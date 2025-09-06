Shinobi: Art of Vengeance — молчаливый и опасный. Рецензия

Жанр Экшен, платформер Издатель Sega Разработчик Lizardcube Минимальные требования Процессор Intel Core 2 Quad Q9400 2,83 ГГц / AMD Phenom II X3 720 2,8 ГГц, 6 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 1 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GT 730 / AMD Radeon R7 240, 20 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-2300 2,8 ГГц / AMD FX-4350 4,2 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 11 и 2 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 650 Ti / AMD Radeon HD 7770 Дата выхода 29 августа 2025 года Возрастной ценз От 18 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

В портфолио Sega накопилось немало забытых серий, часть из которых издатель собирается в обозримом будущем возродить — об этих планах компания рассказывала ещё в 2023 году, анонсировав список из пяти наименований. Одной из франшиз в том списке была Shinobi, которая с 1987 года в том или ином виде появлялась на самых разных платформах, от игровых автоматов до портативных консолей, при этом последняя часть этой серии вышла аж 14 лет назад. Работу над брендом со столь богатой историей поручили коллективу Lizardcube, которому не впервой сдувать пыль веков — эта же студия подарила нам роскошную Streets of Rage 4. Так что ожидания от Shinobi: Art of Vengeance были высокими, и по большей части они оправдались.

Главным героем, как и в 1987-м, стал Джо Мусаси — его (видимо, отдавая дань уважения серии) даже озвучивать не стали, в отличие от других персонажей. Мусаси возглавляет клан Оборо, который уже много веков защищает человечество от неприятелей, которые то и дело пытаются его поработить. В начале игры Джо вновь приходится брать в руки катану и вспоминать боевые приёмы. Дело в том, что на планету напала вооружённая корпорация ENE, уничтожившая все армии мира, и единственной преградой на её пути остаётся как раз клан Оборо. Так что нам предстоит посетить больше дюжины разных локаций, от лаборатории по выращиванию мутантов до рыбного рынка, чтобы разрушить планы корпорации и победить её лидера, известного под именем Лорд Русэ.

История даже на фоне недавней Ninja Gaiden: Ragebound так себе — там сюжет тоже звёзд с неба не хватал, но хотя бы были забавные беседы слившихся воедино протагонистов. Тут же для юмора места совсем не нашлось, всё максимально серьёзно, а каждый злодей при встрече обязательно бросает пару пафосных фраз. В то же время диалоги не хочется пропускать из-за чудесных портретов героев — как и в случае со Streets of Rage 4. В плане визуального стиля новой Shinobi практически нет равных в этом жанре, переполненном пиксельными инди-платформерами и экшенами. Не то чтобы в пикселях было что-то плохое (та же Ragebound выглядит достаточно симпатично), но здесь все изображения здорово нарисованы от руки, а каждая встреча с боссом сопровождается красивым карандашным рисунком.

Над дизайном локаций тоже была проделана большая работа: отправляясь в новый регион, можно быть уверенным, что увидишь что-то совершенно новое — только в лаборатории на заднем фоне расставлены колбы с мутантами, только на рыбном рынке украшения местных лавок становятся платформами. Где-то прыгаешь по крышам горящих пагод, где-то видишь собственное отражение в лужах, где-то на заднем плане бегают противники или передвигаются какие-то механизмы — уникальны не только декорации, но и цветовая гамма, и даже настроение.

Геймплейно локации тоже друг от друга отличаются, в том числе благодаря системе прогресса, периодически одаривающей персонажа новыми умениями. Структурно Art of Vengeance похожа на Ragebound и другие подобные 2D-экшены: мир разделён на полтора десятка регионов, никак не связанных друг с другом. Но локации в этой игре непривычно крупные, за пять или десять минут их не пробежишь, даже если сильно постараешься. В среднем на один регион уходит минут сорок, из-за чего прохождение всей игры занимает порядка десяти часов.

Размер объясняется тем, что здешние карты — не просто коридоры, по которым бежишь слева направо, а целые регионы: с ответвлениями, скрытыми локациями, многочисленными коллекционными предметами и другими развлечениями. И они разнообразны — иногда в погонях участвуешь, иногда в платформенных «челленджах», иногда череду небольших арен проходишь.

При этом частенько есть возможность сделать шаг в сторону и, к примеру, попробовать запрыгнуть во-о-он на ту отвесную стену или заскочить на подозрительную платформу. А там наверняка ждёт секрет: либо сундук с горой валюты, либо реликвия, позволяющая открыть в магазине новые приёмы, либо наткнёшься на «элитные отряды»: вас запирают в небольшой комнате и вынуждают сражаться с несколькими волнами крепких врагов. А ещё в большинстве локаций спрятаны порталы жнеца — они переносят игрока в другие места, где нужно проходить непростые испытания.

Этим игра напоминает метроидванию — здесь даже есть телепорты, разбросанные по разным участкам локаций. А в некоторые зоны вообще невозможно сразу попасть, пока не откроешь ту или иную способность на более поздних уровнях. Например, разбивать стены или цепляться крюком за объекты в воздухе персонаж сразу не умеет, поэтому и зачистить локации на 100 % при первом посещении нельзя. Идея неплохая, но, кажется, именно сюда вписалась не лучшим образом — когда получаешь нужный инструмент, сразу возвращаться в старую локацию нет желания, поскольку награда вряд ли того стоит. Поэтому просто проходишь игру до конца, а уже потом прыгаешь по телепортам и собираешь то, что пропустил.

В любом случае, не за дизайн карт мы полюбили прошлую игру этой студии, а за боевую систему, и в Shinobi разработчики вновь показали высший класс. Даже просто размахивать катаной весело благодаря красивым анимациям и эффектам, но «боёвка» куда глубже. С первых минут учишься перекату, который не просто делает тебя на мгновение неуязвимым, но и позволяет сразу после его применения запустить цепочку атак и наносить урон противнику, который зачастую даже обернуться не успевает. Метелить врагов можно обычными и усиленными атаками. Какие-то комбо доступны сразу, а другие нужно покупать в магазине, тратя собранные монеты и вышеупомянутые реликвии.

Основное веселье начинается, когда под шкалой здоровья противников появляется шкала казни. Это что-то вроде выносливости оппонента: когда полоска заполнена, над его головой загорается символ, означающий, что можно встать в стойку ниндзя и эффектно добить противника. Это не только очень стильно выглядит, но и позволяет получить с поверженного врага больше трофеев — выбить из него лишнее золотишко, поправить здоровье и восполнить запас кунаев. Последние используются для дистанционных атак, но и вблизи их ничто не мешает швырять, тем более, что они заполняют шкалу казни быстрее, чем обычные лёгкие удары.

Ещё есть магические приёмы под названием нинпо, а когда заполняется собственная шкала ярости Джо, он может запустить ниндзюцу — мощную атаку, поражающую все цели на экране. Чем дальше проходишь игру, тем больший «профессионализм» от тебя ожидается. Например, на последних уровнях учишься совершать атаку в прыжке, разбивающую преграды под персонажем, и она же сносит прочные щиты противников. И на пути появляется всё больше тех, кто окружён защитной аурой, из-за которой их ни подбросить в воздух нельзя, ни оглушить. Да и спокойные эпизоды с платформингом усложняются, когда и по стенам можешь карабкаться, и крюком за объекты в воздухе цепляться.

Помимо новых умений и приёмов, важное значение имеют амулеты. Некоторые буквально вынуждают менять тактику в зависимости от налагаемого эффекта, который нередко привязан к счётчику комбо (он не сбивается со временем, а только при получении урона). Например, с одним из амулетов вы будете восстанавливать один кунай за каждый удар — для этого нужно комбо выше 10. С другим каждая успешная атака будет наносить всё больше урона — эффект включается при комбо выше 15. Остальные амулеты быстрее восстанавливают шкалу ярости, увеличивают наносимый урон, позволяют лечиться ударами по противникам, а не только выпадающими из них сферами. Здесь не то чтобы раздолье по части сборок, но различных вариаций достаточно.

***

В противостоянии между Ninja Gaiden: Ragebound и Shinobi: Art of Vengeance этим летом победила вторая. Если авторы «Гайдена» сделали упор на ностальгию и предложили классический ниндзя-экшен с небольшими уровнями в духе старых игр серии, то «Шиноби» — более современный взгляд на давно забытую франшизу. После прохождения открываются аркадный режим и отдельные сражения с боссами, что позволяет провести в игре ещё несколько часов после того, как по экрану поползут титры. Но и без этих бонусных развлечений Art of Vengeance вызывает достаточно много ярких эмоций, чтобы время от времени к ней хотелось возвращаться.

Достоинства:

непохожие друг на друга уровни, у каждого из которых есть уникальные особенности или сделан акцент на определённых игровых механиках;

зрелищная боевая система, требующая от игрока всё больше и больше умений по мере прохождения;

отличный визуальный стиль, с которым и персонажи, и локации выглядят восхитительно;

бонусные режимы, открывающиеся после финала, дают повод провести в игре ещё несколько часов.

Недостатки:

элементы метроидвании кажутся не до конца продуманными — к старым локациям не хочется возвращаться сразу после получения новых умений, да и смысла в этом мало.

Графика Если вам понравился визуальный стиль Streets of Rage 4 с нарисованными от руки героями и задниками, то и тут захочется рассматривать портреты и окружение. Звук Заводной саундтрек, как и подобает подобным экшен-платформерам. Одиночная игра Сюжетная кампания поделена на полтора десятка уровней, и по мере получения способностей можно возвращаться на старые локации, чтобы найти оставшиеся «собирашки». После концовки открываются два бонусных режима, но новый контент там ожидать не стоит. Оценочное время прохождения 10 часов на сюжет и ещё парочка на зачистку локаций. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Весёлый и зрелищный экшен-платформер, который не просто пытается вызвать ностальгию, а двигает вперёд старую серию с многолетней историей.

Оценка: 9,0/10

Shinobi: Art of Vengeance

