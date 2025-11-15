|
ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия
Играли на PC
Не прошло и месяца с выхода ироничного эвакуационного экшена Escape From Duckov, как на арену ворвался новый представитель жанра. И на этот раз куда более серьёзный и мрачный: действие ARC Raiders разворачивается на изрядно потрёпанной Земле, где сначала бушевали невиданные природные катаклизмы, а затем с неба начали падать арки — машины неизвестного происхождения, загнавшие последних выживших под землю. Надежды на возвращение на поверхность нет, ведь эти машины чрезвычайно опасны и неисчислимы: стоит одной пасть, как с неба тут же обрушится другая. И потому лишь самые отважные смельчаки отваживаются на смертельно опасные вылазки наверх — на поиски припасов, деталей и других необходимых для выживания вещей. Этих смельчаков называют рейдерами, и мы — одни из них.
На первый взгляд ARC Raiders не сильно отличается от других проектов жанра. Тот же игровой цикл, состоящий из вылазок, разбора добычи и усиления разных аспектов рейдера. Те же принципы взаимодействия с другими игроками. Тот же подскакивающий адреналин от звуков выстрелов, раздающихся неподалёку от точки эвакуации, где вы готовитесь покинуть локацию с полным рюкзаком ценного хабара. И всё же разница ощущается, особенно во множестве удобных мелочей.
Пожалуй, главное, что ARC Raiders даёт жанру — максимально комфортный игровой опыт на ранних этапах игры. Без переусложнённой системы инвентаря, без нагромождения систем и механик, без сложной навигации по десятку различных меню. Первые пять часов игры вы вообще можете не думать о чем-то, кроме тактики выживания на самих вылазках. И даже о выкладке на первых порах можно особенно не волноваться — ведь всегда можно экипировать бесплатный комплект, дающий неплохие шансы на выживание.
Чем опытнее вы становитесь, тем реже будете лезть на рожон, а вылазка, целиком проведённая с «холодным» стволом, будет ощущаться как исключительный успех. Ведь даже бой с самыми маленькими арками может доставить массу проблем, не говоря уже о том, что на звуки выстрелов среагируют и более опасные машины, справиться с которыми с «базовым» огнестрелом будет проблематично. Но порой нажимать на курок необходимо, а рано или поздно вы окажетесь в довольно щекотливой ситуации… И в тот самый момент, когда машины вас окружили, выносливость из-за перегруза оказалась на нуле, а ветхая пушка вообще не справляется с бронёй смертоносного прыгуна, пришедшего на звуки возни, вы и задумаетесь о том, что стоило бы уделить внимание расширению своих боевых возможностей.
К счастью, и этот аспект реализован куда удобнее, чем у других представителей жанра — во многом за счёт понятного и простого интерфейса. В Сперанце, подземном оплоте людей, можно прокачаться: увеличить запас выносливости, уменьшить производимый шум или, скажем, ускорить процесс вскрытия контейнеров. А на добытые на вылазке ресурсы можно построить разные верстаки, на которых можно отремонтировать, усилить или собрать оружие, или изготовить более надёжный щит. Также можно переработать материалы в более ценные, которые пригодятся для различных улучшений. А ещё — взять да и собрать разные дополнительные приспособления вроде портативного зиплайна, баррикады, гранат или блокировщика дверей. В особенно сложных ситуациях каждая такая штуковина может стать решающей.
Несмотря на обилие всевозможных ресурсов, предметов и всего прочего, в богатом ассортименте опций едва ли удастся запутаться — всё удобно категорировано и расписано. Ну а те, кому и при таком удобстве лень копаться в нюансах крафтинга, всегда могут просто продать всю ненужную добычу, а на вырученные средства купить всё необходимое у торговцев. Иногда они предлагают даже что-то помощнее того, что можно было бы собрать на верстаке. Впрочем, в какой-то момент вам всё равно захочется и улучшить любимый ствол, и добавить ему пару обвесов, и собрать парочку боевых инструментов, что превратят вас в грозу просторов ARC Raiders.
Ещё одна важная вещь, которую ARC Raiders привнесла в жанр — высокий темп буквально всего: разборки ненужной и сортировки нужной добычи, подготовки выкладки на экспедицию или, скажем, перестрелок. Благодаря динамичной системе движения, даже позиционный бой с использованием проходит довольно лихо. Да и продолжительность вылазок невелика — редко когда от старта партии до эвакуации (или возврата на базу другим способом) пройдёт больше десяти минут. Особенно если это не осмысленная экспедиция с конкретной целью (добычей конкретного ресурса, выполнением квеста или охотой на определённого арка), а рядовой набег на ящики и контейнеры ради сбора базовых припасов. Во время таких вылазок можно набить карманы до отказа за пару минут и молниеносно метнуться к ближайшей точке выхода, не потратив в целом и пяти минут.
Впрочем, чрезмерная спешка может сыграть с вами злую шутку, ведь, несмотря на всё удобство, мир ARC Raiders — суровое место, где любая ошибка может стоить всего нажитого на вылазке. Потеряли бдительность и понеслись к точке эвакуации без оглядки — получили пулю или привлекли группу арков; без необходимости начали бой — к вам сбегутся все окрестные противники; полезете без плана на крупную машину — земля пухом; промахнётесь в ответственный момент — прощайтесь с хабаром.
Можно немного подстраховаться и отправиться на вылазку в составе группы из трёх человек. Так и тылы бо́льшую часть времени будут прикрыты, и огневая мощь ощутимо возрастёт, и эвакуации станут куда более безопасными. Правда, и добычу придётся делить на троих, а за самое ценное может и вовсе разгореться спор в голосовом чате. Абсолютно реальная ситуация: сопартиец начал орать на меня и другого рейдера, чтобы мы не трогали сбитых арков, потому что это он их сбил.
Но такие ситуации единичны — преимущественно рейдеры стараются не вздорить как с коллегами в составе своей группы, так и со случайными бойцами в ходе экспедиции. И ARC Raiders всячески этому способствует. В первую очередь на нарративном уровне — ведь в мире, где беспощадные машины захватили планету, убивать друг друга за пригоршню хлама в карманах кажется морально неприемлемым. Но также есть и пара практических нюансов. Например, рейдер, попавший в засаду, благодаря богатому спектру манёвров (вроде кувырка или скольжения) может легко уйти из-под огня и тут же дать сдачи, отправив обидчика в Сперанцу ни с чем. К тому же, как я уже упоминала, на выстрелы слетятся ближайшие арки, и тут уже будет не до разбора чужого добра — свои бы ноги унести.
Вот и получается, что охота на других рейдеров — дело неблагородное, неблагодарное и во многом бессмысленное. Куда лучше действовать сообща, даже если вы начали вылазку поодиночке. Да и помогать коллегам по опасному промыслу — хороший тон. Например, отогнать ос от рейдера в беде, подсказать направление заплутавшему охотнику за добычей или же поделиться бинтом с раненым бойцом. Я как-то раз помогла безопасно покинуть локацию случайному новичку, а по дороге к лифту рассказывала, как в ARC Raiders всё устроено. А в другой раз уже сама спрашивала у пробегавшего мимо рейдера, не найдётся ли у него тостера (необходим для улучшения верстака) и где их вообще можно добыть, на что мне указали пару возможных мест. А как-то раз получилось стихийно объединиться с другими рейдерами в схватке с опасным арком. И хотя далеко не все пережили тот бой, да и от смертоносной машины оставшиеся в итоге разбежались, само ощущение ситуативного единения дорогого стоит.
Да и просто бродить в одиночку по заброшенным заводам, покинутым деревням, забытым полигонам и «мёртвым» городам невероятно увлекает. Каждая из пяти доступных карт впечатляет как размахом, так и скрупулёзностью исполнения. Они кажутся настоящими, будто бы тут и вправду раньше кипела жизнь, а, скажем, в окрестностях космопорта ощущаются могучие амбиции цивилизации, от которой теперь остались лишь ржавые развалины.
Общее удобство, глубина проработки мира, необычный антураж, приятная система движения и стрельбы, качественно реализованное взаимодействие между игроками и ориентация на содружество, а не соперничество — всё это в совокупности вызывает большую симпатию к ARC Raiders. В неё хочется играть ещё и ещё, изучить каждый уголок, встретиться с другими рейдерами и переброситься пожеланиями удачи и хорошего дня, одолеть всех известных арков и выполнить каждое из заданий торговцев. И подойдёт она даже тем, кто избегает подобные развлечения из-за пресловутой мультиплеерной «токсичности».
Вместо послесловия хотелось бы заострить внимание на главном минусе проекта. Иронично, что создатели игры, центральной темой которой является борьба людей и машин, позволяют себе использовать ИИ вместо живых трудящихся. Скажем, перевод на русский язык явно исполнен нейросетью (мне сложно поверить, что человек может писать настолько нескладно и тяжёло). Но если эту проблему легко решить сменой языка на английский, то вот от ИИ-озвучки персонажей вы никуда не денетесь. Во время каждого сюжетного ролика или визита к торговцу гарантированно будете морщиться от жутковато искусственной «игры» «актёров».
Это, разумеется, не умаляет колоссальной работы команды Embark Studios и не делает ARC Raiders плохой игрой, но моментами сильно выбивает из потока. Даже если опустить этическую сторону замены живых людей машинами, отмечу, что с художественной точки зрения это решение работает плохо. Да и жёсткое противоречие с основной темой игры налицо. Хочется верить, что это не станет повсеместной практикой, а ARC Raiders не окажется пророческим произведением.
