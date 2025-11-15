ARC Raiders — выживает общительнейший. Рецензия

Жанр Шутер от третьего лица Издатель Embark Studios Разработчик Embark Studios Минимальные требования Процессор Intel Core i5-6600K 3,5 ГГц / AMD Ryzen R5 1600 3,2 ГГц, 12 Гбайт RAM, видеокарта с поддержкой DirectX 12 и 4 Гбайт памяти, например NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti / AMD Radeon RX 580, 35 Гбайт на накопителе, интернет-соединение, операционная система Windows 10 / 11 Рекомендуемые требования Процессор Intel Core i5-9600K 3,7 ГГц / AMD Ryzen 5 3600 3,6 ГГц, 16 Гбайт RAM, видеокарта уровня NVIDIA GeForce RTX 2070 / AMD Radeon RX 5700 Дата выхода 30 октября 2025 года Возрастной ценз От 16 лет Локализация Текст Платформы PC, Xbox Series X, Xbox Series S, PS5 Официальный сайт

Играли на PC

Не прошло и месяца с выхода ироничного эвакуационного экшена Escape From Duckov, как на арену ворвался новый представитель жанра. И на этот раз куда более серьёзный и мрачный: действие ARC Raiders разворачивается на изрядно потрёпанной Земле, где сначала бушевали невиданные природные катаклизмы, а затем с неба начали падать арки — машины неизвестного происхождения, загнавшие последних выживших под землю. Надежды на возвращение на поверхность нет, ведь эти машины чрезвычайно опасны и неисчислимы: стоит одной пасть, как с неба тут же обрушится другая. И потому лишь самые отважные смельчаки отваживаются на смертельно опасные вылазки наверх — на поиски припасов, деталей и других необходимых для выживания вещей. Этих смельчаков называют рейдерами, и мы — одни из них.

На первый взгляд ARC Raiders не сильно отличается от других проектов жанра. Тот же игровой цикл, состоящий из вылазок, разбора добычи и усиления разных аспектов рейдера. Те же принципы взаимодействия с другими игроками. Тот же подскакивающий адреналин от звуков выстрелов, раздающихся неподалёку от точки эвакуации, где вы готовитесь покинуть локацию с полным рюкзаком ценного хабара. И всё же разница ощущается, особенно во множестве удобных мелочей.

Пожалуй, главное, что ARC Raiders даёт жанру — максимально комфортный игровой опыт на ранних этапах игры. Без переусложнённой системы инвентаря, без нагромождения систем и механик, без сложной навигации по десятку различных меню. Первые пять часов игры вы вообще можете не думать о чем-то, кроме тактики выживания на самих вылазках. И даже о выкладке на первых порах можно особенно не волноваться — ведь всегда можно экипировать бесплатный комплект, дающий неплохие шансы на выживание.

Чем опытнее вы становитесь, тем реже будете лезть на рожон, а вылазка, целиком проведённая с «холодным» стволом, будет ощущаться как исключительный успех. Ведь даже бой с самыми маленькими арками может доставить массу проблем, не говоря уже о том, что на звуки выстрелов среагируют и более опасные машины, справиться с которыми с «базовым» огнестрелом будет проблематично. Но порой нажимать на курок необходимо, а рано или поздно вы окажетесь в довольно щекотливой ситуации… И в тот самый момент, когда машины вас окружили, выносливость из-за перегруза оказалась на нуле, а ветхая пушка вообще не справляется с бронёй смертоносного прыгуна, пришедшего на звуки возни, вы и задумаетесь о том, что стоило бы уделить внимание расширению своих боевых возможностей.

К счастью, и этот аспект реализован куда удобнее, чем у других представителей жанра — во многом за счёт понятного и простого интерфейса. В Сперанце, подземном оплоте людей, можно прокачаться: увеличить запас выносливости, уменьшить производимый шум или, скажем, ускорить процесс вскрытия контейнеров. А на добытые на вылазке ресурсы можно построить разные верстаки, на которых можно отремонтировать, усилить или собрать оружие, или изготовить более надёжный щит. Также можно переработать материалы в более ценные, которые пригодятся для различных улучшений. А ещё — взять да и собрать разные дополнительные приспособления вроде портативного зиплайна, баррикады, гранат или блокировщика дверей. В особенно сложных ситуациях каждая такая штуковина может стать решающей.

Несмотря на обилие всевозможных ресурсов, предметов и всего прочего, в богатом ассортименте опций едва ли удастся запутаться — всё удобно категорировано и расписано. Ну а те, кому и при таком удобстве лень копаться в нюансах крафтинга, всегда могут просто продать всю ненужную добычу, а на вырученные средства купить всё необходимое у торговцев. Иногда они предлагают даже что-то помощнее того, что можно было бы собрать на верстаке. Впрочем, в какой-то момент вам всё равно захочется и улучшить любимый ствол, и добавить ему пару обвесов, и собрать парочку боевых инструментов, что превратят вас в грозу просторов ARC Raiders.

Ещё одна важная вещь, которую ARC Raiders привнесла в жанр — высокий темп буквально всего: разборки ненужной и сортировки нужной добычи, подготовки выкладки на экспедицию или, скажем, перестрелок. Благодаря динамичной системе движения, даже позиционный бой с использованием проходит довольно лихо. Да и продолжительность вылазок невелика — редко когда от старта партии до эвакуации (или возврата на базу другим способом) пройдёт больше десяти минут. Особенно если это не осмысленная экспедиция с конкретной целью (добычей конкретного ресурса, выполнением квеста или охотой на определённого арка), а рядовой набег на ящики и контейнеры ради сбора базовых припасов. Во время таких вылазок можно набить карманы до отказа за пару минут и молниеносно метнуться к ближайшей точке выхода, не потратив в целом и пяти минут.

Впрочем, чрезмерная спешка может сыграть с вами злую шутку, ведь, несмотря на всё удобство, мир ARC Raiders — суровое место, где любая ошибка может стоить всего нажитого на вылазке. Потеряли бдительность и понеслись к точке эвакуации без оглядки — получили пулю или привлекли группу арков; без необходимости начали бой — к вам сбегутся все окрестные противники; полезете без плана на крупную машину — земля пухом; промахнётесь в ответственный момент — прощайтесь с хабаром.

Можно немного подстраховаться и отправиться на вылазку в составе группы из трёх человек. Так и тылы бо́льшую часть времени будут прикрыты, и огневая мощь ощутимо возрастёт, и эвакуации станут куда более безопасными. Правда, и добычу придётся делить на троих, а за самое ценное может и вовсе разгореться спор в голосовом чате. Абсолютно реальная ситуация: сопартиец начал орать на меня и другого рейдера, чтобы мы не трогали сбитых арков, потому что это он их сбил.

Но такие ситуации единичны — преимущественно рейдеры стараются не вздорить как с коллегами в составе своей группы, так и со случайными бойцами в ходе экспедиции. И ARC Raiders всячески этому способствует. В первую очередь на нарративном уровне — ведь в мире, где беспощадные машины захватили планету, убивать друг друга за пригоршню хлама в карманах кажется морально неприемлемым. Но также есть и пара практических нюансов. Например, рейдер, попавший в засаду, благодаря богатому спектру манёвров (вроде кувырка или скольжения) может легко уйти из-под огня и тут же дать сдачи, отправив обидчика в Сперанцу ни с чем. К тому же, как я уже упоминала, на выстрелы слетятся ближайшие арки, и тут уже будет не до разбора чужого добра — свои бы ноги унести.

Вот и получается, что охота на других рейдеров — дело неблагородное, неблагодарное и во многом бессмысленное. Куда лучше действовать сообща, даже если вы начали вылазку поодиночке. Да и помогать коллегам по опасному промыслу — хороший тон. Например, отогнать ос от рейдера в беде, подсказать направление заплутавшему охотнику за добычей или же поделиться бинтом с раненым бойцом. Я как-то раз помогла безопасно покинуть локацию случайному новичку, а по дороге к лифту рассказывала, как в ARC Raiders всё устроено. А в другой раз уже сама спрашивала у пробегавшего мимо рейдера, не найдётся ли у него тостера (необходим для улучшения верстака) и где их вообще можно добыть, на что мне указали пару возможных мест. А как-то раз получилось стихийно объединиться с другими рейдерами в схватке с опасным арком. И хотя далеко не все пережили тот бой, да и от смертоносной машины оставшиеся в итоге разбежались, само ощущение ситуативного единения дорогого стоит.

Да и просто бродить в одиночку по заброшенным заводам, покинутым деревням, забытым полигонам и «мёртвым» городам невероятно увлекает. Каждая из пяти доступных карт впечатляет как размахом, так и скрупулёзностью исполнения. Они кажутся настоящими, будто бы тут и вправду раньше кипела жизнь, а, скажем, в окрестностях космопорта ощущаются могучие амбиции цивилизации, от которой теперь остались лишь ржавые развалины.

Общее удобство, глубина проработки мира, необычный антураж, приятная система движения и стрельбы, качественно реализованное взаимодействие между игроками и ориентация на содружество, а не соперничество — всё это в совокупности вызывает большую симпатию к ARC Raiders. В неё хочется играть ещё и ещё, изучить каждый уголок, встретиться с другими рейдерами и переброситься пожеланиями удачи и хорошего дня, одолеть всех известных арков и выполнить каждое из заданий торговцев. И подойдёт она даже тем, кто избегает подобные развлечения из-за пресловутой мультиплеерной «токсичности».

***

Вместо послесловия хотелось бы заострить внимание на главном минусе проекта. Иронично, что создатели игры, центральной темой которой является борьба людей и машин, позволяют себе использовать ИИ вместо живых трудящихся. Скажем, перевод на русский язык явно исполнен нейросетью (мне сложно поверить, что человек может писать настолько нескладно и тяжёло). Но если эту проблему легко решить сменой языка на английский, то вот от ИИ-озвучки персонажей вы никуда не денетесь. Во время каждого сюжетного ролика или визита к торговцу гарантированно будете морщиться от жутковато искусственной «игры» «актёров».

Это, разумеется, не умаляет колоссальной работы команды Embark Studios и не делает ARC Raiders плохой игрой, но моментами сильно выбивает из потока. Даже если опустить этическую сторону замены живых людей машинами, отмечу, что с художественной точки зрения это решение работает плохо. Да и жёсткое противоречие с основной темой игры налицо. Хочется верить, что это не станет повсеместной практикой, а ARC Raiders не окажется пророческим произведением.

Достоинства:

увлекательный и напряжённый игровой процесс;

разнообразный и приятный в использовании арсенал;

простые и понятные системы разбора добычи и организации инвентаря;

оригинальная вселенная с любопытными нарративными находками;

красивые пейзажи;

ARC Raiders максимально поощряет сотрудничество между игроками.

Недостатки:

неудачная нейросетевая озвучка и кривой машинный перевод на русский.

Графика Постапокалиптический ретрофутуризм радует глаз, виды живописны, смена погоды оживляет мир, а уровень визуальной проработки и количество деталей вызывают восхищение. В глаза бросаются лишь некоторые лицевые анимации и проработка движений — исполнены они как-то уж слишком неестественно. Звук Звуковой дизайн выше всяких похвал. По шумам можно ориентироваться в бою, выбирать безопасные маршруты, а у каждого арка есть свое характерное звучание, позволяющее оценить степень угрозы задолго до визуального контакта. Удалась и музыка, особенно — надрывающиеся синтезаторы, что создают тревожное настроение этого мира и удачно подчёркивают моменты триумфа (впрочем, тоже с ноткой безысходности). А вот ИИ-озвучка откровенно провальная. Если короткие реплики ещё приемлемы, то когда машины пытаются имитировать эмоции или играть с интонациями, получается звуковой аналог «зловещей долины». Одиночная игра Не предусмотрена, а избежать взаимодействия с другими игроками можно разве что на учебном полигоне. Оценочное время прохождения Среднестатистическая вылазка длится порядка пяти-пятнадцати минут. Максимум — полчаса. А чтобы обзавестись лучшим оружием, максимально прокачать верстаки и досконально изучить каждый угол на каждой локации, уйдут десятки, а то и сотни часов. А ещё вы можете отправить своего текущего рейдера в экспедицию, чем начнёте условную «новую игру +» с новым рейдером, ускоренным набором опыта и другими преимуществами. Коллективная игра Увлекательный и атмосферный эвакуационный шутер, где вы можете выживать как в одиночку, так и в составе группы из трёх человек. Кстати, в игре есть таблицы лидеров и еженедельные испытания, за которые можно получить ценную награду. Общее впечатление ARC Raiders взяла лучшее от множества представителей жанра, сделала всё понятнее, проще и комфортнее, но при этом не растеряла напряжения и адреналинового куража, за который фанаты так ценят эвакуационные шутеры.

Оценка: 9,0/10

Подробнее о системе оценок

ARC Raiders

Видео: