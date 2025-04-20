Blue Prince — особняк желаний. Рецензия

Жанр Роглайк, головоломка Издатель Raw Fury Разработчик Dogubomb Минимальные требования Процессор Intel Core i5-2300 2,8 ГГц / AMD Ryzen 3 1200 3,1 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 6 или 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580, 6 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-4690K 3,5 ГГц / AMD Ryzen 5 1500X 3,7 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1080 / AMD RX 5700 Дата выхода 10 апреля 2025 года Локализация Нет Возрастной ценз От 3 лет Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

В отличие от метроидваний, которые довольно схожи между собой, роглайки не перестают удивлять свежими идеями. Причём иногда даже в пределах поджанра, как показала прошлогодняя Balatro, не похожая ни на один карточный «рогалик». К какому поджанру относить Blue Prince — непонятно: тут есть элементы и головоломки, и «настолки», и немного детектива. Иногда подобные сборные солянки становятся отличными играми, которые оставляют след в истории индустрии, и всё указывает на то, что Blue Prince станет одним из таких проектов. Но с некоторыми оговорками.

Саймон приходит к огромному особняку, который завещал ему покойный двоюродный дед. По прибытии парня ждёт сюрприз — просто так получить наследство ему не удастся. Последняя воля старика связана с таинственной сорок шестой комнатой, до которой Саймону нужно добраться, чтобы завладеть всем имуществом. Мы примерно понимаем, каких размеров здание и где именно эта комната, но нельзя просто взять и пройти туда по коридорам — коридоров-то нет. Да и комнат нет. Особняк каждый день меняется, а его внутреннее убранство зависит исключительно от наших решений.

Когда заходишь через главный вход в фойе, видишь три двери, ведущие в разные стороны. Подходишь к одной из них — и игра предлагает три комнаты на выбор. Это может быть столовая с горсткой ресурсов, которые пригодятся в текущем забеге; или бильярдный зал с головоломкой, оформленной в виде доски для игры в дартс; или лаборатория с компьютером и множеством записок, валяющихся на столах и развешанных по стенам; или оранжерея с растениями, горшками и лейками. Если у вас нет игральной кости, которую изредка можно найти в доме, выбирать приходится исключительно из трёх вариантов — и вы не можете отойти от двери и принять решение потом, нужно делать это здесь и сейчас.

Звучит просто — пока не понимаешь, что далеко не во всех комнатах есть двери, которые позволяют продвигаться дальше по дому. Например, в спальне всего одна дверь — если вы её создадите, получится тупик, придётся разворачиваться и идти в другое помещение, с двумя или более дверями. То же самое с кладовкой, из неё выход только один — назад. Но это не значит, что такие комнаты бесполезны, — как раз наоборот. Там могут быть предметы и расходники, которые позволят либо исследовать другие части здания, либо получить доступ к ценной информации, которая прольёт свет на сюжет или даст подсказки для решения головоломок. Так что приходится делать выбор: соорудить коридор с четырьмя выходами, в котором кроме них ничего нет, или пожертвовать несколькими проходами ради получения расходников?

Видов ресурсов в Blue Prince не так много, но каждый из них по-своему ценный. Золотые монетки пригодятся, если захотите построить магазин с полезными (и дорогими) товарами. Драгоценные камни необходимы для создания некоторых комнат — обычно такие помещения самые редкие. Уже упомянутые игральные кости позволяют заменить три предложенные комнаты на другие — главное не расстраиваться, если альтернатива окажется хуже. Ну а ключами открываешь сундуки, которые иногда появляются в комнатах (порой даже в тех, где их раньше не было), а в некоторых случаях их приходится тратить и на двери.

Есть и ещё один ресурс — шаги. Каждый день персонаж начинает с пятьюдесятью шагами, и при попадании в любую комнату один из них отбирают. В пределах помещения перемещаться можно сколько угодно, но как только вы пересекаете порог, количество уменьшается. Это своего рода запас энергии, восполнить который не так уж просто: некоторые комнаты дают несколько шагов, изредка на столах лежат яблоки или бананы, плюс в столовой можно заказать сытное блюдо. Но в большинстве случаев полагаешься лишь на свои силы, и в этом есть элемент стратегического планирования.

На первых порах хочется строить как можно более длинный коридор и добираться в самый дальний угол здания, но я бы не советовал тратить на это время — всё равно вряд ли получится. Желательно цепляться за возможность построить комнаты, которые не видел ранее, поскольку там может найтись что-то, что упростит следующие попытки пройти испытание. Например, решение загадки в одном помещении может найтись в совершенно другом. Или подсказка в одной из записок пригодится при посещении комнаты, на которую впервые наткнёшься лишь спустя несколько часов. Во время прохождения Blue Prince стоит держать рядом листок и ручку, чтобы записывать каждую мелочь, — полезным может оказаться то, на что поначалу даже не обратил внимание.

Игра интересна тем, что долгое время остаётся очень загадочной, а каждый следующий забег отличается от предыдущего. Одна из попыток будет не очень удачной из-за малого количества ключей, зато драгоценных камней соберёте столько, что откроете казавшиеся неприступными комнаты. В другой «экспедиции» вы с лёгкостью заполучите инструменты, на которые прежде тратили с трудом собранные монеты. При третьем посещении — наткнётесь на записку, в которой объясняется загадка, найденная ещё в начале прохождения, и вы вновь будете охотиться за той комнатой, казавшейся тогда не очень нужной. Не говоря уже о перманентных бонусах, которыми награждают самых любопытных и догадливых, — тут и появление в списке новых комнат, и улучшения имеющихся, и прочие апгрейды, которые лучше не спойлерить.

Загадки в игре по большей части замечательные — есть те, для которых написаны целые инструкции (а их ещё найти надо), а есть такие, где решение предстоит понять самостоятельно. Иногда недостаточно просто найти загадку и разгадать её на месте — нужно иметь с собой те или иные предметы. Например, увеличительное стекло кажется ненужным, если у вас хорошее зрение и большой телевизор/монитор, но в нескольких ситуациях оно очень сильно спасает и открывает новые опции. А новые опции побуждают начинать день заново и искать, где можно применить те или иные знания. Поэтому даже забеги, заканчивающиеся на полпути из-за большого количества тупиков, не портят впечатление — из них тоже выносишь что-то ценное, что пригодится в последующие часы.

Но есть пара загадок, которые мне не понравились, и они связаны с тем, что разработчики-американцы банально не подумали о других частях света. Во-первых, одна из головоломок на момент написания статьи непроходима для тех, у кого на устройстве 24-часовой формат времени, а не 12-часовой. Загадку можно решить, изменив настройки Windows или консоли, хотя и это не гарантия — мне не помогло. Во-вторых, даты в Blue Prince имеют большое значение, а американцы пишут сначала месяц, а потом день — это международный стандарт, но многие европейцы и азиаты привыкли к формату дд/мм/гггг. Да и одни и те же праздники разные народы отмечают в разные дни, а тут одна из загадок построена на этом. Так что без обращения к поисковику как минимум в паре мест не обойтись.

В остальном игра не перестаёт впечатлять и вызывает в основном положительные эмоции. Но если провести в ней достаточно много времени, случайная генерация может немного раздражать: то на выбор предлагают плохие комнаты, то вынужден в сотый раз открывать одно и то же помещение, потому что в нём всегда лежит ключ, а он точно пригодится. К счастью, некоторые комнаты даже приятно посещать раз за разом — например, ту, где стоят три коробочки с утверждениями, одно из которых всегда правдиво, а другое — ложно. Даже спустя несколько дней я не встречал там повторяющиеся фразы. В то же время загадка с дартсом, хоть она и тоже меняется, надоедает из-за затянутости и необходимости запоминать правила. Но ей прощаешь это, когда за прохождение получаешь горстку монет и идёшь покупать лопату. Зачем она — узнаете сами.

***

Лично меня Blue Prince впечатлила не так сильно, как в своё время The Witness, а мультижанровостью я уже восхитился в этом году в Keep Driving. Но трудно спорить с тем, что это великолепная игра и новое слово в жанре, — наверняка в будущем мы не раз увидим подобные роглайк-головоломки от других разработчиков. Здесь и загадки интересные (ну, подавляющее большинство), и история особняка любопытная, и оторваться от процесса трудно, поскольку новые зацепки и подсказки находишь постоянно, а затем пытаешься их где-нибудь применить. Некоторые идеи восхищают, некоторые раздражают, но скучно никогда не бывает — это не просто необычный роглайк, а мастер-класс по гейм-дизайну и проект, который заслуживает внимания каждого, кто ценит в играх оригинальность.

Достоинства:

оригинальная концепция и сочетание жанров, которого раньше не было;

достаточное разнообразие забегов благодаря случайной генерации комнат и ресурсов;

по большей части интересные головоломки, особенно те, в которых догадываться до решения нужно самому;

отличный гейм-дизайн, побуждающий обращать внимание на каждую деталь.

Недостатки:

пара неудачных загадок, связанных с (внезапно) культурным барьером;

случайная генерация порой отнимает ощущение контроля над игрой.

Графика Простенькая стилизованная графика — бюджетность очевидна, но выглядит всё очень приятно, а комнаты разительно отличаются друг от друга убранством. Звук Приятная музыка, которая никак не отвлекает даже во время решения непростых головоломок. Одиночная игра Симбиоз головоломки и роглайка, который хочется перепроходить вновь и вновь ради достижения финальной цели. Хотя, как это часто бывает в играх этого жанра, финальная цель на самом деле не совсем финальная. Оценочное время прохождения За 20 часов можно добраться до нужной комнаты, но будут поводы провести в игре ещё примерно столько же времени. Коллективная игра Не предусмотрена. Общее впечатление Роглайк-головоломка, которая не только способна увлечь на много дней, но и станет основоположницей нового поджанра и долгие годы будет вдохновлять инди-разработчиков.

Оценка: 9,0/10

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Blue Prince

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