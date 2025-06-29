Rematch — лучшая версия дворового футбола. Рецензия

Жанр Симулятор, аркада Издатель Kepler Interactive Разработчик Sloclap Минимальные требования Процессор Intel Core i5-9400 2,9 ГГц / AMD Ryzen 5 3400G 3,7 ГГц, 8 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 1060 / AMD Radeon RX 5500, 20 Гбайт на жёстком диске Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-11600K 3,9 ГГц / AMD Ryzen 7 3700X 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 8 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 6700 XT Дата выхода 19 июня 2025 года Возрастной ценз От 3 лет Локализация Текст Платформы PC, PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S Официальный сайт

Играли на Xbox Series S

Жанр аркадных футбольных игр практически умер — даже EA уже давно не вспоминает о своей FIFA Street, что уж говорить о разработчиках поменьше. Нежданно-негаданно в этом жанре решили выступить разработчики Absolver и Sifu — и несмотря на то, что бить лица в Rematch никому не надо, фирменный почерк этого коллектива узнаётся сразу. Это соревновательный мультиплеер-проект с простыми на первый взгляд механиками, которые легко освоить, но успех здесь зависит от понимания тонкостей, которые приходят с опытом, а не во время короткого обучения. Ну и эгоистам тут делать нечего — играть нужно в команде, независимо от выбранного режима.

Rematch предлагает матчи формата 3 на 3, 4 на 4 и 5 на 5. Они отличаются размером поля и количеством игроков, но суть не меняется — небольшие команды играют друг против друга в сильно упрощённую версию классического футбола. Здесь нет таких понятий, как аут, офсайд, штрафной удар и пенальти. Даже судьи нет, так что выдавать жёлтые и красные карточки некому. Но и в бесконтрольный мордобой матчи не превращаются — самое «ужасное», что можно сделать, — это совершить подкат, чтобы выбить мяч из-под ног соперника. Однако на его здоровье это никак не скажется.

В начале матча происходит распределение ролей: кто-то становится вратарём, кто-то — защитником или атакующим игроком. А в случае гола все меняются местами, и тот, кто находился ближе к центру поля, переносится к воротам, и наоборот. При этом роли не фиксированные — вратарь может убежать вперёд и эффектно сбросить перчатки, превратившись в обычного нападающего, а другой игрок при желании встанет на его место. Так что если вы думаете, что ловить мячи руками лучше всех умеете именно вы, ничто не помешает заниматься этим на протяжении всего матча.

Задача в каждом матче — забить больше голов в чужие ворота, чем команда соперников. Независимо от выбранного режима, матчи длятся по шесть минут, а если вдруг одна команда побеждает с перевесом в четыре мяча, то состязание завершается досрочно. Если же по истечении шести минут счёт равный, добавляется дополнительное время — таймер не остановится, пока кто-то не забьёт. Так что всё происходит очень быстро и без затягиваний — когда команды одинаково сильные, игроки носятся по полю и теряют счёт времени, а когда одна значительно сильнее другой, матч даже не успевает толком начаться.

Хотя правила в трёх разных режимах одни и те же, геймплейно они заметно отличаются. В «3 на 3» больше возможностей проявить себя, поскольку защитников мало, и в этом режиме вратарю иногда есть смысл выбегать к центру поля, чтобы повысить шансы забить гол. Но нужно быть готовым быстро вернуться, если соперники завладеют мячом. «4 на 4» — своего рода золотая середина: тут и командное взаимодействие важно, и яркие моменты можно создавать достаточно часто. А в «5 на 5» больше хаоса — это, конечно, не настоящий футбол с двумя десятками игроков, но всё равно борьба за мяч бывает очень ожесточённой.

⇡#Да дай ты мне пас!

Все эти режимы объединяет то, что характерно для многих командных мультиплеерных игр, — немалая часть игроков считает себя лучше остальных. То ли они не доверяют товарищам по команде, то ли чувствуют себя новыми Месси и Роналду, то ли «ачивки» выбивают — как бы то ни было, понятие паса многим из них неведомо. Они готовы пробежать через всё поле, а потом ударить по воротам так, что даже самый криворукий вратарь сможет с закрытыми глазами поймать мяч. В рейтинговом режиме с этим получше, но в обычном очень редко попадаются люди с периферийным зрением.

Таких игроков можно понять — управление непростое. Ты не просто нажимаешь на кнопку и делаешь передачу игроку неподалёку. При этом пас не обязательно означает, что другой член команды ловко поймает мяч и побежит дальше, — он легко может его потерять. Во-первых, нужно быстро направлять стик в верную сторону, а это не всегда просто, когда к тебе все прижимаются и пытаются выбить мяч. Во-вторых, мяч не «магнитится» к ногам слишком сильно — если его пинаешь, можешь быстро потерять контроль, особенно при ускоренном беге. Со временем учишься лучше им владеть, исполняя всякие простенькие трюки вроде перебрасывания через свою голову, но это происходит далеко не сразу.

Поэтому перед тем, как отправляться в полноценные матчи, желательно не только пройти обучение, но и побегать по полю в одиночку — понажимать на кнопки и разобраться в управлении. Опробовать оборонительную стойку, в которой можно отражать удары, а также стойку для дриблинга, в которой можно маневрировать и выполнять финты. Бить по мячу разными кнопками — тут позволяют и перебрасывать его через оппонентов, и бить низом. А ещё есть кручёные удары — когда придаёшь мячу вращение, вратарю сложнее его поймать. Я бы рекомендовал научиться исполнять комбинацию ударов: бить со всей силы по стенке за воротами, а потом быстро отбивать после этого мяч в ворота — аутов в этой игре нет, поле окружено заслоном, так что такой приём пригодится чуть ли не в каждом матче.

Когда начинаешь нормально играть, а команда охотно совершает передачи, Rematch дарит такие же яркие впечатления, как Rocket League. А иногда — даже ярче. Носишься по полю, исполняешь финты, встаёшь на место вратаря, если там никого нет, ловишь мяч, выбегаешь с ним на центр, пасуешь, бьёшь… Красивые голы повышают боевой дух команды, а пропущенные побуждают играть агрессивнее. Самые крутые моменты — когда твоя команда проигрывает 0–3, находясь в шаге от поражения, и вдруг один из вас забивает гол. Сразу начинаешь верить, что шансы ещё есть, и иногда даже удаётся перевернуть счёт, после чего возникает желание запустить следующий матч. Да и после проигрышей хочется делать то же самое — очень уж хорош геймплей.

Но без нескольких (и довольно больших) ложек дёгтя не обошлось, и главная из них — качество сетевого кода. В моём случае большинство матчей игрались нормально, но бывали ситуации, когда всё шло наперекосяк. То мяч пролетает сквозь голкипера, хотя на экране ты видел, что он летел ему в руки. То игроки начинают телепортироваться прямо рядом с воротами, из-за чего не успеваешь реагировать на их удары. То сам мяч прыгает из точки в точку и не понимаешь, куда за ним бежать. Эти проблемы были ещё во время бета-тестирования, и расстраивает, что они до сих пор не исправлены, — возможно, сетевой код таким и останется, как минимум в ближайшем будущем.

Остальные проблемы не так существенны, но вызывают большое удивление. Отсутствие кроссплея в 2025 году выглядит очень смешно — да, создатели называют его внедрение приоритетной задачей, но она должна была быть таковой ещё на ранних этапах разработки. Рейтинговый режим есть только в формате 5 на 5 — тоже непонятно, почему так сделано. Система подбора игроков выставляет команды друзей против не знакомых друг с другом одиночек, и это не было бы проблемой, если бы была возможность создать команду из понравившихся тебе соратников — как это происходит в Overwatch. Но нет, все расходятся кто куда, так что матчи-реванши, вынесенные в название игры, невозможны. В нынешнем виде Rematch напоминает игру из раннего доступа, к которой многое ещё не успели прикрутить — зато не забыли микротранзакции, пускай там и исключительно «косметика».

***

Rematch настолько же захватывающая, насколько и раздражающая. Матчи короткие, но зрелищные и весёлые, а развивать свои навыки виртуального футболиста можно бесконечно — наверняка в будущем найдутся эффективные стратегии, которые пока что ещё не придумали. В то же время технические недоработки и отсутствие привычных для мультиплеерных игр опций удивляют — казуальная аудитория закроет на всё это глаза, но те, кто планируют посвятить Rematch много недель, месяцев и лет, могут потерять интерес, если ничего не изменится. Поэтому пока что завышать оценку было бы неправильно, но велика вероятность того, что со временем итог под этим обзором станет не столь актуален — как, в принципе, происходит со многими онлайн-играми.

Достоинства:

весёлый игровой процесс в любом режиме — почти в каждом матче можешь генерировать крутые моменты;

большие возможности для развития собственных навыков;

рейтинговый режим доступен с релиза;

приятный визуальный стиль и не отвлекающий саундтрек.

Недостатки:

серверы иногда портят впечатление из-за телепортирующихся мячей и игроков;

отсутствие базовых вещей вроде кроссплея или возможности остаться в той же команде после одного матча;

рейтинговый режим доступен только в формате «5 на 5».

Графика Представьте Absolver или Sifu, только вместо мастеров боевых искусств — футболисты. Визуальный стиль узнаваемый, но в новых декорациях, и выглядит всё замечательно. Звук Динамический саундтрек меняется в зависимости от счёта или близости мяча к воротам, но не отвлекает этим, а делает каждый опасный момент более напряжённым. Одиночная игра Это не Sifu — одиночной кампании тут вообще нет. Есть пролог, где обучают азам, а также отдельный тренировочный режим и возможность побегать по полю в одиночку, но в целом заниматься за пределами мультиплеера нечем. Оценочное время прохождения Вряд ли игра разонравится так быстро, что после первого же матча её забросишь. Зато если всё пойдёт как по маслу, готовьтесь поздно ложиться спать и рано вставать как минимум в первые дни — оторваться очень трудно. Коллективная игра Сначала доступны обычные матчи в трёх форматах, а по достижении пятого уровня аккаунта открываются рейтинговые, но только «5 на 5». В одиночку игры получаются достаточно весёлыми, но лучше позвать друзей, иначе сожжёте все нервные клетки из-за эгоистичных игроков, отказывающихся давать пасы. Общее впечатление Пока что Rematch похожа на игру из раннего доступа — отличный и захватывающий геймплей соседствует с нестабильными серверами и нехваткой базовых опций, которых ждешь от современных командных игр.

Оценка: 7,5/10

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Rematch

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