неизменным. И, хотя никакого эффекта новизны уже нет, во второй раз задумка Кодзимы работает лучше. Возможно, потому что понимаешь, чего ожидать.

#Повторение пройденного

Первая Death Stranding была так называемым артхаусным блокбастером — именитый гейм-дизайнер заручился поддержкой огромного издателя, пригласил звёзд кинематографа и вместе с командой сделал… симулятор курьера. Да ещё и так удачно совпало, что спустя несколько месяцев реальный мир начал походить на придуманный Кодзимой, когда люди запирались по домам из-за пандемии и многим казалось, что это никогда не кончится. До релиза было трудно понять, что это за игра, а после её выхода было неясно, как к ней относиться. Перегруженный терминами и событиями сюжет пытались сложить воедино, в геймплейных механиках видели метафоричность, кто-то называл Кодзиму гением, кто-то сумасшедшим — равнодушных не было.

В сиквеле у Сэма появился аналог Мимира из God of War, но значительно менее болтливый

В сиквеле у Сэма появился аналог Мимира из God of War, но значительно менее болтливый

Вторая часть столь же бурные обсуждения вряд ли вызовет — это уже не «неведомая зверушка», а просто новая Death Stranding. Тот же Сэм Бриджес в исполнении Нормана Ридуса, те же посиделки в личном помещении с возможностью принять душ, те же контрольные точки на карте и необходимость бегать из одной локации в другую, чтобы подключать все населённые пункты к коммуникационной (хиральной) сети. Вроде бы так и должно быть, не менять же жанр. Но в то же время от Кодзимы как будто ожидаешь другого, с его-то фантазией. Обманку с протагонистом в рекламной кампании Metal Gear Solid 2 он придумал задолго до того, как в The Last of Us Part II это попытались повторить, и в случае с Death Stranding можно было надеяться на что-нибудь эдакое.

Вместо этого мы получили практически то же самое, что и шесть лет назад. Даже сюжет структурно очень похож на историю в прошлой игре, особенно когда нам показывают фрагменты из жизни таинственного незнакомца, иногда вынуждая с ним перестреливаться, — только вместо Мадса Миккельсена теперь другой актёр. При этом повествование в сиквеле кажется более внятным, не таким бессвязным — помогает то, что во вселенной Death Stranding уже более-менее разбираешься. Если в случае с первой игрой всё было в новинку и требовалось вдумчиво вникать в детали мироустройства, то к сиквелу приходишь подготовленным. Что-то всё равно останется непонятным, но гора терминов (Выход Смерти, Береговые Твари, некроматери, Бридж-Бейби и так далее) уже не кажется Эверестом.

За развитием персонажей наблюдать интереснее, чем в первой части

За развитием персонажей наблюдать интереснее, чем в первой части

Поэтому за историей теперь действительно следишь, а не просто смотришь красивые ролики с участием известных актёров и режиссёров. И сюжет получился достаточно интересным, даже несмотря на самоповторы. После событий первой части Сэм становится курьером-фрилансером и живёт в глуши со «своим» ребёнком, но спокойной жизни отца-одиночки приходит конец — Фрэджайл (та девушка с зонтиком) просит Сэма подключить к хиральной сети Мексику. А заодно рассказывает о том, что в UCA (так здесь называют США) услуги курьеров больше не нужны, поскольку их заменили роботы, а потому все знакомые нам персонажи разбрелись кто куда. Зато в Мексике от людей вроде Сэма польза пока есть.

Правда, надолго мы там не задерживаемся — уже после нескольких доставок путешествие по Мексике завершается и мы переносимся на совершенно другой континент, в Австралию. И вот там начинается привычная Death Stranding, когда добираешься до первого распределительного центра, подключаешь его и тебе показывают карту страны, на которой загорается крошечный кусочек, — впереди несколько десятков часов беготни из точки А в точку Б. Конечно, с периодическими перерывами на сюжетные сцены — и посреди миссий, и в начале, и в конце, и на летающем корабле «Магеллан», где мы ночуем и время от времени общаемся со старыми и новыми друзьями. В сиквеле, как и в прошлой игре, полно запоминающихся личностей: герой режиссёра «Безумного Макса» Джорджа Миллера получился очень фактурным, экшен-сцены с участием Эль Фаннинг смотришь не отрываясь, а Хиггс в исполнении Троя Бэйкера ещё более чокнутый и эпатажный.

Как и в первой игре, Сэма заваливают комплиментами на каждом шагу

Как и в первой игре, Сэма заваливают комплиментами на каждом шагу

#Доставляет удовольствие

Так в чём же «противоречивость», которой добивался Кодзима? Видимо, в игровом процессе. Суть не поменялась — на протяжении всего прохождения мы будем брать заказы и заниматься доставкой то оружия, то материалов, то вообще диких животных. Вот только если в первой части нашими главными противниками были окружение и ландшафт, то в сиквеле с ними не возникает никаких проблем. Везде есть проторенные дорожки — и в лесах, и в горах, и в заснеженных локациях. В первой доставке мы попадаем в песчаную бурю, ожидая, что дальше природа будет нам часто вставлять палки в колёса. Но нет — бури легко пережить, а кратковременные землетрясения просто отнимают у игрока пару секунд и ничего не меняют.

Наибольшее недоумение вызывает то, что инструменты, которые в первой Death Stranding открывались только ближе к середине или даже концу игры, здесь доступны с самого начала. Ещё до отправки в Австралию вам дарят чертёж трицикла, а вскоре после этого вообще выдают внедорожник-пикап. И ничто не мешает всю игру гонять на нём, полностью игнорируя подавляющее большинство механик. Какие-то грузы просят не переворачивать во время доставки? Кладёшь их в пикап и ни о чём не беспокоишься. Посылки нельзя мочить в воде? Пикап не намокает ни в речках, ни в озёрах — тут даже утонуть-то негде. Груз запрещено повреждать? Если не врезаться на большой скорости в каждое дерево, пикап тоже спасает.

После подключения региона к хиральной сети появляется так много построек, что ничего самому создавать не нужно — всё уже сделали другие игроки

После подключения региона к хиральной сети появляется так много построек, что ничего самому создавать не нужно — всё уже сделали другие игроки

Конечно, можно игнорировать транспорт и играть в Death Stranding 2 так же, как в прошлую часть серии. Но это кажется странным, особенно когда трициклы и пикапы — далеко не единственное, что вываливают на игрока в первые часы. Тут тебе и контуры, которые надеваешь на ноги, чтобы быстрее бегать и больше грузов таскать. И монорельсы, связывающие друг с другом населённые пункты. А с «Магелланом» можно не только быстро телепортироваться в другое место, но и брать с собой десятки килограмм грузов и даже транспорт, и игра регулярно напоминает об этой опции через диалоги. В первой части о таком можно было только мечтать — там тоже были телепорты, но грузы таким образом перемещать не разрешалось.

Всё это значительно упрощает Death Stranding 2 — а ведь её создатели не постеснялись в 2019 году выпустить занудный, однообразный и не очень дружелюбный блокбастер. Здесь же Кодзима как будто пытался угодить всем подряд. Любители строить мосты и дороги могут этим заниматься чуть ли не с самого начала игры. Те, кому в первой части не нравилось перебираться через горы на своих двоих, могут везде свободно ездить. Фанаты экшенов тоже будут довольны — гранаты против Береговых Тварей (летающих мертвецов, создающих лужи смолы при тревоге) дают очень рано, равно как и чертежи всяких автоматов, дробовиков и пулемётов. А если вам по душе стелс, то и для него опции есть: гранаты-обманки, винтовки с глушителем и своеобразный дрон, позволяющий отмечать цели издалека.

Грузы порой дают настолько тяжёлые, словно пешая доставка как будто и не подразумевается

Грузы порой дают настолько тяжёлые, словно пешая доставка и не подразумевается

Игра стала легче и потеряла часть обаяния, но всё же показалась мне более увлекательной, чем предшественница. Первую игру я окрестил в рецензии «гениальной рутиной», и в продолжении эта рутина никуда не делась, но она уже не отнимает так много времени. Когда можешь легко перекидывать ресурсы в любую точку и быстро развозить грузы, выполнение поручений уже не утомляет — напротив, возникает желание прокачать отношения со всеми узлами на максимум, чтобы разблокировать все возможные награды. Гонять на пикапе, который автоматически собирает валяющиеся на земле потерянные посылки, а потом по очереди возвращать их заказчикам, заодно соглашаясь на новые заказы, не наскучивает. И я раз за разом отвлекался на эти побочные развлечения, откладывая сюжетные миссии на потом.

В то же время легко понять тех, кто не в восторге от сиквела из-за всех этих упрощений. Преодоление препятствий, подготовки к вылазкам, необходимость ставить лестницы для пересечения рек и разломов — первая часть не была хардкорным симулятором, но и лёгкой прогулкой её не назовёшь. Как минимум первое попадание в новый регион вызывало трудности — я частенько пил из фляги для восстановления выносливости, отдыхал прямо на земле, переобувался из-за разрушающихся ботинок. В сиквеле этим заниматься не приходится (хоть и можно), и игровой процесс лишился того, что делало первую Death Stranding столь необычной, спорной и способной генерировать запоминающиеся моменты во время игрового процесса, а не в сюжетных роликах. Первую часть не боялись сделать странной и даже провокационной (пускай ей за это и ставили самые разные оценки, от единицы до десятки), а вторая выглядит как её прилизанная версия, которая сгладила все углы, чтобы понравиться всем.

Многие сцены так красиво выглядят, что кнопкой снятия скриншота пользуешься чаще, чем принимаешь заказы

Многие сцены так красиво выглядят, что кнопкой снятия скриншота пользуешься чаще, чем принимаешь заказы

***

Когда Кодзима говорил о желании сделать Death Stranding 2 противоречивой, можно было подумать, что историю в продолжении поведут в другом направлении, добавят совершенно новые механики, сложность значительно повысят — предложат что-то, что удивит игроков так же, как в 2019 году. После прохождения сиквела трудно понять, что мэтр имел в виду. Противоречивость заключается в том, что вся (и без того невысокая) сложность улетучилась, и игра стала симулятором «современного» курьера, у которого с самого начала есть транспорт. Мне это изменение понравилось — потратив 50 часов на прохождение, я продолжаю просыпаться рано утром и выполнять заказы, чего с прошлой игрой не было. Хотя по сути я занимаюсь тем же, только в других декорациях и с другим арсеналом. Но трудно поверить в то, что серия только начала существование, а идеи у Кодзимы уже кончились. Возможно, какой-то подвох всё же есть…

Достоинства:

  • интересная история, и на этот раз более внятная, когда уже освоился с терминами и особенностями вселенной;
  • Мексика и Австралия выглядят завораживающе красиво;
  • доступ к транспорту с самого начала задаёт тон всей игре — доставки происходят намного быстрее, так что ими хочется заниматься чаще;
  • улучшенная боевая система, предлагающая возможности как любителям экшена, так и предпочитающим стелс;
  • многие достоинства прошлой игры, включая систему связи с другими игроками и совместное строительство, никуда не делись.

Недостатки:

  • слишком мало существенных изменений в игровом процессе, что делает игру больше похожей на Death Stranding 1.5;
  • инструменты из «эндгейма» первой части дают почти сразу, что значительно упрощает игровой процесс;
  • из-за легкодоступности транспорта передвигаться пешком требуется редко, из-за чего многие механики игнорируются.

Графика

С более разнообразным ландшафтом (лес, пустыня, горы, снег и так далее) графика впечатляет ещё больше, чем в первой части. Про лицевые анимации и говорить не приходится — они великолепны.

Звук

В сиквеле полно хорошей музыки, но Кодзима как будто предпочёл количество качеству, так что запоминающихся мелодий маловато. Радостно слышать в русской версии всё тех же актёров, которые озвучивали героев первой части.

Одиночная игра

Как и предшественница, вторая часть целиком состоит из доставок, в перерывах между которыми погружаешься в диалоги и сюжетные ролики. Сюжет стал более понятным, а доставки менее утомительными благодаря транспорту, который дают уже в самом начале.

Оценочное время прохождения

На сюжетную кампанию нужно потратить около 35 часов, но постоянно хочется отвлекаться на побочные развлечения, из-за которых это число вырастает до 50, а то и до 100.

Коллективная игра

Всё так же, как раньше: прямого взаимодействия с другими игроками нет, но созданные кем угодно постройки видны в других мирах и ими можно пользоваться. Фанаты уже опытные, так что мосты, генераторы, лестницы и прочие объекты расставлены в самых удобных местах, а их создатели собирают лайки грузовиками.

Общее впечатление

Практически та же игра, что и шесть лет назад, но с другим сюжетом и значительно пониженной сложностью. Ранний доступ к транспорту сильно всё упрощает, и те, кому прошлая игра не понравилась из-за медлительности, будут чувствовать себя здесь более комфортно. Но в следующий раз такой трюк уже вряд ли сработает, да и от Кодзимы ждёшь чего-то поинтереснее, чем просто повторения пройденного.

Оценка: 8,0/10

Подробнее о системе оценок

Видео:

Death Stranding 2: On the Beach
Death_Stranding_2_review_1.jpg
Смотреть все изображения (15)
Death_Stranding_2_review_2.jpg
Death_Stranding_2_review_7.jpg
Death_Stranding_2_review_3.jpg
Death_Stranding_2_review_4.jpg
Death_Stranding_2_review_5.jpg
Death_Stranding_2_review_6.jpg
Death_Stranding_2_review_8.jpg
Death_Stranding_2_review_9.jpg
Death_Stranding_2_review_10.jpg
Death_Stranding_2_review_11.jpg
Death_Stranding_2_review_12.jpg
Death_Stranding_2_review_13.jpg
Death_Stranding_2_review_14.jpg
Death_Stranding_2_review_15.jpg
Смотреть все
изображения (15)

 
 
⇣ Содержание
Если Вы заметили ошибку — выделите ее мышью и нажмите CTRL+ENTER.
Материалы по теме
Кодзима спрятал в Death Stranding 2: On the Beach отсылки к самому себе — они могут вызвать «сильный кринж»
«Мы возводили стены, а должны были строить мосты»: на PS5 вышла Death Stranding 2: On the Beach, а Кодзима опубликовал финальный трейлер игры
Критики оценили Death Stranding 2: On the Beach выше первой части, вопреки саботажу Кодзимы
Gamesblender № 733: «умирающая» Xbox, возвращение Red Dead Online и AMD FSR 4 на PlayStation
Two Falls (Nishu Takuatshina) — в поисках взаимопонимания. Рецензия
Rematch — лучшая версия дворового футбола. Рецензия
Теги: игра, кодзима, рецензия, death stranding 2: on the beach
игра, кодзима, рецензия, death stranding 2: on the beach
⇣ Комментарии
Прежде чем оставить комментарий, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами комментирования. Оставляя комментарий, вы подтверждаете ваше согласие с данными правилами и осознаете возможную ответственность за их нарушение.
Все комментарии премодерируются.
Комментарии загружаются...

© 1997—2025 Электронное периодическое издание "3ДНьюс" | Свидетельство о регистрации СМИ Эл ФС 77-22224

выдано Федеральной Службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия

При цитировании документа ссылка на сайт с указанием автора обязательна. Полное заимствование документа является нарушением
российского и международного законодательства и возможно только с согласия редакции 3DNews.

Яндекс.Метрика

Система Orphus

window-new
Контакты Поиск Реклама О сайте
Soft
Hard
Тренды 🔥
Тысячи россиян лишились доступа в интернет из-за массового сбоя у МТС и других операторов
Google изменит поиск под давлением ЕС: в топе выдачи теперь будут сайты конкурентов
Британский стартап объявил о разработке революционного алгоритма сжатия данных
Илон Маск перевезёт электростанцию из-за границы в США для своего прожорливого ИИ
Самые короткие дни на Земле в этом году ожидаются летом
Новая статья: Death Stranding 2: On the Beach — сиквел, который понравится не всем. Рецензия 2 ч.
Новая статья: Gamesblender № 733: «умирающая» Xbox, возвращение Red Dead Online и AMD FSR 4 на PlayStation 2 ч.
С начала года технологические компании США сократили 94 000 человек — и всё это из-за ИИ 7 ч.
Рынок российского ПО за год вырос на четверть и приблизился к 2,5 трлн руб. 12 ч.
Еврокомиссия подтвердила: правила по ИИ вступят в силу без отсрочки 22 ч.
Microsoft закрыла офис в Пакистане после 25 лет работы 22 ч.
ChatGPT стал инструментом для фишеров — пользователи получают неправильные ссылки 22 ч.
Новая статья: Two Falls (Nishu Takuatshina) — в поисках взаимопонимания. Рецензия 05-07 00:00
Продюсер Xbox посоветовал уволенным сотрудникам обратиться к ИИ, чтобы «снять эмоциональную нагрузку» 04-07 23:53
Загадочный хоррор OD от Кодзимы не попал в число жертв Microsoft — «по крайней мере, пока» 04-07 23:48
Esperanto, создатель уникального тысячеядерного RISC-V-ускорителя, закрывается — всех инженеров переманили крупные компании 41 мин.
Глобальные выбросы углекислого газа установили новый рекорд, несмотря на все усилия и потраченные средства 4 ч.
Xiaomi выпустила на глобальный рынок очки-наушники Smart Audio Glasses 6 ч.
Потеряшек не будет: зонд NASA «Новые горизонты» нашёл себя среди звёзд без помощи с Земли 10 ч.
Повальный спрос на HBM тормозит внедрение CXL- и PIM-памяти 11 ч.
Компактный компьютер Asus на суперчипе Nvidia Grace Blackwell выйдет 22 июля 11 ч.
Маску дали разрешение на 15 турбин для питания ИИ-суперкомпьютера xAI Colossus, но на снимках по-прежнему видны 24 турбины 11 ч.
Foxconn нарастила квартальную выручку благодаря заказам от Nvidia 12 ч.
Племянник изобретателя ZX Spectrum представил GamerCard — портативную консоль для ретро-игр 12 ч.
Подписанный Трампом «большой и прекрасный» закон поставил под угрозу важнейший источник прибыли Tesla 12 ч.